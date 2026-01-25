Crans-Montana : les Moretti nient toute responsabilité et chargent leurs employés

Les dernières révélations sur le drame de Crans-Montana (VS), mais aussi de nouveaux problèmes affectant l'avion de combat F-35 et les droits de douane américains font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

RTS/NZZ AM SONNTAG: Les propriétaires du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), dont l'incendie a fait 40 morts et 116 blessés la nuit du Nouvel An, ont nié toute responsabilité et chargé les employés lors des auditions cette semaine devant les procureures, raconte la RTS sur son site. Ils ont notamment accusé un employé d'avoir fermé à clé une des portes au rez-de-chaussée. Mais ce dernier, entendu par la police le 1er janvier, a affirmé que le loquet de la porte était déjà fermé quand il est arrivé et ne pas savoir qui avait pu le refermer lorsqu'il est reparti.

Selon la NZZ am Sonntag, cette porte était prévue comme issue de secours dans la demande de permis de construire. Depuis l'incendie, le propriétaire du bar affirme qu'il ne s'agissait pas d'une issue de secours, mais d'une «porte de service», derrière laquelle au moins un corps a été retrouvé sans vie. Le journal zurichois indique également que la mousse antibruit fixée au plafond, qui semble être à l'origine du feu, avait été soutenue de manière provisoire à l'aide de queues de billard quelques semaines avant le drame, alors que l'établissement était ouvert.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSBLICK: Le couple français propriétaire du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS) avait engagé un Roumain en situation irrégulière pour refaire l'intérieur de l'établissement en 2015, rapportent Le Matin Dimanche et le SonntagsBlick. «Il y a eu des contrôles. J'ai été condamné au paiement d'une amende», a déclaré le tenancier du bar le 9 janvier lors d'une audition devant le ministère public valaisan. Il n'avait pas déposé de permis de construire pour ces travaux. Or c'est à ce moment qu'a été posée la mousse antibruit qui semble être à l'origine du tragique incendie du Nouvel-An et qui n'a jamais été contrôlée, relève Le Matin Dimanche.

Selon le SonntagsBlick, le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) du Valais a rejeté la demande du parquet d'imposer un bracelet électronique à la propriétaire du «Constellation», jugeant la mesure inappropriée. Une fuite ne pourrait être constatée qu'après coup et l'appareil est «facile à désactiver», avait argué le tribunal.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: La moitié de la flotte des avions de combat F-35 de l'armée américaine est clouée au sol en raison d'une pénurie de pièces détachées, rapportent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, citant un rapport du bureau de l'inspecteur général du ministère américain de la défense publié en décembre. Interrogé par les journaux, le Département fédéral de la défense dit s'attendre «à ce que 60% des avions au moins soient opérationnels». Mais parmi les 30 F/A-18 actuellement en service en Suisse, seuls «40% environ» sont opérationnels en temps normal pour les vols quotidiens et les missions de police aérienne, admet le département. La Suisse avait prévu d'acheter 36 F-35A pour six milliards de francs. Mais face à des surcoûts qui pourraient aller jusqu'à 1,3 milliard de francs, elle a décidé d'acquérir moins d'appareils.

SONNTAGSBLICK: L'ancien président du Centre, Gerhard Pfister, remet en question dans le SonntagsBlick la poursuite des négociations sur les droits de douane avec les États-Unis. «Nous avons désormais des droits de douane moins élevés, alors restons-en là», lâche-t-il. Le conseiller national zougois relève que, même si le Parlement et le peuple disaient «oui» à un accord, l'arbitraire du président américain Donald Trump ne prendrait pas fin.

SONNTAGSZEITUNG: L'or fait fortement fluctuer les échanges commerciaux entre la Suisse et les Etats-Unis, constate la SonntagsZeitung. Alors que le président américain Donald Trump pointait un déficit commercial des Etats-Unis de 40 millions de dollars en 2025 lors de l'instauration de ses droits de douane, le déficit s'est transformé en excédent de 8,8 milliards en octobre. Ce retournement, également constaté en septembre, est en grande partie dû à l'or, indique dans le journal le Secrétariat d'État à l'économie (SECO). «Au début 2025, nous avons connu une anomalie temporaire» liée à l'éventuelle introduction de taxes douanières américaines sur l'or, ce qui a fait grimper la demande de métal jaune suisse, relève Christoph Wild, président de l'Association suisse des métaux précieux (ASMP). Le commerce de l'or est depuis lors revenu à une «normalité à long terme», ajoute-t-il.

NZZ AM SONNTAG: La Suisse a fait part de son mécontentement à propos du projet de loi italien visant à favoriser les fabricants de machines européens, assure dans la NZZ am Sonntag le président de la Confédération Guy Parmelin. Les nouvelles règles italiennes désavantagent les producteurs suisses et sont «préoccupantes», poursuit M. Parmelin, qui est aussi le ministre suisse de l'économie. Selon lui, la Confédération a mené des discussions sur le sujet à Berne, Rome, Bruxelles et Davos. M. Parmelin affirme avoir abordé la question avec la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le commissaire européen au commerce Maros Sefcovic. «Nous n'avons pas encore de solution, mais nous travaillons d'arrache-pied pour en trouver une», ajoute-t-il.

NZZ AM SONNTAG: Le coprésident du Forum économique mondial (WEF) André Hoffmann fait part de son souhait dans la NZZ am Sonntag de voir le fondateur du WEF Klaus Schwab participer à la prochaine édition en 2027, non pas en tant qu'organisateur, mais en tant que visiteur. «Le processus de succession ne doit bien sûr pas être annulé», ajoute-t-il. Il se peut que M. Schwab, poussé à la démission l'an dernier après des accusations de corruption, ne soit pas intéressé par un tel rôle, relève M. Hoffmann. «Mais sa présence serait significative, car il a influencé considérablement l'histoire du WEF», dont l'édition 2026 s'est achevée vendredi. «M. Schwab recevra en tout cas une invitation».