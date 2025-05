Transplantations en crise : quand des organes suisses partent à l’étranger

La Suisse et le crime organisé, mais aussi une meilleure prise en charge sanitaire des enfants placés et la Confédération qui veut surveiller les mouvements sur le terrain font les titres de la presse dominicale.

Des hôpitaux suisses ont renoncé à des foies de donneurs présumés appropriés, rapportent la NZZ am Sonntag (archives). KEYSTONE

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Refus discret de la Suisse sur les réfugiés palestiniens

La Suisse n'a pas planifié d'accueillir des réfugiés palestiniens, rapporte la Sonntagszeitung. L'évacuation de Palestiniens n'est «pas prévue à l'heure actuelle», a indiqué le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) au journal.

Dans le passé, la Suisse a fait venir des milliers de personnes en situation particulièrement vulnérables, écrit le journal alémanique. Le pays n'est pas une destination privilégiée par les Palestiniens, a expliqué le SEM qui se réfère à des retours informels des centres d'asile fédéraux.

Silence suisse : l’ambassadeur à Tel Aviv s’impatiente

L'ambassadeur suisse en Israël, Simon Geissbühler, a demandé au ministre des Affaires étrangères Ignazio Cassis de se positionnier face au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, rapportent le Sonntagsblick et le portail Blick.fr.

Selon ce dernier, l'ambassadeur suisse à Tel Aviv a tiré la sonnette d'alarme sur la situation humanitaire catastrophique: il a déjà envoyé plusieurs mémos à la Berne fédérale, où il demande à Cassis de faire davantage pression sur Netanyahu.

La dernière intervention de l'ambassadeur à ce sujet a été envoyée en début de semaine dernière, une information confirmée par le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), selon le portail. Auparavant, le DFAE avait convoqué Ifat Reshef, l'ambassadrice de Jérusalem à Berne.

Un suivi médical renforcé pour les enfants en placement

Des spécialistes ont demandé une meilleure prise en charge sanitaire des enfants placés, rapporte la Sonntagszeitung. Sous la direction du pédiatre spécialisé dans le développement des enfants Oskar Jenni et de la psychologue Maria Mögel, différentes sociétés ont publié des recommandations pour une meilleure prise en charge de la santé des enfants placés en dehors de leur famille, écrit le journal.

Une mise en réseau du système d'aide est nécessaire, car de nombreux acteurs interviennent dans chaque prise en charge. «Un bilan médical et psychique est essentiel lors d'un premier placement ou d'un changement», a déclaré Oskar Jenni. Chaque enfant doit avoir une personne de référence fixe pour ses affaires médicales.

Soigner sans alourdir les coûts : la physio entre en campagne

La faîtière Physioswiss lance une action lundi, rapporte le Matin Dimanche. «Avec notre campagne, on veut montrer la contribution essentielle et scientifiquement prouvée de la physiothérapie au système de santé», déclare Osman Besic, directeur général de Physioswiss, dans l'hebdomadaire. Il estime que la branche peut faire baisser les coûts de la santé.

La démarche, qui veut surtout mieux éclairer toutes les facettes de la physiothérapie, se base sur une étude ayant analysé son impact sur une vingtaine de maladies non transmissibles, comme les maux de dos ou de hanches, mais aussi le diabète, le cancer ou les troubles psychologiques. «Les résultats sont nets. La physiothérapie est recommandée dans 76% des directives cliniques analysées», assure le directeur.

Des Suisses meurent, leurs foies partent à l’étranger

Des hôpitaux suisses ont renoncé à des foies de donneurs présumés appropriés, rapportent la NZZ am Sonntag. Les organes ont été exportés à l'étranger et des personnes inscrites sur les listes d'attente sont décédées en Suisse, selon le journal.

En effet, l'année dernière, 491 personnes ont attendu un foie de donneur dans notre pays et 133 personnes ont reçu une transplantation, selon le journal. 36 personnes sur la liste d'attente sont décédées. En même temps, 20 foies de donneurs ont été distribués à l'étranger au cours des deux dernières années.

Fedpol veut renforcer la lutte contre le crime organisé

La Suisse doit agir «maintenant de manière déterminée et ciblée» contre le crime organisé, explique la cheffe de l'Office fédéral de la police (Fedpol), Eva Wildi-Cortés dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag. Elle y évoque le renversement du fardeau de la preuve en cas de blanchiment d'argent.

L'Italie connaît ce principe, a-t-elle encore déclaré. En cas de soupçon, il faut prouver que l'argent provient de sources légales. Dans le cas contraire, l'argent est versé au trésor public. A la question de savoir si elle souhaite également introduire ce système en Suisse, la cheffe de Fedpol répond: «Nous examinons en permanence quelles modifications de la loi pourraient rendre le travail opérationnel plus efficace».

Échec en langues : le français dans la ligne de mire

Suite aux résultats sur les compétences linguistiques des élèves en Suisse, la présidente de l'association faîtière des enseignants suisses (LCH), Dagmar Rössler, a ouvert une discussion sur le français précoce. «La langue devra être enseignée différemment de l'anglais à l'avenir», déclare-t-elle au SonntagsBlick. «Les résultats sont inquiétants et indiquent que des ajustements doivent être effectués».

Le monde politique et la LCH doivent «discuter sérieusement de l'attitude future à adopter vis-à-vis de l'enseignement des langues étrangères», a-t-elle ajouté.

La Confédération veut cartographier les instabilités du sol

La Confédération veut surveiller les mouvements sur le terrain dans tout le pays, écrit la NZZ am Sonntag. «L'objectif est d'identifier des instabilités qui ne sont pas encore connues», explique l'Office de l'environnement (OFEV) au journal alémanique.

La surveillance doit permettre de détecter les grands mouvements dus au dégel du permafrost. Pour cela, l'OFEV veut utiliser les données du satellite Sentinel-1 de l'Agence spatiale européenne, indique la NZZ am Sonntag en s'appuyant sur des rapports et des documents internes.

L'OFEV a chargé une entreprise spécialisée de Barcelone de se procurer ses données et de les traiter. Les analyses seront disponibles fin 2025, avec plus d'un an de retard.