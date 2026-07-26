Les moyens financiers limités que la Confédération prévoit pour le sommet international sur la gouvernance de l'intelligence artificielle ou encore les droits de douane américains et leurs conséquences pour la Suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS:

«10 millions»: l’UDC veut remettre le couvert au niveau local Après l'échec dans les urnes de son initiative visant à limiter la population suisse à 10 millions d'habitants, rejetée il y a quelques semaines par 55% des Suisses, l'UDC envisage désormais de relancer le thème au niveau local, écrit la NZZ am Sonntag.

Le conseiller national Franz Grüter (UDC/LU) indique dans le journal qu'il va présider à la fin août une réunion du parti au cours de laquelle il sera question de savoir «s'il existe, aux niveaux cantonal et communal, des possibilités de limiter l'immigration». Il cite en exemple une initiative populaire lancée à Hochdorf (LU), qui a permis de freiner la croissance démographique.

Un sommet de l’IA sous-budgété?

La Suisse va organiser le plus grand rendez-vous international sur l'intelligence artificielle (IA) en 2027 à Genève avec des moyens limités, s'inquiètent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung.

Selon des documents internes, le budget prévu est de 5,4 millions de francs, contre 43 millions pour l'édition précédente au Royaume-Uni, à titre comparatif. Pour éviter des «coûts supplémentaires considérables», le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) recommandent au Conseil fédéral de renoncer à une rencontre réunissant les chefs d'État et de gouvernement et de ne convier que les ministres concernés.

Sur les 5,4 millions du budget, seuls 3,4 millions seraient en outre pris en charge par la Confédération, le reste devant être apporté par le secteur privé.

Droits de douane: des millions récupéré

Des entreprises suisses ont récupéré des millions de droits de douane indûment prélevés par les États-Unis, après leur invalidation en février par la cour suprême américaine, rapporte la SonntagsZeitung.

Parmi elles figurent Stadler Rail, ABB, Victorinox ou encore Kuhn Rikon. «Je suis surpris de voir à quel point les remboursements se déroulent bien et sont relativement simples», indique dans le journal Jean-Philippe Kohl, vice-directeur de l'association faîtière de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux.

Pour M. Kohl, une chose est claire: «Ceux qui ont déposé une demande auprès des autorités douanières sont jusqu'à présent ceux qui s'en sont le mieux sortis».

Droits de douane: une exemption pour les montres?

La Suisse espère obtenir une exemption des nouveaux droits de douane américains de 12,5% pour les montres suisses, indique la NZZ am Sonntag. L'industrie pharmaceutique, le constructeur aéronautique Pilatus et Nespresso y sont déjà parvenus.

Le principal lobbyiste officieux aux Etats-Unis du secteur horloger est le directeur général de l'entreprise Breitling, Georges Kern. Selon le journal, il est appuyé par la Confédération qui oeuvre en coulisses.

«Nous poursuivons depuis très longtemps l'idée d'exempter les montres suisses des droits de douane américains. Nous espérons que cela aboutira», déclare dans la NZZ an Sonntag Yves Bugmann, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse FH.

Violences sexuelles: la Suisse ne participe pas au projet Medusa

La Suisse ne participe pas au projet Medusa d'Europol, une opération transnationale visant à démanteler des réseaux dans lesquels des hommes diffusent, partagent ou s'encouragent à commettre des violences à caractère sexuel, remarquent Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung.

Grâce à ce dispositif lancé en avril 2026, les forces de l'ordre ont arrêté 57 personnes, mis en sécurité 158 victimes, ouvert 113 enquêtes et identifié 274 pistes d'investigation supplémentaires. L'Office fédéral de la police (fedpol) explique dans les journaux que la Suisse ne prend pas part au projet pour des raisons opérationnelles.

Mais selon fedpol, la Confédération reçoit des demandes liées à cette problématique, qui sont transmises aux cantons.

Brienz: des recours contre la relocalisation

SONNTAGSBLICK: Dix recours ont été déposés contre le plan d'une relocalisation des habitants de Brienz (GR) souhaitant déménager en raison des éboulements qui menacent le village. Les recourants critiquent le calcul forfaitaire de l'indemnisation pour les terrains, le jugeant inadmissible.Ils pointent également le fait qu'il n'a pas été effectué par des experts neutres.

Le Conseil d'Etat grison devra se prononcer sur ces recours. L'assemblée communale d'Albula, dont fait partie Brienz, avait approuvé au début juillet un budget de 82,5 millions de francs pour ce projet. La Confédération et le canton prennent en charge 90% du montant.

Des étrangers dans la police bâloise

La police cantonale de Bâle-Ville a recruté pour la première fois des ressortissants étrangers titulaires d'un permis B pour suivre une formation de policier, relate le SonntagsBlick. Quatre Allemands commenceront leur formation à l'automne. Cette nouveauté s'explique par le manque de personnel, a indiqué au journal un porte-parole de la police.

Ni la loi sur la police ni l'ordonnance correspondante n'exigent explicitement un permis C ou un passeport suisse pour ce poste, a-t-il ajouté. La police cantonale de Bâle-Ville embauche du personnel étranger depuis 1997, mais jusqu'à présent, un permis C était une condition préalable.