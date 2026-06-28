La canicule frappant une partie de l'Europe et le réchauffement climatique, mais aussi l'achat des avions de combat américains F-35A et des accusations anonymes de plagiat contre une juge fédérale font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS:

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Réchauffement climatique accéléré

Le réchauffement climatique s'est nettement accéléré par rapport à ce qui était anticipé dans les modèles des années 2000, remarque dans Le Matin Dimanche le climatologue Martin Beniston, professeur honoraire à l'université de Genève, commentant la canicule actuelle. Avant 2003, «les épisodes extrêmes étaient espacés, parfois d'une décennie [...] Aujourd'hui [...] c'est plusieurs épisodes par an», relève-t-il.

«Ce que nous vivons aujourd'hui correspond donc à ce que l'on projetait, mais pour une période nettement plus tardive, autour du milieu du siècle», note l'expert, pour qui «nous ne sommes pas dans un futur lointain. Nous sommes dedans». Cette vitesse est un problème pour les écosystèmes, l'agriculture, les infrastructures et l'hydrologie, car «tout est adapté à un climat donné et perçu comme stable», ajoute M. Beniston.

Bientôt les 45 degrés en Suisse?

Des températures pouvant atteindre jusqu'à 45 degrés Celsius sont d'ores et déjà envisageables en Suisse, avertit dans la SonntagsZeitung le météorologue alémanique Jörg Kachelmann. Et si le réchauffement climatique n'est pas freiné, il faut s'attendre à des températures encore plus élevées, ajoute-t-il.

La vitesse de la hausse des températures dépasse complètement les capacités d'adaptation de la végétation en Suisse, poursuit-il. Les conséquences seront un «problème de sécheresse massif sur le Plateau», relève le spécialiste.

Des chercheurs de l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ), cités par le journal, sont également parvenus à la conclusion que des températures comprises entre 43 et 44 degrés sur le Plateau ne sont pas impossibles en Suisse, mais peu probables.

Versements anticipés pour les F-35

La Suisse a fait un versement anticipé de 500 millions de francs aux États-Unis pour l'acquisition des avions de combat F-35A, écrit la NZZ am Sonntag. Tous les paiements prévus pour 2026 ont déjà été effectués, explique dans le journal le directeur de l'Office fédéral de l'armement (armasuisse), Urs Loher.

Une interruption des paiements aurait pu entraîner l'arrêt des livraisons de pièces de rechange pour les F/A-18 par les États-Unis, voire nuire au projet d'acquisition des F-35A, ajoute-t-il. «Le risque était trop grand pour nous».

Ces paiements anticipés doivent garantir que le compte de financement commun destiné aux achats d'armement suisses aux États-Unis reste suffisamment approvisionné, précise M. Loher. Les versements pour le système de défense aérienne Patriot se font sur le même compte.

Soutien maintenu pour MSF au Tchad

La Direction du développement et de la coopération (DDC) continue à soutenir financièrement Médecins Sans Frontières (MSF) au Tchad malgré des accusations d'abus sexuels, relate la NZZ am Sonntag. A la fin 2024, une enquête de l'ONG sur des allégations d'exploitation sexuelle dans la zone de réfugiés d'Adré a relevé 59 cas de comportements répréhensibles.

Dix-huit collaborateurs ont été licenciés. En 2024 et 2025, la DDC a versé près de sept millions de francs pour un projet de MSF dans la région. «Etant donné les mesures annoncées par Médecins Sans Frontières Suisse ainsi qu'au vu de l'ampleur des besoins humanitaires, le projet a continué à être soutenu au profit de la population dans le besoin», indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

Une juge fédérale accusée de plagiat

La juge fédérale Julia Hänni, l'une des trois magistrats figurant sur la liste du Conseil fédéral pour succéder au juge suisse à la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), Andreas Zünd, est accusée de plagiat, révèle le SonntagsBlick.

Des informateurs anonymes affirment dans des courriers adressés aux universités de Saint-Gall et de Lucerne que Mme Hänni a plagié des passages de sa thèse de doctorat et de son habilitation et qu'elle a fait preuve de malhonnêteté scientifique.

La juge fédérale rejette ces accusations, les qualifiant d'attaque à motivation politique liée à sa candidature à la CEDH à Strasbourg. Interrogées, les deux universités confirment les courriers et indiquent qu'ils seront examinés conformément à leur règlement.

PostCom vs «citoyens en colère»

L'organe de conciliation de la commission fédérale de la poste (PostCom) pourra rejeter les réclamations manifestement abusives ou quérulentes, rapporte la NZZ am Sonntag. La PostCom a approuvé un règlement allant en ce sens, qui doit permettre de mettre fin à la correspondance avec des plaignants particulièrement agressifs.

La nouvelle disposition vise expressément les «citoyens en colère». Ce changement s'inscrit dans un contexte de plaintes de plus en plus conflictuelles et virulentes, souvent accompagnées d'insultes, d'insinuations ou de propos générés par l'intelligence artificielle (IA).

D'autres autorités et entreprises publiques ont également constaté un durcissement du ton.

Gare aux cérémonies chamaniques clandestines

Les cérémonies chamaniques clandestines proposant des thérapies illégales avec des produits psychédéliques prolifèrent en Suisse, constate Le Matin Dimanche.

«Les substances psychédéliques sont interdites et ne sont autorisées à titre exceptionnel qu'avec une autorisation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique» dans un but de recherche scientifique, de développement de médicaments ou d'application médicale limitée, indique dans le journal une porte-parole de l'office. Ces cérémonies ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du cadre juridique actuel, ajoute-t-elle.

«Lorsque nous prenons connaissance de l'existence de prestataires ou d'organisateurs, nous procédons naturellement aux vérifications nécessaires», déclare un porte-parole de la police cantonale bernoise.