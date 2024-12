Les dépenses pour les campagnes des votations en 2024, mais aussi de graves irrégularités révélées chez Credit Suisse et un prototype de réacteur nucléaire bientôt testé en Suisse font les titres de la presse dominicale.

44 millions dépensés pour les votations fédérales en 2024

Partis politiques et groupes de pression ont dépensé plus de 44 millions de francs pour faire campagnes lors des douze votations fédérales en 2024, a calculé Le Matin Dimanche. Les résultats sont mitigés, car neuf scrutins ont été gagnés par le camp qui a dépensé le moins d'argent en publicités. La campagne la plus coûteuse a été celle sur l'extension des autoroutes avec 7,4 millions de francs déboursés.

À l'autre bout du classement, on trouve la loi sur l'intégrité physique du 9 juin, avec moins de 100'000 francs investis par le camp des initiants. Avec 6,9 millions de francs dépensés, l'organisation patronale Economiesuisse est celle qui a mis le plus d'argent dans les votations, soit plus de 1 franc sur 6. L'Union syndicale suisse (USS) a réussi à réunir pour sa part plus de 3,7 millions. Du côté des partis, le PS a été le plus dépensier avec 2,6 millions de francs.

Fraudes et complaisance : Credit Suisse et FINMA dans la tourmente

De graves irrégularités ont été commises par Credit Suisse et l'autorité suisse de surveillance des marchés financiers FINMA, dénonce un rapport d'experts de 267 pages, sorti en parallèle à celui de la commission d'enquête parlementaire et relayé par la SonntagsZeitung. Le rapport pointe notamment le scandale de blanchiment d'argent impliquant l'organisation mafieuse russe Tambovskaya.

Dans cette affaire, la FINMA avait reproché au conseil d'administration de la banque de ne pas avoir suffisamment fait respecter les lois et avait même envisagé de prononcer une interdiction d'exercer à l'encontre de l'ancien président de Credit Suisse Urs Rohner et du juriste en chef de l'époque, avant d'y renoncer. Or, selon le rapport d'experts, Urs Rohner aurait fourni à plusieurs reprises de faux renseignements à la FINMA dans ce dossier.

Dans une autre affaire, la banque a reçu l'ordre en 2018 de mettre en place un organe de surveillance supplémentaire pour la compliance. Mais la FINMA a cédé et accepté la proposition de M. Rohner de le remplacer par un comité interne, une décision qualifiée d'«incompréhensible» par les experts.

Prototype de réacteur nucléaire testé en Suisse dès 2026

Un prototype de réacteur nucléaire de Copenhagen Atomics devrait être testé en Suisse à partir de la fin 2026, assure la SonntagsZeitung. L'Institut Paul Scherrer, le laboratoire de recherche multidisciplinaire de la Confédération, et l'entreprise danoise prévoient de le tester à Villigen (AG). L'exploitation d'une telle installation à des fins de recherche est interdite au Danemark, mais autorisée en Suisse.

Le petit réacteur à sels fondus, dans lequel le combustible nucléaire se présente sous forme de liquide, doit être fabriqué en série à partir de 2030 pour être vendu dans le monde entier. Il pourrait alimenter en électricité jusqu'à 80'000 foyers, selon ses concepteurs.

«Même s'il s'agit d'installations relativement petites, des accidents peuvent avoir d'énormes conséquences négatives pour les personnes et l'environnement», met en garde dans le journal Nils Epprecht, directeur de la Fondation suisse de l'énergie (SES).

L'IA révolutionne la recherche pharmaceutique

L'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) a un rôle central dans le développement des médicaments, relève dans la NZZ am Sonntag le directeur du groupe pharmaceutique bâlois Roche, Thomas Schinecker. L'IA accélère la recherche en analysant plus efficacement les molécules et en les développant de manière ciblée, ajoute-t-il.

Il cite en exemple la mise au point d'un médicament potentiel contre les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui profite largement de l'analyse de données par l'IA.

Critique de la politique culturelle suisse par Karl Spoerri

Le producteur de films suisse Karl Spoerri critique dans le SonntagsBlick la politique culturelle menée en Suisse. Il pointe l'Office fédéral de la culture (OFC) et la fondation zurichoise pour le cinéma, qui ont refusé d'accorder une subvention de 500'000 francs au film sur l'auteure américaine Patricia Highsmith, avec Helen Mirren et Alden Ehrenreich dans les rôles principaux.

Le long-métrage, qui devait initialement être tourné en Suisse, sera réalisé en grande partie en Italie et au Royaume-Uni. M. Spoerri appelle la ministre de la culture Élisabeth Baume-Schneider à faire preuve de plus de flexibilité: «C'est la seule façon pour que la Suisse ait plus de public et gagne en pertinence au niveau international», lance-t-il. «Nos moyens sont limités. Nous ne pouvons pas encourager tout ce que nous aimerions encourager», lui répond dans le journal Nadine Adler Spiegel, coresponsable de la section cinéma de l'OFC.

Les Suisses revendent leurs cadeaux de Noël en ligne

Les Suisses revendent de plus en plus des cadeaux de Noël sur les plateformes en ligne, constate Le Matin Dimanche. «Juste après Noël, le nombre des annonces publiées sur nos sites augmente rapidement», explique dans le journal Michelle Gehri, à la communication de Swiss Marketplace Group.

La hausse est de 16% chez Ricardo, de 20% chez tutti.ch et de 22% chez Anibis, quand on compare la semaine précédant Noël à celle qui suit les fêtes de fin d'année. Parmi les objets mis en vente, il y a des livres qui ont reçu les principaux prix littéraires, des jeux vidéo qui ont fait parler d'eux durant l'année ou encore des jouets, notamment des boîtes Lego et des cartes à collectionner, ainsi que des parfums dans leur emballage.

Envolée des prix des résidences en altitude

Les prix des résidences secondaires, en particulier celles situées à plus de 1000 mètres d'altitude, continuent d'augmenter en Suisse, remarque la SonntagsZeitung, en se référant à une analyse de Wüest Partner.

En Valais, l'écart de prix avec les régions situées à plus basse altitude s'est nettement creusé depuis 2020. Le changement climatique, la sécurité de l'enneigement et l'attractivité des montagnes fraîches en été expliquent ce phénomène.

Dans le canton des Grisons, une bonne accessibilité et des investissements dans l'infrastructure touristique ont fait grimper les prix de 76% depuis 2011. Une tendance similaire est observée dans le canton de Berne, où les prix ont augmenté de 55% depuis 2011.