Migros veut supprimer un tiers de ses marques

Le prix réel des 36 F-35 américains achetés par la Suisse, mais aussi les limites atteintes par le système de l'asile en Suisse, selon Caritas, et la canicule font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 29.06.2025

Keystone-SDA ATS

SONNTAGSZEITUNG/NZZ AM SONNTAG: La commission de gestion du Conseil national, chargée de contrôler le Conseil fédéral et l'administration fédérale, a décidé de se pencher sur l'achat par la Suisse de 36 avions de chasse furtifs américains F-35, dont la facture négociée à six milliards de francs s'envole, rapportent la SonntagsZeitung et la NZZ am Sonntag. La décision doit être communiquée officiellement mardi. Selon la NZZ am Sonntag, des documents internes montrent que les Etats-Unis ont garanti à la Suisse un prix fixe, mais n'ont pas indiqué de montant ni défini précisément la notion de «prix fixe». Il a seulement été promis de céder l'avion au même prix que celui que les Etats-Unis doivent payer au constructeur.

D'après la SonntagsZeitung, la couverture du risque de change négociée entre Berne et Washington pèse également sur la transaction, car la Suisse ne peut pas profiter de la nette baisse du dollar sur le marché des changes depuis la conclusion du contrat. L'administration fédérale des finances a calculé que la Suisse aurait déjà pu économiser 70 millions de francs sans cette protection. Mais si le dollar s'était a contrario renforcé par rapport au franc, la facture se serait alourdie, précise-t-elle.

SONNTAGSBLICK: Les F-35 achetés par la Suisse ont été commandés avec un armement insuffisant, relate pour sa part le SonntagsBlick. Le prix d'achat négocié de six milliards de francs ne comprend des bombes que pour 24 des 36 avions commandés. Il manque également des missiles air-air de moyenne portée Amraam, qui doivent être acquis séparément. Un seul missile air-air de courte portée Sidewinder est en outre prévu par avion. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) avait pourtant indiqué que l'armement et les munitions étaient inclus dans l'achat, rappelle dans le journal la conseillère nationale Priska Seiler Graf (PS/ZH). Plusieurs centaines de millions de francs supplémentaires seront nécessaires pour un équipement complet des avions, estime le journal.

SONNTAGSBLICK: De nouvelles perquisitions ont été menées en Allemagne et en Suisse dans le cadre de l'affaire de fraude présumée chez RUAG MRO, révèle le SonntagsBlick. Un ancien cadre de l'entreprise d'armement en mains de la Confédération est soupçonné d'avoir vendu des pièces de chars de combat Leopart I avec l'aide de sa femme et d'un intermédiaire allemand, causant un préjudice de dizaines de millions de francs. L'Office fédéral de la justice confirme dans le journal la réception d'une demande d'entraide judiciaire allemande datée du 28 mai 2025, mais n'indique pas si des perquisitions ont eu lieu en Valais, canton où réside l'ex-cadre. L'entreprise RUAG dit quant à elle ne pas avoir été la cible de perquisition. Le parquet allemand chargé de la lutte contre la corruption enquête depuis trois ans sur l'affaire. En Suisse, le Ministère public de la Confédération (MPC) a repris en mars le dossier des mains du parquet du canton de Berne.

LE MATIN DIMANCHE: L'œuvre d'entraide Caritas, chargée de la protection juridique des requérants d'asile en Suisse romande, dénonce les limites des procédures accélérées, dans une prise de position relayée par Le Matin Dimanche. «Alors qu'il est difficile d'identifier les personnes vulnérables dans des délais aussi courts, des accélérations supplémentaires sont pourtant aujourd'hui demandées et mises en œuvre», relève l'organisation pointant la procédure en 24 heures. Caritas appelle à introduire un examen préliminaire de vulnérabilité comme première étape de toute procédure et demande un échange entre personnel médical et représentation juridique. «Tous les requérants d'asile ont accès à des soins médicaux dès le premier jour, y compris, bien sûr, les personnes relevant de la procédure en 24 heures», répond dans le journal le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

SONNTAGSBLICK: Une rencontre secrète a eu lieu entre le fondateur du Forum économique mondial (WEF), Klaus Schwab, accusé d'irrégularités financières et d'abus de pouvoir, et Philipp Hildebrand, membre du conseil de fondation de l'organisation, écrit le SonntagsBlick. L'ancien président de la Banque nationale suisse (BNS) et actuel vice-président de la société américaine de gestion d'actifs Blackrock a été chargé de servir d'intermédiaire entre M. Schwab et le conseil de fondation, car il est le seul à avoir conservé un lien de confiance avec le fondateur du WEF, précise le journal. Un représentant du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a également participé à la rencontre, qui a eu lieu à Zurich. Le DFAE indique dans le journal qu'il n'est pas impliqué dans le processus de rapprochement. La raison de cette participation était des projets prévus au WEF, ajoute le département.

SONNTAGSZEITUNG: La SonntagsZeitung a dénombré 90 conseillers nationaux sur 200 prêts à instaurer un péage de transit pour les citoyens de l'Union européenne (UE) afin d'endiguer les bouchons au tunnel du Gothard. Dans pas moins de cinq motions différentes, ils demandent que les automobilistes étrangers traversant la Suisse sans s'arrêter longtemps soient soumis à une taxe comprise entre 30 et 60 francs, en fonction du volume de trafic. Interrogé dans le journal, plusieurs experts mettent cependant en garde contre les problèmes que risque de provoquer une telle mesure, notamment avec l'UE. Un péage ne visant que les étrangers serait «clairement discriminatoire envers les citoyens de l'UE», relève Alex Erath, professeur en transport et mobilité à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ).

NZZ AM SONNTAG: Le groupe Migros veut supprimer un tiers de ses marques propres, écrit la NZZ am Sonntag. «Actuellement, il existe plus de 150 marques propres, dont beaucoup ne sont pas très connues. Notre objectif est de réduire leur nombre à une centaine d'ici à 2030», indique dans le journal le plus grand groupe suisse dans le secteur de la grande distribution. Les marques établies ou cultes comme Chocolat Frey, Farmer ou Blévita devraient pour l'instant rester dans les rayons des magasins, tout comme la glace Seehund, l'Ice Tea ou la boisson énergétique M-Budget. En revanche, l'avenir de la ligne M-Classic n'est pas tranché. «Nous ne souhaitons pas encore commenter les détails des différentes lignes ou les calendriers», précise Migros.

LE MATIN DIMANCHE: Prendre des somnifères pendant la canicule est une mauvaise idée, rappelle Le Matin Dimanche. «Le grand public n'est pas toujours conscient que certains médicaments, en particulier les hypnotiques, peuvent aggraver les effets de la chaleur sur le corps», indique dans le journal Christophe Berger, président de la Société vaudoise de pharmacie. La prise de somnifère alors qu'il fait chaud est particulièrement dangereuse «chez les personnes âgées, plus vulnérables, qui peuvent rapidement se déshydrater ou être victimes d'un coup de chaleur», ajoute-t-il. En cas de prise régulière de somnifères, le spécialiste recommande de diminuer les doses lorsqu'il fait chaud.