Une traileuse de 12 ans, «lassitude démocratique» et boom du suicide assisté

La forte progression du suicide assisté en Suisse, le manque de clarté des positions de la Confédération reproché par la présidente du CICR et l'émergence d'une ado sur la scène de l'Ultra-trail font les titres de la presse dominicale.

Agée de 12 ans, Marta a remporté samedi la course du Dernier Survivant à Chaumont (NE), où celle qui s'impose comme un véritable phénomène du trail a bouclé cinq tours exigeants sans être dépassée par la moindre femme. (image d'illustration) IMAGO/Pond5 Images

Keystone-SDA ATS

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Suicide assisté: un décès sur quarante en Suisse

En Suisse, le suicide assisté est en forte hausse. Il concerne aujourd’hui environ un décès sur 40, calcule le Matin Dimanche. Son taux est passé de 3,3 à 18,8 pour 100’000 habitants entre 2005 et 2024, selon les chiffres de l'OFS. Le modèle suisse repose sur un cadre légal précis, lequel prolonge souvent l'attente et les souffrances du patient.

«C’est un véritable conflit de valeurs: nous voulons protéger la liberté de choix, ce qui demande parfois du temps, tout en voulant abréger les souffrances, ce qui peut exiger de la rapidité», explique la bioéthicienne Samia Hurst dans une interview du journal dominical. Ce système très encadré repose largement sur des associations de bénévoles assumant une responsabilité lourde.

Pourtant «n’importe quel médecin disposant du droit de pratique peut prescrire le pentobarbital. (...) Souvent, il préfère s’abstenir de l’acte de prescription final et s’en remettra aux médecins-conseils qui travaillent avec les associations. Cette dépendance envers une poignée de prescripteurs crée des goulets d'étranglement», détaille Mme Hurst.

Droit international: appel du pied à la Suisse

Dans un entretien accordé à la SonntagsZeitung, la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Mirjana Spoljaric, a appelé la Suisse à s’engager de manière claire et cohérente en faveur du droit international. Selon elle, il s’agit du moyen le plus efficace pour le pays de garantir la sécurité de sa propre population.

Elle estime qu’il n’est plus possible, dans le monde actuel, de «naviguer à vue» ou de tergiverser. Face à une situation internationale qu’elle décrit comme un tournant décisif, elle juge nécessaire d’adopter des positions claires. La présidente du CICR espère ainsi que la Suisse continuera à défendre fermement et sans ambiguïté le droit international.

Rien ne va plus pour l'Association suisse des PME

L'Association suisse des PME est sans direction depuis la mi-mars. Selon des correspondances en possession du SonntagsBlick, des prestations promises n’ont pas été remplies. Fin 2025, des tensions sont apparues, portant sur les honoraires, les cotisations des membres et parfois sur des prêts importants.

Le fondateur de l’association, Fabian Reinarz, a annoncé sa démission début mars. Peu après, la co-présidente Stephanie Ritschard et d’autres membres du comité ont également quitté leurs fonctions. Mme Ritschard a évoqué des «incertitudes et contradictions graves», tandis que M. Reinarz a confirmé des différends internes. Selon le journal dominical, la caisse de l’association est désormais vide et le préjudice financier pourrait se chiffrer à plusieurs centaines de milliers de francs.

Marta, une impressionnante traileuse de... 12 ans !

Agée de 12 ans, Marta a remporté samedi la course du Dernier Survivant à Chaumont (NE), où celle qui s'impose comme un véritable phénomène du trail a bouclé cinq tours exigeants sans être dépassée par la moindre femme. Remarquée en février pour avoir terminé les 52 km de l'utratrail du Black Canyon aux Etats-Unis – une performance largement relayée sur les réseaux sociaux -, elle suscite autant d’admiration que de critiques, rapporte le Matin Dimanche.

A Neuchâtel, elle apparaît comme une enfant épanouie, soutenue par une famille attentive, décrit le reportage du journal dominical. Ses parents affirment suivre les recommandations médicales et veiller à son équilibre, tandis qu’un médecin du sport la suit.

Si les capacités de Marta impressionnent et sa popularité grandit, ses parents redoutent surtout les effets d’une médiatisation précoce: «Plus que sa santé, qui n’est absolument pas en danger, c’est cet aspect de starification qui nous préoccupe le plus. Beaucoup d’entraîneurs ou de sponsors ont cherché à entrer en contact avec nous ces dernières semaines.»

Les Suisses atteints de «lassitude démocratique» ?

Alors que les régimes autocratiques progressent dans le monde, le groupe de réflexion Pro Futuris de la Société suisse d’utilité publique a étudié si les Suisses se lassent de leur démocratie. Il en ressort notamment qu’un grand nombre de citoyens éprouvant une certaine lassitude démocratique se positionnent politiquement à droite. Parmi les électeurs de l’UDC, cette proportion atteint 35 % pour ceux qui se disent «plutôt» ou «fortement» lassés de la démocratie, un chiffre nettement supérieur à la moyenne.

L’étude met également en évidence des différences selon le sexe et l’âge: les personnes plus âgées et les femmes sont clairement moins sujettes à cette lassitude, relate la NZZ am Sonntag. Fait surprenant, la polarisation politique souvent décriée n’accroît pas nécessairement ce phénomène. Au contraire, plus une personne est émotionnellement engagée dans les questions politiques, plus elle accorde de l’importance à la démocratie. L’étude montre enfin que la lassitude démocratique est liée à un manque de confiance dans la capacité de la politique à résoudre les problèmes.

L'opinion favorable à la protection des jeunes face aux réseaux sociaux

94 % des personnes interrogées dans le cadre d’un sondage sont pour un meilleur encadrement de la protection des enfants et des jeunes face aux réseaux sociaux en Suisse. Cette enquête représentative a été réalisée par l’institut de recherche d’opinion GFS Bern pour le compte de la Stiftung Mercator, indique la Sonntagszeitung.

Par ailleurs, 78 % des personnes interrogées estiment que les grandes entreprises technologiques exercent une influence excessive sur la formation de l’opinion publique, et seul un cinquième des participants porte un jugement positif sur la Big Tech. À l’inverse, la Confédération bénéficie d’un niveau de confiance plus élevé que celui accordé aux grandes entreprises technologiques. Selon le journal, environ 1000 personnes ont participé à ce sondage à l’échelle nationale en décembre dernier.

Crans-Montana: retour de l'ambassadeur d'Italie

L’ambassadeur d’Italie, Gian Lorenzo Cornado, retournera prochainement en Suisse. Il est attendu à Berne le 1er avril pour une cérémonie commémorative de la catastrophe de Crans-Montana, rapporte le SonntagsBlick, citant des cercles diplomatiques.

L’Italie avait rappelé M. Cornado à Rome fin janvier en signe de protestation concernant les enquêtes sur l’incendie. Son retour marque la fin d’une période de distance démonstrative, selon le journal dominical. La coopération entre le parquet romain et le parquet valaisan se déroule bien, et la justice italienne se dit satisfaite des échanges.

Le budget de la communication fédérale réduit comme peau de chagrin

Les dépenses fédérales consacrées à la communication ont, comme par magie, diminué de 9,7 millions de francs, rapporte la Sonntagszeitung. L’objectif de réduction imposé par le Parlement a ainsi été, au moins sur le papier, pulvérisé. Cette baisse s’explique par une définition floue de la communication: chaque département décide lui-même quelles activités y sont rattachées.

Dans l’administration fédérale, on a donc minutieusement examiné les postes à déclarer comme communication auprès de l’Administration fédérale des finances. Ces précisions et distinctions ont conduit, selon le journal dominical, à ce que tous les départements, à l’exception de celui de l’Environnement, des Transports, de l’Énergie et de la Communication (DETEC), déclarent des dépenses plus basses qu’auparavant.

Sécurité des entreprises proches de l'Etat

La majorité des dirigeants des entreprises proches de l’Etat que sont les CFF, Swisscom et Skyguide ne disposent pas d’une vérification de sécurité personnelle valide délivrée par la Confédération. Cela alors même que ces responsables ont accès à des informations jugées sensibles pour la sécurité de la Suisse, rapporte la NZZ am Sonntag, qui s’appuie sur un rapport interne du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DPPS), de la protection de la population et des sports.

Toujours selon ce rapport, le groupe d’armement Ruag a réussi cette évaluation, tandis que les CFF, Swisscom et Skyguide ont obtenu de mauvais résultats. Dans ces entreprises, les déclarations de sécurité font défaut pour la majorité des membres des conseils d’administration et des directions. Il existe une incertitude quant à l’autorité chargée d’initier ces contrôles de sécurité. Cette question doit désormais être clarifiée sur mandat du DPPS, indique le journal. Les entreprises concernées considèrent pour leur part que les procédures actuelles sont suffisantes.

Comportements inappropriés au GC Frauenfussball

GC Frauenfussball (département du foot féminin de Grasshopper) a mené, il y a un an déjà, une enquête confiée à un partenaire externe suite à des accusations de comportements inappropriés au sein de son mouvement junior. À la suite de cette enquête, le club s’est séparé de deux employés, a confirmé à la presse la directrice, Lauryn Reuber.

D’après le SonntagsBlick, de jeunes joueuses auraient été ridiculisées lors des entraînements et des propos déplacés sur leur apparence auraient été tenus pendant les réunions avec les parents et durant les matchs. L’enquête a impliqué des joueuses, des parents et des employés du club, qui ont rapporté plus d’une douzaine de cas, selon des sources parentales citées par le journal. Le rapport de l’enquête n’a pas été rendu public. Mme Reuber a souligné la protection de la vie privée et la mise en place d’une plateforme de signalement anonyme. Le club prend les incidents au sérieux et agit de manière résolue lorsque nécessaire, a-t-elle déclaré.

«Pas de Suisse à 10 millions»: l'argument écolo ne convainc pas

Selon les résultats d'un sondage présentés par la NZZ am Sonntag, la tentative de donner une coloration écologique à l’initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions d’habitants» ne porte pas ses fruits. Parmi les personnes interrogées pour lesquelles la protection de l’environnement constitue le principal enjeu politique, 74 % rejettent cette initiative de manière nettement supérieure à la moyenne, a expliqué Lukas Lauener du Centre de compétences en sciences sociales à Lausanne (FORS).

L’institut a mené une enquête Selects auprès de personnes disposant du droit de vote. Selon M. Lauener, il apparaît clairement que le cadrage axé sur la durabilité proposé par l'UDC ne convainc pas du tout. À l’inverse, les personnes opposées à un renforcement de la protection de l’environnement soutiennent cette initiative de manière supérieure à la moyenne. Dans l’ensemble, les chiffres laissent présager une issue serrée lors de la votation.