Trump vexé par Keller-Sutter, un avocat escroc, fausses promesses des coaches de vie

L’appel téléphonique animé de la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter avec le président américain Donald Trump, l’or comme possible levier de négociation, et le rôle des associations professionnelles dans l’aide à l’Ukraine font, entre autres, les titres de l'actualité ce dimanche.

La veille du 1er août, Karin Keller-Sutter a eu une conversation téléphonique avec Donald Trump. Il l'aurait trouvée «moralisatrice». KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Donal Trump vexé par le ton de Keller-Sutter

Hors mandat du Conseil fédéral, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a eu le 31 juillet une conversation téléphonique avec le président américain Donald Trump. Selon la SonntagsZeitung, M. Trump a perçu la Suissesse comme «moralisatrice».

Se référant à un article de l'agence de presse Bloomberg, SonntagsBlick écrit que M. Trump s'est senti offensé par le fait que Mme Keller-Sutter n'a rien proposé pour modifier le déficit commercial. En colère, il a imposé le taux de 39% de manière plus ou moins arbitraire selon une personne proche du dossier interrogée par l'agence Bloomberg.

Au bout de 30 minutes de téléphone, la directrice du Seco, Helene Budliger Artieda, a, selon la SonntagsZeitung, reçu un SMS de l'entourage de M. Trump lui indiquant qu'il valait mieux mettre fin à la discussion avant qu'elle ne dégénère complètement. Une personne proche de Mme Keller-Sutter a, pour sa part, déclaré au SonntagsBlick que la discussion n'a pas dégénéré et que Mme Keller-Sutter s'est retrouvée devant le fait accompli.

L'or comme levier de négociation?

Le commerce de l’or sera-t-il mis dans la balance lors des négociations avec les Etats-Unis? Selon la SonntagsZeitung, Berne est prête à sacrifier le raffinage de l’or si cela peut faciliter la conclusion d’un accord avec Washington. Le commerce de l’or est en grande partie responsable du déficit de la balance commerciale entre la Suisse et les Etats-Unis, mais n’apporte en réalité que peu de bénéfices à la Suisse, selon le journal.

Dans le pays, l’or est essentiellement recyclé ou refondu pour être adapté au système de poids en onces utilisé aux Etats-Unis. Actuellement, le commerce de l’or avec les Etats-Unis atteint des niveaux records, rapporte blick.ch. La crainte suscitée par les droits de douane américains auprès des grands investisseurs en est le moteur. Cette dernière les incite à faire venir l’or aux Etats-Unis avant que ces taxes ne s’appliquent, selon la SonntagsZeitung.

Un avocat soupçonné d'avoir détourné 580'000 frs

Un avocat a escroqué pendant des années des héritiers en Suisse orientale. Le Ministère public de Saint-Gall évalue le préjudice pour les héritiers à environ 580'000 francs, selon l’acte d’accusation cité par la SonntagsZeitung. Des entreprises dans lesquelles l’avocat occupait des fonctions d’administrateur ou de directeur ont également été lésées.

L'homme de loi a détourné au total plus d’un million de francs dans ces sociétés. Des plaintes ont par ailleurs été déposées contre un conseiller clientèle de la Banque cantonale saint-galloise soupçonné de complicité dans les détournements. La banque s'est excusée de ne pas pouvoir commenter cette affaire. L’avocat mis en cause a, pour sa part, refusé de s'exprimer.

Les fausses promesses des coaches de vie

Les signalements concernant de fausses promesses faites par des coaches de vie ont presque triplé depuis le début de l’année auprès de la Stiftung für Konsumentenschutz (Fondation pour la protection des consommateurs en Suisse alémanique). Si ces signalements devaient continuer à augmenter dans les mois à venir, la fondation envisage d’agir.

Les consommateurs doivent être protégés contre les coaches peu sérieux. Ni les titres, ni la formation, ni même l’activité des conseillers en développement personnel ne sont encadrés. Le marché est extrêmement opaque. D’après la NZZ am Sonntag, il n’existe ni chiffres officiels ni conditions d’admission.

Ukraine: l'aide des associations professionnelles controversée

Les associations professionnelles jouent un rôle «central» et «très controversé» dans l’aide apportée par la Suisse à l’Ukraine. C’est ce que révèle un document confidentiel provenant du Secrétariat d’Etat à l’économie (Seco) que la NZZ am Sonntag s'est procuré. La Confédération accorde à Kiev des aides financières «pour l’acquisition de biens et de services auprès d’entreprises suisses, destinés à des projets de reconstruction».

Conformément aux souhaits de la Confédération, ce sont les associations économiques qui définissent ce que la Suisse peut fournir. Le Département fédéral de l’économie estime que ces associations sont en mesure «d’identifier au mieux les produits et services nécessaires à l’Ukraine». Les critiques provenant du monde politique – aussi bien du camp bourgeois que, surtout, de la gauche – sont particulièrement virulentes.

La Suisse et son rôle de médiateur en Iran

En poste jusqu'à récemment à Téhéran, l’ancienne ambassadrice de Suisse en Iran, Nadine Olivieri Lozano, a défendu le dialogue sur les droits humains avec l’Iran, malgré les nombreuses violations dans ce domaine. Dans une interview accordée au SonntagsBlick, elle a déclaré que «la Suisse est le seul pays occidental à mener un dialogue sur les droits de l’homme avec l’Iran».

Un rôle qui permet à la Suisse de jouer un rôle de médiateur direct. Il ne faut toutefois pas s’attendre à des avancées spectaculaires, a-t-elle précisé. La Suisse s’est notamment engagée «pour que les jeunes qui ont commis des infractions alors qu’ils étaient mineurs ne soient pas exécutés», a ajouté la diplomate.

Des comptes liés au régime nazi à l'UBS?

L'UBS fait à nouveau face à des accusations concernant de supposés comptes liés au régime nazi. Alors qu’elle avait coopéré dans l’enquête portant sur les comptes de Credit Suisse, UBS maintient sous scellés l’accès à ses propres archives.

Désormais, l’attention se porte non seulement sur les archives du CS, mais aussi sur celles d’UBS et de ses banques prédécesseures. La banque a refusé l’accès à ces documents, invoquant leur «caractère privé» ainsi que le secret bancaire, d’après la citation de la «SonntagsZeitung». UBS n'a pas souhaité commenter ces informations.

Corruption chez Scipa: a-t-on minimisé?

Le Ministère public de la Confédération (MPC) aurait minimisé la condamnation de l’entreprise suisse Sicpa. En 2023, l’entreprise avait été condamnée en lien avec des faits de corruption de fonctionnaires étrangers commis par l’un de ses cadres, parce qu’elle n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher ces actes.

À la demande de Sicpa, le MPC aurait émis un document complémentaire lors de la condamnation, un document qui, selon la NZZ am Sonntag, semble atténuer la gravité des faits. Sicpa, un fournisseur de technologies de sécurité, a publié cette lettre sur son site internet. Katia Villard, professeure de droit à l’Université de Genève, a qualifié ce document de «problématique». Le MPC et Sicpa rejettent les accusations.