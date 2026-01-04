Hôpital de Sion : des journalistes auraient tenté d’entrer dans les chambres

Le drame de Crans-Montana et ses causes, ainsi que les 54'000 postes de travail de l'administration fédérale ayant accès à Copilot, l'intelligence artificielle de Microsoft, font les titres de la presse dominicale

Des journalistes en blouses blanches auraient tenté de pénétrer dans les chambres des patients du drame de Crans-Montana (image d'illustration, archives). sda

LE MATIN DIMANCHE: Les gérants du bar «Le Constellation» de Crans-Montana sont désormais poursuivis pénalement, mais restent libres, écrit Le Matin Dimanche. «Le Parquet aurait pu les mettre en prison le temps de l’enquête. Pour risque de fuite notamment», observe le journal. Si les patrons retournaient en France, ils pourraient fuir la justice helvétique: la France n’extrade pas ses ressortissants. «Le Parquet a peut-être jugé cette hypothèse peu crédible. Une détention aurait été également possible pour empêcher tout contact avec des parties ou des éléments concernés», écrit encore le journal.

NZZ AM SONNTAG: Depuis la mi-décembre, 54'000 postes de travail de l'administration fédérale ont accès à Copilot, l'IA de Microsoft, rapporte la NZZ am Sonntag. Les employés n'ont pas reçu de formation spécifique, indique un porte-parole de la Chancellerie fédérale au journal. Une telle formation est toutefois prévue pour les employés de l'administration. Les membres du Parlement n'ont pas non plus reçu de formation. Si les politiciens chargent des données sensibles dans l'outil, ils risquent de violer le secret de fonction, écrit encore le journal. Les services parlementaires n'ont pas prévu de directive supplémentaire concernant l'utilisation de Copilot. Cela n'est pas nécessaire, ont-ils déclaré. La question reste de savoir si les autorités américaines ont accès aux données traitées, écrit la NZZ am Sonntag.

NZZ AM SONNTAG: Il n'est pas certain que la rénovation intérieure du bar de Crans-Montana ait été autorisée, rapporte la NZZ am Sonntag. Au cours des onze dernières années, aucune demande n'a été publiée dans le Bulletin officiel du canton du Valais, où les demandes de permis de construire doivent généralement être publiées, écrit le journal. Cependant, il est possible qu'aucun permis de construire n'ait été nécessaire pour la rénovation, car les travaux ont été jugés insignifiants. Selon le journal, la loi valaisanne autorise cette exception. Le gérant du bar n'a pas répondu aux sollicitations du journal. Les autorités valaisannes n'ont pas non plus fourni d'informations à ce sujet, écrit encore la NZZ am Sonntag. La commune a renvoyé la question à la police cantonale, qui l'a transmise au ministère public, lequel n'a pas répondu.

SONNTAGSBLICK/SONNTAGSZEITUNG/NZZ AM SONNTAG: Les mesures de sécurité et les matériaux utilisés dans le bar «Le Constellation» font l'objet d'une enquête, a indiqué le ministère public aux médias. Ainsi, la presse dominicale s'est particulièrement intéressée aux matériaux d'isolation acoustique. Selon les connaissances actuelles, ceux-ci seraient à l'origine de la catastrophe, rapporte la NZZ am Sonntag. Sur la base de photos prises dans le bar, le journal a émis l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'un matériau bon marché et facilement inflammable. Deux experts interrogés par la SonntagsZeitung ont déclaré, sur la base des photos, que le matériau isolant n'avait pas été posé de manière conforme. «Nous enquêtons pour déterminer si ce matériau était conforme aux normes ou non. Nous ne le savons pas encore», a déclaré la procureure générale Beatrice Pilloud.

SONNTAGSZEITUNG: «Des journalistes vêtus de blouses blanches ont tenté d'entrer dans les chambres des patients» pour les interviewer, dénonce le directeur de l'Hôpital du Valais, Eric Bonvin, dans une interview à la Sonntagszeitung. L'hôpital de Sion a immédiatement fait appel à un service de sécurité. «C'est une leçon tirée de l'accident de car de Sierre en 2012, qui avait coûté la vie à 28 personnes», a déclaré Eric Bonvin.

LE MATIN DIMANCHE: Les coupeurs de feu ont été fortement sollicités, rapporte le Matin DImanche. «L’utilisation du secret pour des brûlures du 3e degré ou 4e degré avec destruction tissulaire est sans effet sur les lésions», explique Mette Berger, médecin et professeure honoraire à l’Université de Lausanne dans le journal. Elle ne déconseille cependant pas de recourir aux guérisseurs, au contraire. Pour des brûlures de moindre gravité, elle a eu par le passé l’occasion de constater de réelles atténuations de la souffrance. «Si la victime ou les proches désirent solliciter un guérisseur, il faut rester ouverts», indique Mette Berger. «L’effet psychologique ne doit pas être sous-estimé, pas plus que le sentiment, pour les proches, de pouvoir faire quelque chose alors qu’ils se sentent totalement impuissants».