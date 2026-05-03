Le grain de sel de Rösti sur l'initiative UDC, crainte d'une explosion des frontaliers et Lex UBS

Le plan B de Karin Keller-Sutter sur la loi sur UBS, mais aussi les interventions d'Albert Rösti pour l'initiative «Pas de Suisse à 10 millions» et le mécontentement de l'armée suisse par rapport à RUAG font les titres de la presse dominicale.

Si le texte devait être accepté, il y a un risque que les milieux économiques suisses recourent de manière plus intensive aux travailleurs frontaliers pour pallier le manque de main-d'œuvre en Suisse. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS:

Lex UBS: le plan B de Keller-Sutter

La ministre des finances Karin Keller-Sutter a un plan B en cas de détricotage de la Lex UBS visant à renforcer les fonds propres de la banque, remarque Le Matin Dimanche. Si le Parlement affaiblit trop la loi, la conseillère fédérale PLR pourrait agir par l'ordonnance sur les fonds propres, dont la révision a été présentée au Parlement le 22 avril, en même temps que la loi.

L'avantage de cette manœuvre est qu'une révision d'une ordonnance est de la compétence seule du Conseil fédéral, écrit le journal. Le gouvernement «procédera à une évaluation au terme des délibérations parlementaires», indique le Département fédéral des finances (DFF). Il se réserve «la possibilité d'apporter des corrections d'un côté, si de l'autre des concessions trop importantes devaient être faites», ajoute le DFF.

«Pas de Suisse à 10 millions»: le grain de sel de Rösti

Le conseiller fédéral UDC Albert Rösti a cherché à atténuer les critiques figurant dans la brochure explicative du gouvernement sur l'initiative de son parti «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants, soumise à votation le 14 juin, affirme le SonntagsBlick. Son département, celui de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC), exigeait des modifications sur les thèmes des hôpitaux, de l'asile et de la croissance économique.

Il voulait notamment que les références aux conséquences négatives pour les hôpitaux et les établissements médico-sociaux soient généralisées, ne mentionnant plus que des «établissements publics». Concernant l'asile, il prônait de dire que la Suisse pourrait devenir moins attractive pour les requérants d'asile, si la population dépassait la barre des 9,5 millions d'habitants, et préconisait d'ajouter que le système de Dublin ne fonctionnait déjà que de manière limitée.

«Pas de Suisse à 10 millions»: encore plus de frontaliers ?

L'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions» d'habitants, soumise à votation le 14 juin, provoque des inquiétudes en France voisine, relate Le Matin Dimanche. Si le texte devait être accepté, il y a un risque que les milieux économiques suisses recourent de manière plus intensive aux travailleurs frontaliers pour pallier le manque de main-d'œuvre en Suisse, indique dans le journal Gabriel Doublet, le maire d'Annemasse.

«Nous craignons que cela ne rende la région encore plus attractive et que cela ajoute des difficultés supplémentaires pour se loger et faire tourner nos services publics», ajoute-t-il. «En 2002, à l'échelle du bassin de vie, il y avait un peu plus de 30'000 travailleurs frontaliers, contre environ 120'000 aujourd'hui».

RUAG sous le feu des critiques

Le mécontentement de l'armée suisse à l'égard de l'entreprise d'armement en main de la Confédération RUAG s'est accru, relate la NZZ am Sonntag, en se référant à un document confidentiel adressé par le Conseil fédéral aux commissions de gestion (CDG). La satisfaction de l'armée, principal client de RUAG, a chuté de 61% en 2024 à 51% en 2025.

Les critiques portent sur le rapport qualité-prix, sur des frais de personnel et d'administration élevés et sur un respect insuffisant des délais. Ces manquements pourraient avoir un impact négatif sur la capacité de l'armée à former ses effectifs et à mener à bien ses missions, estime le Département fédéral de la défense (DDPS). Interrogée dans le journal, l'entreprise RUAG dit vouloir s'attaquer à ces problèmes. L'amélioration de la satisfaction des clients est «une priorité absolue», assure-t-elle.

Remaniements dans le message sur l'armée 2026

Le Département fédéral de la défense (DDPS) a dû remanier à plusieurs reprises le message sur l'armée 2026, rapporte la SonntagsZeitung. Des documents internes montrent que l'élaboration du projet, d'un montant de 3,4 milliards de francs, s'est déroulée de manière chaotique, en raison notamment par des problèmes liés à l'achat des avions de combat américains F-35 et des systèmes de défense antiaérienne Patriot.

La suppression d'un programme de maintenance, d'un montant de 490 millions de francs, a libéré des fonds pour un crédit supplémentaire de 394 millions destiné au F-35, alors que le Conseil fédéral avait déclaré auparavant qu'un tel crédit n'était pas nécessaire. Interrogé, le DDPS affirme qu'il n'y a «aucun lien» entre les deux dossiers. L'acquisition du nouveau pistolet de l'armée a lui aussi fait l'objet de nombreux revirements. Elle figure à nouveau dans le message adopté, mais sans mention du type d'arme et sous réserve de clarifications supplémentaires.

Droits de douane us: le SECO ne dévoile pas les documents

Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) refuse de communiquer des documents relatifs aux négociations sur les droits de douane américains, écrit le SonntagsBlick. Des journalistes et des particuliers ont demandé, en vertu de la loi sur la transparence, à consulter les documents relatifs aux discussions entre Berne et Washington, mais le SECO s'y est opposé, invoquant les discussions en cours.

Il a même refusé l'accès à ces documents au préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Adrian Lobsiger, qui accuse le secrétariat de violer son obligation de collaborer. Le SECO argue qu'il s'agit d'un cas exceptionnel d'une procédure internationale de règlement des différends. Plusieurs demandeurs déboutés entendent contester cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, précise le journal.

La droite veut le retour du nucléaire

Sept conseillers nationaux du Centre ont l'intention d'approuver la levée de l'interdiction de construire de nouvelles centrales atomiques en Suisse, révèle un sondage réalisé par la SonntagsZeitung auprès de conseillers nationaux. Avec les voix de l'UDC et du PLR, cela suffirait à obtenir une courte majorité de 101 voix contre 99 en faveur de la levée de l'interdiction.

Au sein de l'UDC, un vote unanime semble acquis, note le journal, tandis qu'un soutien unanime est également attendu dans les rangs du PLR. Si le Conseil national se prononçait en juin en faveur du retour du nucléaire, la décision serait validée au niveau parlementaire, le Conseil des États ayant déjà donné son accord. Les Vert-e-s ont toutefois annoncé un référendum. Les Suisses avaient validé en 2017 par 58,2% des voix la sortie du nucléaire, en actant la stratégie énergétique 2050.

Conseil de sécurité de l'ONU: la Suisse ne soutient pas l'Allemagne

Le ministre suisse des affaires étrangères Ignazio Cassis ne soutiendra pas l'Allemagne dans la course à un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, suscitant l'incompréhension à Berlin, l'Allemagne étant considérée comme un partenaire important, raconte le SonntagsBlick. La Suisse préfère donner sa voix à l'Autriche et au Portugal. Officiellement, le vote est secret, mais dans les milieux diplomatiques, les préférences sont souvent connues.

La Suisse assure qu'elle avait promis son soutien à Vienne et à Lisbonne dès le début, alors que la candidature allemande n'était pas encore officielle. À Berlin, cette justification suscite le scepticisme, car l'Allemagne se porte candidate au Conseil de sécurité tous les huit ans. L'assemblée générale de l'ONU élit en juin les membres non permanents du Conseil de sécurité, mais dans le groupe de l'Europe occidentale, seuls deux candidats sur trois sont retenus.

La collaboration entre Migros et Just Eat fait grincer

Le nouveau partenariat entre le détaillant Migros et l'entreprise de livraison de repas à domicile Just Eat suscite des critiques, relève la NZZ am Sonntag. Une partie des livraisons est sous-traitée à des entreprises tierces, qui rémunèrent les employés à la livraison et ne leur versent aucun salaire pendant le temps d'attente. L'un d'eux a indiqué au journal ne gagner parfois que 10 francs de l'heure.

«Ils font supporter aux livreurs le risque lié au temps d'attente et au manque de commandes», déclare Markus Bardenheuer, du syndicat Unia, appelant Migros à ne pas tolérer cette situation. Le détaillant répond que Just Eat respecte les conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur. Le partenariat doit débuter lundi à Genève, en Valais et au Tessin.