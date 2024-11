L'affaire des constructions illégales à Verbier (VS), mais aussi les relations entre la Suisse et l'UE qui reviennent devant le Conseil fédéral et un avertissement des assureurs maladie font les titres de la presse dominicale.

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Constructions illégales à Verbier : Accusations contre des élus locaux

Le ministère public valaisan a bouclé son enquête pénale sur les constructions illégales à Verbier (VS), relate Le Matin Dimanche, qui s'est procuré l'acte d'accusation. Quatre anciens élus locaux et le secrétaire communal devront répondre de gestion déloyale des intérêts publics et d'abus d'autorité. La délivrance des permis de construire illicites faisait «partie intégrante d'une stratégie politico-économique tendant au développement d'un tourisme haut de gamme et à la domiciliation de grandes fortunes», dénonce la procureure Cindy Kämpf dans l'acte d'accusation de 44 pages. L'affaire a été révélée en 2015. Sur les 248 constructions illicites, le ministère public en a retenu 23 pour étayer ses accusations.

Débat sur l'augmentation de la contribution suisse à l'UE et pressions sur le rail

Le Conseil fédéral doit débattre mercredi prochain du montant de la future contribution à la cohésion suisse à l'Union européenne (UE), rapporte la NZZ am Sonntag. La contribution actuelle de 130 millions de francs par an devrait augmenter sensiblement, affirme le journal, soulignant que le paiement de la Norvège, de 450 millions de francs, est utilisé comme comparaison. D'après la NZZ am Sonntag, l'UE ferait également pression pour que le réseau ferroviaire suisse soit ouvert aux prestataires étrangers, ce qui suscite des résistances dans le secteur.

SantéSuisse alerte sur les coûts croissants des soins aux proches

L'organisation faîtière des assureurs maladie SantéSuisse met en garde dans la SonntagsZeitung contre la croissance exponentielle des entreprises spécialisées dans les soins aux proches, depuis que ces derniers peuvent se faire rembourser leur travail par l'assurance de base. Un marché lucratif s'est mis en place depuis quatre ans, dénonce SantéSuisse. Les coûts à la charge des assureurs devraient dépasser 100 millions de francs en 2025, ajoute l'organisation, prévenant que cela aura un impact direct sur les primes de l'assurance maladie. Mais, selon la SonntagsZeitung, les deux plus grands assureurs maladie de Suisse, CSS et Helsana, sont aussi actifs dans ce marché au travers de filiales. Les deux caisses maladie se défendent de tout conflit d'intérêts, arguant que des solutions innovantes sont nécessaires dans le domaine des soins.

Lacunes dans le contrôle des bénéfices des événements soutenus par l'armée

Un rapport du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) met en lumière des lacunes dans les contrôles pour vérifier si les manifestations civiles soutenues par l'armée ou la protection civiles reversent correctement leur part de bénéfice, indique le SonntagsBlick. Le document montre que les directives ne sont souvent pas respectées. Les soldats et les membres de la protection civile effectuent plus de 50'000 jours de service par année en faveur de courses de ski ou d'autres grandes manifestations, comme la Fête fédérale de lutte, dont une partie ne pourrait pas avoir lieu sans ce soutien. La ministre de la défense Viola Amherd a ordonné de renforcer les mécanismes de contrôle, ajoute le SonntagsBlick.

Conflit UDC : Imark accuse Parmelin de «fake news» sur l'aciérie Stahl Gerlafingen

Le conseiller national Christian Imark (UDC/SO) accuse dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung le ministre de l'économie Guy Parmelin, qui est du même parti, de «fake news» sur l'aciérie soleuroise Stahl Gerlafingen, en grande difficulté. Le conseiller fédéral a déclaré à la télévision alémanique que plus de 20 aciéries subventionnées situées dans un rayon de 150 km autour de la Suisse pourraient couvrir la demande helvétique. «Il n'y en a que trois», lui répond dans les journaux M. Imark, qui se réfère à un index de la Société des ingénieurs et architectes (SIA). «Si [M.] Parmelin continue, il fera un résultat pitoyable lors de l'élection à la présidence de la Confédération», menace l'élu soleurois, parlant de la présidence que le Vaudois doit reprendre en 2026. Le Conseil fédéral a refusé d'accorder une aide financière à l'entreprise considérée comme non systémique.

Sanctions inégales : le viol moins puni que le trafic de drogue en Suisse

Le viol est moins durement sanctionné que le trafic de drogue en Suisse, alors que les postes dans les ministères publics suisses sont majoritairement occupés par des femmes, constate la SonntagsZeitung. En 2023, 75 violeurs ont été condamnés: 41 d'entre eux ont écopé de peines de prison ferme, les autres de peines avec sursis ou avec sursis partiel d'une durée moyenne de 4,5 ans et probablement pas être purgées dans leur intégralité en raison des remises de peine. Le trafic de cocaïne est, quant à lui, puni de cinq ans de prison pour trois kilogrammes. Selon le professeur de droit pénal et conseiller aux Etats Daniel Jositsch (PS/ZH), les femmes juristes jugent les viols selon les mêmes critères que leurs collègues masculins, mais elles sont souvent plus compréhensives à l'égard des auteurs.

Spar renonce à l'analyse faciale des clients dans ses magasins

La branche suisse des supermarchés Spar a décidé d'arrêter son projet d'analyse faciale des clients dans ses magasins, écrit la NZZ am Sonntag. L'enseigne prévoyait d'installer des capteurs dans ses 147 sites suisses pour déterminer l'âge et le sexe des clients. Sur la base de ces données, Spar voulait diffuser une publicité personnalisée sur les écrans des magasins. Le système a été installé dans plusieurs filiales, mais, selon l'entreprise, il est progressivement démantelé. «Les réactions de notre clientèle nous ont incités à renoncer à la publicité personnalisée», explique Spar dans le journal. L'analyse de caractéristiques schématiques comme l'âge et le sexe constitue une atteinte aux droits fondamentaux des clients, réagit dans le journal Monika Simmler, professeur de droit pénal à l'université de Saint-Gall.

Crise automobile allemande : répercussions sur l'industrie suisse

La crise de l'industrie automobile allemande, notamment de Volkswagen, a des répercussions en Suisse, s'inquiètent le SonntagsBlick et la SonntagsZeitung. Les exportations des sous-traitants suisses ont reculé de 7,8% au cours des neuf premiers mois et même de 14,8% sur le seul troisième trimestre, indique dans les journaux Martin Hirzel, président de Swissmem, l'association de l'industrie suisse des machines. Nombre d'entre eux ont décrété un gel des embauches. Certains ont procédé à des licenciements ou ont fait appel au chômage partiel. L'entreprise suisse Feintool va par exemple délocaliser une partie de sa production en République tchèque. La société Komax va fermer quant à elle des sites à Rotkreuz (ZG) et Cham (ZG) et Georg Fischer envisage de vendre sa division automobile.

bas, ats