Les Suisses croient leur police, jugée plus fiable que le Conseil fédéral et les médias

L'accord sur les droits de douane avec les Etats-Unis, mais aussi l'accord de libre-échange avec la Chine et une faille de sécurité à la centrale nucléaire de Gösgen (SO) font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

SONNTAGSZEITUNG: Le Conseil fédéral veut consulter avant la fin de la session parlementaire d'hiver, qui débute lundi, les commissions de politique extérieure au sujet du mandat de négociations avec les États-Unis sur les droits de douane, rapporte la SonntagsZeitung. La commission du Conseil national doit se réunir à cet effet le 15 décembre lors d'une séance extraordinaire, confirment plusieurs sources dans le journal. Les cantons pourront également prendre position avant que le gouvernement n'adopte le mandat définitif. Le but est que le ministre suisse de l'économie Guy Parmelin puisse annoncer le début des négociations au président américain Donald Trump en janvier prochain lors du Forum économique mondial (WEF) à Davos (GR).

SONNTAGSBLICK: La commission de gestion du Conseil des Etats (CdG) souhaite poursuivre son examen de l'accord sur les droits de douane américains entre la Suisse et les Etats-Unis, écrit le SonntagsBlick. Active depuis juin, elle a étendu ses travaux à la période allant du 7 août au 14 novembre 2025. Cette extension va permettre lors des prochaines auditions d'aborder d'autres questions relatives à la conduite des discussions par les autorités fédérales et de demander des documents à ce sujet, notamment sur la réunion dans le bureau ovale entre une délégation économique suisse et le président américain Donald Trump, explique dans le journal un membre de la CdG.

SONNTAGSBLICK: Alfred Gantner, le cofondateur du fonds d'investissement Partners Group ayant participé avec cinq autres dirigeants d'entreprises suisses à une réunion au début novembre à Washington avec le président américain Donald pour relancer les négociations sur les droits de douane, veut renforcer de manière durable le lobbying de la Suisse aux États-Unis, relève le SonntagsBlick. Il est à la recherche, avec d'autres représentants économiques, d'une société de lobbying pour établir des contacts ciblés avec les gouverneurs et sénateurs des États fédérés américains dans lesquels les entreprises suisses sont actives. La Suisse dispose de «trop peu de relations politiques et économiques» aux États-Unis, estime dans le journal M. Gantner, soulignant, qu'en tant que sixième investisseur étranger, elle doit renforcer sa visibilité. Le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a été informé du projet, qui est financé par des fonds privés, ajoute-t-il.

NZZ AM SONNTAG: La Suisse n'a pas sanctionné deux banques chinoises, accusées d'avoir aidé la Russie à contourner les sanctions mises en place contre Moscou après son invasion de l'Ukraine, en raison des négociations sur la mise à jour de l'accord de libre-échange avec la Chine, affirme la NZZ am Sonntag. Officiellement, le Conseil fédéral a indiqué qu'il n'y avait aucune preuve de relations commerciales entre des entreprises suisses et ces banques, raison pour laquelle une interdiction des transactions n'était pas nécessaire. Mais, selon le journal, le gouvernement a préféré écarter les recommandations du Département fédéral de l'économie (DEFR), préconisant d'adopter l'ensemble du 18e paquet de sanctions de l'UE, et privilégier celles du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), mettant en garde contre les répercussions possibles sur les relations avec Pékin.

SONNTAGSZEITUNG: Une faille de sécurité existe dans la centrale atomique de Gösgen depuis sa mise en service en 1979, avertit la SonntagsZeitung, reprenant une expertise réalisée par Manfred Mertins, un expert en sécurité nucléaire. L'installation, actuellement à l'arrêt, fonctionne sans clapets anti-retour, un composant qui a été installé dans des sites comparables dans les années 1980 et 1990. Sans ces clapets, des tremblements de terre ou des ruptures de conduites peuvent entraîner de brusques variations de pression susceptibles de nuire au refroidissement du réacteur. «Il faut s'attendre à des dommages au cœur du réacteur, pouvant aller jusqu'à la fusion», prévient l'expert. La centrale atomique de Gösgen indique que la section de la conduite avait été évaluée dans les années 1980 et 1990 et que des «renforcements ponctuels» avaient alors été jugés suffisants.

NZZ AM SONNTAG: Le système informatique central de la Confédération a connu une défaillance lors d'un exercice de crise cette année, révèle la NZZ am Sonntag. Ce système regroupe toutes les informations pour fournir aux cellules de crise cantonales une vue d'ensemble de la situation dans toute la Suisse. Pendant l'exercice, les cantons n'ont, à plusieurs reprises, pas pu y accéder ou seulement avec un certain retard. «Si vous n'avez pas de vue d'ensemble de la situation, vous ne pouvez pas diriger. C'est dramatique», déclare dans le journal un cadre de la protection civile. L'Office fédéral de la protection de la population (OFPP) confirme que le système a été surchargé et qu'il n'a retrouvé sa stabilité qu'après des ajustements. Selon la NZZ am Sonntag, des perturbations similaires s'étaient déjà produites lors de l'exercice 2024.

LE MATIN DIMANCHE: Les Suisses gardent une perception positive de la police, assure Le Matin Dimanche, citant une étude de l'Ecole polytechnique de Zurich (EPFZ). Dans l'indice de confiance 2025 de l'EPFZ, la police obtient la note de 7,8 sur dix, pointant à la deuxième place juste derrière la science (7,9). A titre de comparaison, l'indice de confiance du Conseil fédéral est de 6,8, celui de l'armée de 6,5, celui des médias de 5,6 et celui de l'intelligence artificielle de 4,3. La confiance en la police est plus grande en Suisse alémanique (7,9) qu'en Suisse romande (7,5), tout comme auprès des sympathisants de droite (7,9) que de gauche (7,5). Sur les vingt-deux dernières années, la police est arrivée en tête de l'indice de l'EPFZ à 21 reprises.