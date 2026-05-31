Incendie du «Constellation» : un détail de procédure met à mal l'enquête

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Revue de presse Incendie du «Constellation» : un détail de procédure met à mal l'enquête

ATS

31.5.2026 - 07:39

L'attaque du couteau à Winterthour, mais aussi le tragique incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana et le sommet du G7 à Evian en juin font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS:

Flash météo Suisse

Flash météo Suisse

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

31.05.2026

Keystone-SDA

31.05.2026, 07:39

SONNTAGSBLICK: L'auteur présumé de l'attaque au couteau qui a fait trois blessés jeudi à Winterthour (ZH) avait été signalé à la police judiciaire fédérale deux jours avant l'agression, rapporte le SonntagsBlick. Une commission spéciale de la police cantonale zurichoise avait informé la Confédération que cet homme de 31 ans, qui souffre de troubles psychiques et qui est lié aux milieux islamistes, s'était fait remarquer pour ses déclarations incohérentes et avait été admis dans un établissement psychiatrique de Winterthour. Le suspect a ensuite pu quitter l'établissement la veille de l'attaque. Il était sous la surveillance de la commission zurichoise depuis des années, ont indiqué des sources au journal.

«Ne voir qu'un seul aspect, c'est courir à l'échec». Attaque au couteau de Winterthour : entre radicalisation et psychose

«Ne voir qu'un seul aspect, c'est courir à l'échec»Attaque au couteau de Winterthour : entre radicalisation et psychose

LE MATIN DIMANCHE: Un détail de procédure met à mal l'enquête sur l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), relate Le Matin Dimanche. En cause, le fait que le ministère public valaisan a enjoint au fournisseur d'Internet de la commune de copier et de conserver l'entier des données de Crans-Montana «pour la période du 1er janvier 2015 à ce jour». «Le Ministère public ne peut pas ordonner ou contraindre une commune pour obtenir des éléments», relève dans le journal l'expert en droit pénal David Zollinger, ancien procureur à Zurich. Selon lui, il fallait passer par une demande d'entraide judiciaire, car «le pouvoir judiciaire n'est pas supérieur au pouvoir politique» en Suisse. Jugeant que le parquet a fauté en exigeant ces documents, plutôt qu'en les demandant, la commune s'oppose à la démarche. Le Tribunal cantonal valaisan devra trancher.

SONNTAGSZEITUNG: Une carte bancaire de Jessica Moretti, propriétaire avec son mari du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), a donné une nouvelle dimension au volet sur le blanchiment d'argent de l'enquête du ministère public valaisan sur l'incendie tragique du Nouvel An, affirme la SonntagsZeitung. L'attention se porte sur un rapport du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (MROS), selon lequel il existait un réseau de prêts réciproques et de transferts d'argent entre les entreprises du couple français. Une grande partie des fonds aurait été transférée sur des comptes privés de Jessica et Jacques Moretti en France, ainsi que sur des comptes Revolut et Credit Suisse. Ces montants n'auraient jamais été déclarés au fisc et les Moretti auraient annoncé au ministère public n'avoir aucune fortune en France.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: La Suisse et la France poursuivent «les mêmes objectifs» à propos du sommet du G7 qui aura lieu à Evian-les-Bains (F) du 15 au 17 juin, assure Ignazio Cassis dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, écartant l'hypothèse d'éventuelles tensions entre les autorités des deux pays. «Nous travaillons étroitement avec la France, aussi sur le plan sécuritaire», note-t-il. Le but est de faire de la rencontre «un succès» et d'"en tirer de la visibilité», car il «met en valeur la Genève internationale», ajoute le conseiller fédéral. «Dire aujourd'hui qui paiera quoi serait contre-productif. Ça reviendrait à dire aux manifestants: faites ce que vous voulez, nous avons déjà divisé la facture», relève-t-il à propos des risques de débordements de la manifestation anti-G7 autorisée à Genève le 14 juin.

NZZ AM SONNTAG: Les hôpitaux suisses présentent d'importantes disparités en matière de qualité de soin, relève une étude de la Haute école spécialisée bernoise, relayée par la NZZ am Sonntag. Par exemple, le taux de complications pour les prothèses de hanche est jusqu'à 230% plus élevé dans les hôpitaux les moins bien notés que dans un établissement moyen. Le risque d'accident vasculaire cérébral ou d'insuffisance rénale après une opération de la hanche y est également nettement accru. Le nom des hôpitaux n'est pas mentionné dans l'étude, car les chercheurs n'ont reçu que des données anonymisées de la Confédération. Cette dernière est pourtant tenue, en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, de publier des comparaisons entre établissements en matière de coûts et de qualité, remarque le journal.

«Je suis plutôt confiant». Crans-Montana: voilà l'homme qui va tenter de mettre tout le monde d'accord

«Je suis plutôt confiant»Crans-Montana: voilà l'homme qui va tenter de mettre tout le monde d'accord

SONNTAGSBLICK: Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prévoit de rendre visite à la mi-juin à un combattant suisse du groupe Etat islamique (EI) détenu en Irak, écrit le SonntagsBlick. L'ambassade de Suisse à Amman doit vérifier ses conditions de détention. L'homme s'est rendu en Syrie en 2015 et a été arrêté en 2019. Au début de l'année, il a été transféré d'un camp kurde vers l'Irak, où il risque d'être jugé en vertu de la loi antiterroriste irakienne, qui, dans le pire des cas, prévoit la peine de mort. Le Tribunal administratif fédéral a récemment obligé le DFAE à réexaminer son cas, la situation de l'accusé ayant fondamentalement changé suite au transfert en Irak. Une procédure est pendante devant le Tribunal fédéral contre cette décision.

SONNTAGSBLICK: La députée européenne franco-palestinienne controversée Rima Hassan est attendue au Palais fédéral pour un échange informel, écrit le SonntagsBlick. Elle a été invitée par le groupe parlementaire Suisse-Palestine, dirigé par le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE). Fortement engagée dans la cause palestinienne, la militante de La France Insoumise a participé en 2015 à une flottille d'aide humanitaire pour Gaza, interceptée par Israël. Ses détracteurs l'accusent d'antisémitisme et plusieurs procédures pénales sont ouvertes à son encontre en France. Mais M. Sommaruga défend dans le journal le bien-fondé de l'invitation, mettant en avant le rôle de Rima Hassan en tant qu'eurodéputée.

NZZ AM SONNTAG: Plusieurs cantons ont accordé à des entreprises étrangères des allègements fiscaux parfois considérables, remarque la NZZ am Sonntag, citant la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité américaine de surveillance des marchés financiers. Les cantons de Vaud, de Lucerne et de Bâle-Campagne, entre autres, ont utilisé cet instrument de promotion économique pour attirer des entreprises. La fréquence et l'ampleur de ces allègements fiscaux restent toutefois largement inconnues. La Confédération ne dispose pas de chiffres à ce sujet, déclare le Département fédéral des finances (DFF) dans le journal. Les cantons concernés font remarquer que ces allègements fiscaux sont conformes à la loi.

Les plus lus

Incendie du «Constellation» : un détail de procédure met à mal l'enquête
Jan Cadieux et la Suisse irrités par le «manque de classe» norvégien
Un météore explose au-dessus des États-Unis avec la puissance de 300 tonnes de TNT
Une deuxième étoile parisienne cruelle mais sublime
Quarante-cinq personnes en garde à vue, la tension monte d'un cran à Paris
Trump assure que l'Iran aurait promis de ne jamais avoir l'arme nucléaire