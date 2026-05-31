Incendie du «Constellation» : un détail de procédure met à mal l'enquête

L'attaque du couteau à Winterthour, mais aussi le tragique incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana et le sommet du G7 à Evian en juin font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS:

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil! 31.05.2026

Keystone-SDA ATS

SONNTAGSBLICK: L'auteur présumé de l'attaque au couteau qui a fait trois blessés jeudi à Winterthour (ZH) avait été signalé à la police judiciaire fédérale deux jours avant l'agression, rapporte le SonntagsBlick. Une commission spéciale de la police cantonale zurichoise avait informé la Confédération que cet homme de 31 ans, qui souffre de troubles psychiques et qui est lié aux milieux islamistes, s'était fait remarquer pour ses déclarations incohérentes et avait été admis dans un établissement psychiatrique de Winterthour. Le suspect a ensuite pu quitter l'établissement la veille de l'attaque. Il était sous la surveillance de la commission zurichoise depuis des années, ont indiqué des sources au journal.

LE MATIN DIMANCHE: Un détail de procédure met à mal l'enquête sur l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), relate Le Matin Dimanche. En cause, le fait que le ministère public valaisan a enjoint au fournisseur d'Internet de la commune de copier et de conserver l'entier des données de Crans-Montana «pour la période du 1er janvier 2015 à ce jour». «Le Ministère public ne peut pas ordonner ou contraindre une commune pour obtenir des éléments», relève dans le journal l'expert en droit pénal David Zollinger, ancien procureur à Zurich. Selon lui, il fallait passer par une demande d'entraide judiciaire, car «le pouvoir judiciaire n'est pas supérieur au pouvoir politique» en Suisse. Jugeant que le parquet a fauté en exigeant ces documents, plutôt qu'en les demandant, la commune s'oppose à la démarche. Le Tribunal cantonal valaisan devra trancher.

SONNTAGSZEITUNG: Une carte bancaire de Jessica Moretti, propriétaire avec son mari du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), a donné une nouvelle dimension au volet sur le blanchiment d'argent de l'enquête du ministère public valaisan sur l'incendie tragique du Nouvel An, affirme la SonntagsZeitung. L'attention se porte sur un rapport du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police (MROS), selon lequel il existait un réseau de prêts réciproques et de transferts d'argent entre les entreprises du couple français. Une grande partie des fonds aurait été transférée sur des comptes privés de Jessica et Jacques Moretti en France, ainsi que sur des comptes Revolut et Credit Suisse. Ces montants n'auraient jamais été déclarés au fisc et les Moretti auraient annoncé au ministère public n'avoir aucune fortune en France.

LE MATIN DIMANCHE/SONNTAGSZEITUNG: La Suisse et la France poursuivent «les mêmes objectifs» à propos du sommet du G7 qui aura lieu à Evian-les-Bains (F) du 15 au 17 juin, assure Ignazio Cassis dans Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung, écartant l'hypothèse d'éventuelles tensions entre les autorités des deux pays. «Nous travaillons étroitement avec la France, aussi sur le plan sécuritaire», note-t-il. Le but est de faire de la rencontre «un succès» et d'"en tirer de la visibilité», car il «met en valeur la Genève internationale», ajoute le conseiller fédéral. «Dire aujourd'hui qui paiera quoi serait contre-productif. Ça reviendrait à dire aux manifestants: faites ce que vous voulez, nous avons déjà divisé la facture», relève-t-il à propos des risques de débordements de la manifestation anti-G7 autorisée à Genève le 14 juin.

NZZ AM SONNTAG: Les hôpitaux suisses présentent d'importantes disparités en matière de qualité de soin, relève une étude de la Haute école spécialisée bernoise, relayée par la NZZ am Sonntag. Par exemple, le taux de complications pour les prothèses de hanche est jusqu'à 230% plus élevé dans les hôpitaux les moins bien notés que dans un établissement moyen. Le risque d'accident vasculaire cérébral ou d'insuffisance rénale après une opération de la hanche y est également nettement accru. Le nom des hôpitaux n'est pas mentionné dans l'étude, car les chercheurs n'ont reçu que des données anonymisées de la Confédération. Cette dernière est pourtant tenue, en vertu de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, de publier des comparaisons entre établissements en matière de coûts et de qualité, remarque le journal.

SONNTAGSBLICK: Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) prévoit de rendre visite à la mi-juin à un combattant suisse du groupe Etat islamique (EI) détenu en Irak, écrit le SonntagsBlick. L'ambassade de Suisse à Amman doit vérifier ses conditions de détention. L'homme s'est rendu en Syrie en 2015 et a été arrêté en 2019. Au début de l'année, il a été transféré d'un camp kurde vers l'Irak, où il risque d'être jugé en vertu de la loi antiterroriste irakienne, qui, dans le pire des cas, prévoit la peine de mort. Le Tribunal administratif fédéral a récemment obligé le DFAE à réexaminer son cas, la situation de l'accusé ayant fondamentalement changé suite au transfert en Irak. Une procédure est pendante devant le Tribunal fédéral contre cette décision.

SONNTAGSBLICK: La députée européenne franco-palestinienne controversée Rima Hassan est attendue au Palais fédéral pour un échange informel, écrit le SonntagsBlick. Elle a été invitée par le groupe parlementaire Suisse-Palestine, dirigé par le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE). Fortement engagée dans la cause palestinienne, la militante de La France Insoumise a participé en 2015 à une flottille d'aide humanitaire pour Gaza, interceptée par Israël. Ses détracteurs l'accusent d'antisémitisme et plusieurs procédures pénales sont ouvertes à son encontre en France. Mais M. Sommaruga défend dans le journal le bien-fondé de l'invitation, mettant en avant le rôle de Rima Hassan en tant qu'eurodéputée.

NZZ AM SONNTAG: Plusieurs cantons ont accordé à des entreprises étrangères des allègements fiscaux parfois considérables, remarque la NZZ am Sonntag, citant la Securities and Exchange Commission (SEC), l'autorité américaine de surveillance des marchés financiers. Les cantons de Vaud, de Lucerne et de Bâle-Campagne, entre autres, ont utilisé cet instrument de promotion économique pour attirer des entreprises. La fréquence et l'ampleur de ces allègements fiscaux restent toutefois largement inconnues. La Confédération ne dispose pas de chiffres à ce sujet, déclare le Département fédéral des finances (DFF) dans le journal. Les cantons concernés font remarquer que ces allègements fiscaux sont conformes à la loi.