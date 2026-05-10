Bras de fer politique autour des naturalisations dans les Grisons

La confiance de René Prêtre en la qualité des soins prodigués en Suisse, l'officialisation de la retraite footballistique d'Alexandre Pasche et la libération conditionnelle par Sarajevo d'un criminel de haut vol peu après son extradition par la Suisse font les titres de la presse dominicale.

Une vue sur les quatre exemplaires des journaux du dimanche, avec la Sonntags Zeitung, le Sonntags Blick, Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag, a l'occasion de la revue de presse le dimanche 17 novembre 2019 a Lausanne. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

LE MATIN DIMANCHE. Dans une interview accordée au Matin Dimanche, le chirurgien cardiaque René Prêtre, auteur de l'enquête sur les décès suspects à l'Hôpital universitaire de Zurich (USZ), se veut rassurant quant à la qualité des soins prodigués en Suisse. «J’ai pratiqué dans cinq pays 'occidentaux' différents, je peux vous assurer qu’en Suisse, le travail est bien fait, nos structures hospitalières sont bonnes. (...) N’ayez pas peur. Vous pouvez aller vous faire soigner dans nos hôpitaux. Dans les centres universitaires, on ne réalise pas d’expérimentation à votre insu ou à la légère. Tout est très cadré. Ce qui s’est passé à Zurich est exceptionnel et ne doit pas ternir le reste», a notamment dit celui qui avait été élu Suisse de l'année en 2009. Le Jurassien a, par ailleurs, réfuté l'idée d'une omerta dans le monde médical. «Ici, nous sommes en présence d'un cas extrême qui n'a jamais eu, à ma connaissance, d'équivalent en Suisse», a-t-il assuré avant de regretter le cas zurichois: «Si la direction avait réagi plus tôt et correctement, en 2017 lors de la première alerte, par exemple, cette situation n’aurait pas existé. Le désastre aurait pu être contenu, le scandale et les drames évités.»

NZZ AM SONNTAG. Le dispositif controversé Cardioband n’a pas été utilisé uniquement dans le service de chirurgie cardiaque de l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ), rapporte la NZZ am Sonntag. À l’hôpital de l'Ile à Berne, il a été implanté à 36 reprises. L’hôpital a ouvert une enquête interne. Aucun décès suspect n’a été constaté. Concernant d’éventuelles complications, l’établissement n’a pas souhaité faire de commentaire, selon le journal. À Lucerne, le dispositif a encore été utilisé à deux reprises alors que des rapports critiques existaient déjà depuis longtemps. L’hôpital a indiqué qu’aucune complication n’était connue. Au Centro Cardiologico Ticino, le Cardioband figure toujours parmi les méthodes de traitement proposées. Le centre cardiologique tessinois ainsi que l’hôpital de Milan où travaille l’ancien chirurgien cardiaque de l’USZ, Francesco Maisano, n’ont pas répondu aux sollicitations du journal.

SONNTAGSBLICK. Un homme soupçonné de trafic d’êtres humains et extradé par la Suisse a été remis en liberté en Bosnie-Herzégovine. L’homme est considéré comme l’un des dirigeants les plus dangereux du crime organisé en Europe, écrit le SonntagsBlick. Il avait été détenu pendant près de quatre ans en Suisse. Son extradition a eu lieu le 31 mars, a indiqué un porte-parole de l’Office fédéral de la justice au journal. La procédure reposait sur une demande du ministère bosnien de la Justice. Le tribunal de Sarajevo l’a remis en liberté sous conditions, il y a une dizaine de jours. Selon le journal, cet homme est l’un des cofondateurs du gang de motards United Tribuns, interdit en Allemagne depuis 2022. Il est accusé par le Ministère public argovien d’avoir participé à un réseau international de prostitution et de traite d’êtres humains.

SONNTAGSBLICK. Les coûts d’un projet numérique central du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ont plus que doublé, selon le Blick. Le budget initial était de 155 millions de francs, écrit le journal. Les coûts dépasseraient désormais largement les 300 millions de francs. Alors que la mise en service était prévue pour 2024, le système ne devrait pas être opérationnel avant 2029 au plus tôt. Le DDPS a indiqué au journal que les travaux se trouvaient dans une situation critique. «Même de faibles retards peuvent avoir un impact direct sur l’ensemble du projet et sur la date de mise en service», a précisé le département. Selon le SonntagsBlick, des conseillers internes et externes demandent désormais un redémarrage complet du projet. Le chef de projet ainsi que son adjoint auraient démissionné après que leurs avertissements répétés ont été ignorés.

NZZ AM SONNTAG. La commune bourgeoise de Roveredo (GR) risque d’être placée sous administration forcée. Le conseiller d’État socialiste Peter Peyer, responsable de l’office des migrations, l’a annoncé au président de commune Aurelio Troger (UDC), dans une lettre consultée par la NZZ am Sonntag. La raison invoquée est une forme de «grève du zèle» menée par M. Troger et son équipe depuis fin mars. En signe de protestation contre le gouvernement cantonal, ils traitent désormais les demandes de naturalisation beaucoup plus lentement, écrit le journal. Fin février, quatre personnes liées à la mafia ont été arrêtées à Roveredo. Selon la NZZ am Sonntag, l’office cantonal des migrations des Grisons avait accordé un permis de séjour à l’un des suspects malgré des antécédents judiciaires. «Le canton nous abandonne complètement», estime M. Troger. Selon lui, les habitants du Val Mesolcina avertissent depuis des années les autorités que la vallée est infiltrée par la mafia.

LE MATIN DIMANCHE. A 34 ans, l'ancien capitaine de Lausanne-Sport et du Servette FC, Alexandre Pasche, a annoncé qu'il mettait un terme à sa carrière de footballeur dans une interview accordée au Matin Dimanche. «C’est important d’officialiser la fin, de remercier sincèrement les gens qui m’ont aidé ou suivi, même de loin. J’ai quand même fait une carrière de quinze ans en Suisse: c’était extraordinaire», a dit le milieu de terrain. Sans club depuis l'été dernier et son départ du FC Baden, le Vaudois est revenu sur un parcours émaillé par les blessures et qui l'a également vu porter les couleurs des Young Boys et de Neuchâtel Xamax. Le Lausannois a aussi évoqué le virage pris au niveau professionnel. Celui qui avait entrepris une reconversion comme employé de banque à Zurich quitte l'environnement feutré des bureaux pour s'imprégner dans l'ambiance des ateliers: «Je commence un CFC de menuisier à la fin de l'été (...) J'ai pris conscience que la vie de bureau et les perspectives dans ce monde ne me convenaient pas». Niveau pelouse, celui qui fonctionne comme consultant pour Blue Sport, ne ferme pas la porte à une carrière de coach, dans le futur: «Mais pas forcément dans l'élite. Peut-être plus dans l'aspect du foot qui est le plus important à mes yeux: le lien social et l'intégration.»

SONNTAGSZEITUNG. La directrice de l’Université de Zurich (USZ), Monika Jänicke, a remercié dans une interview accordée à la SonntagsZeitung le lanceur d’alerte qui a contribué à révéler les dysfonctionnements au sein de la clinique de chirurgie cardiaque de l’hôpital. Selon elle, celui-ci a rendu publics les problèmes et a continuellement remis le sujet sur la table. «Cela mérite le respect», a déclaré Monika Jänicke. Elle n’a toutefois pas souhaité commenter le fait que le lanceur d’alerte ait perdu son emploi, expliquant que cette affaire remontait à une période où elle ne travaillait pas encore à l’USZ. La question d’une réparation sera intégrée à l’analyse du rapport publié mardi dernier. Concernant une éventuelle indemnisation des victimes et de leurs proches, Mme Jänicke indique au journal que cela peut «éventuellement devenir un sujet».

SONNTAGSZEITUNG. Le canton du Valais a refusé de transmettre certains dossiers liés à l’affaire de Crans-Montana par crainte d’une indignation publique. La publication de ces documents pourrait «attiser davantage les critiques publiques et exercer une pression supplémentaire sur le ministère public», peut-on lire dans un courrier du Service de la sécurité civile et militaire, cité par la SonntagsZeitung. Ce document a été déposé dans le cadre d’une procédure de médiation. Le canton a indiqué ne pas vouloir commenter davantage le contenu de cette lettre, au motif qu’il s’agit d’éléments confidentiels liés à une médiation en cours. Une séance de médiation est prévue le 1er juin. Selon le journal, plusieurs avocats représentant les victimes demandent désormais une perquisition, car le service cantonal du feu refuserait de remettre certains dossiers malgré une ordonnance explicite du ministère public.

NZZ AM SONNTAG. L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) souhaite exclure des entreprises américaines d’un contrat de plusieurs millions de francs. Le projet concerne la numérisation des données de santé en Suisse, rapporte la NZZ am Sonntag. Dans des documents préliminaires datant de février, l’OFSP a indiqué que les entreprises soumises au US Cloud Act ne devraient pas être retenues. D’après le journal, des échanges internes par e-mail montrent de fortes réserves à l’égard des solutions américaines. L’OFSP a renvoyé les questions du journal vers l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), responsable des marchés publics. «Il s’agit de données de santé hautement sensibles, qui nécessitent une protection particulière», a déclaré Thierry Vauthey au journal. Toutefois, si le projet devait faire l’objet d’un appel d’offres public, l’exclusion d’entreprises américaines ne serait pas autorisée.

SONNTAGSZEITUNG. La ville de Zurich a autorisé qu'une fillette soit prénommée en référence à un dirigeant du Hamas tué dans la bande de Gaza. L’enfant porte le prénom «Sinwar», écrit la SonntagsZeitung. Sa mère, décrite comme une militante pro-palestinienne, a choisi ce nom en référence à Yahya Sinwar, considéré comme l’un des principaux organisateurs du massacre du 7 octobre 2023. Le département présidentiel de Zurich a indiqué au journal que «dans le cas présent, selon l’évaluation de l’office de l’état civil, aucune atteinte aux intérêts de l’enfant n’a été constatée». La SonntagsZeitung rappelle toutefois qu’une directive de l’Office fédéral de la justice prévoit que les intérêts d’un enfant peuvent également être considérés comme lésés lorsqu’un prénom a une connotation négative. La mère n’a pas souhaité commenter son choix de prénom.

SONNTAGSBLICK. L’institut suisse des produits thérapeutiques Swissmedic a dépensé 27 millions de francs dans des projets informatiques. Ces investissements ont entraîné un déficit de 25 millions de francs au bilan, selon le SonntagsBlick. Ce manque à gagner devrait, selon le journal, être compensé par des taxes et émoluments facturés au secteur privé. Le Contrôle fédéral des finances envisage désormais d’examiner le dossier. Swissmedic a cherché à développer sa propre infrastructure informatique et fait appel à de nombreux experts externes. Plusieurs sources internes ont déclaré au journal que les questions critiques n’étaient pas les bienvenues. Le déploiement du système informatique a toutefois pris du retard. Une porte-parole de Swissmedic a indiqué qu’il s’agissait d’un processus en cours et que la numérisation se poursuivait. Selon le journal, un rapport est attendu pour le 12 juin.