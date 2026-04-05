Une mise en garde contre d'éventuelles frappes aériennes visant la Suisse, mais aussi l'Organisation cantonale valaisanne de secours qui porte plainte contre X et une remise en question de la sélection précoce dans le système scolaire suisse font les titres de la presse dominicale..

Karin Keller-Sutter a déposé plainte contre X dans la semaine (archives). ats

Keystone-SDA ATS

SONNTAGSZEITUNG: L'organisation cantonale valaisanne de secours a porté plainte contre X, rapporte la SonntagsZeitung. La plainte concerne la diffusion et la publication d'enregistrements audio sensibles provenant des appels d'urgence passés lors de la nuit de l'incendie de Crans-Montana. Dans le cadre de la transmission du dossier, tous les appels passés au numéro d'urgence 144 ont été remis aux avocats des victimes sous forme de fichiers audio. Parmi ceux-ci se trouvaient également des conversations sans rapport avec l'incendie. Peu après leur remise, les fichiers ont d'abord été publiés sur des portails d'information en français, puis dans toute la Suisse. L'OCVS fait valoir que le secret professionnel, le secret de service ainsi que la loi sur la protection des données ont été violés. La plainte vise les avocats, mais aussi le ministère public et la police. On leur reproche de ne pas avoir trié les fichiers audio non pertinents avant leur transmission.

SONNTAGSZEITUNG: Des parlementaires de différents horizons souhaitent scinder le paquet européen et le soumettre au peuple en plusieurs volets, relate la SonntagsZeitung. Le projet prévoit d'envoyer d'abord aux urnes la partie touchant à la stabilisation, qui comprend des éléments institutionnels, puis, ultérieurement, les nouveaux accords sur l'électricité, la santé et la sécurité alimentaire. Le conseiller national PLR Simon Michel justifie cette démarche en affirmant que le paquet est trop complexe pour faire l'objet d'un seul vote. L'accord sur l'électricité, en particulier, est considéré comme un point de désaccord majeur, suscitant des inquiétudes tant chez les conservateurs que du côté de la gauche. Le conseiller national socialiste Eric Nussbaumer (BL) a déclaré au journal qu'il y avait des «questions épineuses» qui nécessitent plus de temps. Selon l'article, la proposition émane de milieux pro-européens qui souhaitent ainsi augmenter les chances de succès. La conseillère nationale du Centre Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) met en garde contre le risque d'un échec de l'ensemble du paquet.

SONNTAGSZEITUNG: L'expert militaire Mauro Mantovani a mis en garde contre d'éventuelles frappes aériennes visant des infrastructures critiques en Suisse, observe la Sonntagszeitung. Une attaque terrestre classique serait peu probable; en cas de conflit, ce sont plutôt des frappes aériennes ciblées qui pourraient avoir lieu. La Suisse dispose d'une forte densité d'infrastructures critiques, avec des centaines, voire plus d'un millier de cibles potentielles. Les installations importantes pour l'ensemble de l'Europe seraient particulièrement menacées. Parmi celles-ci figurent le nœud électrique de Laufenburg (AG) ainsi que le centre de données Swift en Thurgovie, dédié aux transactions financières internationales. Les installations de transit de pétrole et de gaz, les centrales nucléaires ainsi que certaines parties du réseau routier pourraient également être visées. Rien n’est totalement à l’abri d’attaques militaires. Même avec les systèmes de défense aérienne, seul 1% de ces infrastructures pourront être sécurisées à partir de 2030. «Nous sommes donc vulnérables et le resterons», a déclaré Mauro Mantovani dans une interview accordée au journal.

NZZ AM SONNTAG: La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter n’aurait pas informé au préalable le Conseil fédéral de sa plainte pénale pour insultes sexistes sur le chatbot Grok, lit-on dans la NZZ am Sonntag. La plainte dirigée contre X serait liée à des injures vulgaires qu’un utilisateur aurait proférées via le chatbot. Cette démarche suscite des réactions mitigées parmi les politiciens. «La plainte pénale de la conseillère fédérale donne à cette affaire une ampleur inutile», a déclaré le conseiller national UDC Roland Rino Büchel au journal. Karin Keller-Sutter bénéficie en revanche du soutien de la présidente des Verts, Lisa Mazzone, et de la coprésidente du PLR, Susanne Vincenz-Stauffacher. «De telles plaintes sont extrêmement rares et ont un fort impact politique», a expliqué Lisa Mazzone. Dans le même temps, elle a demandé à Karin Keller-Sutter de s’engager davantage contre la violence numérique.

NZZ AM SONNTAG: Seules trois marques médiatiques survivront, a affirmé Marc Walder, président de Ringier, à la NZZ am Sonntag. Il s'agit de la NZZ, du Blick et de 20 Minuten. Le site de SRF en fait également partie, car il bénéficie de subventions. Marc Walder est par ailleurs convaincu que l'intelligence artificielle va bouleverser le monde des médias. Il estime que les titres régionaux et les publications locales ne pourront probablement pas être maintenus en tant que modèles économiques numériques. Il y aura peut-être encore des publications de niche, mais elles constitueront l’exception. Le patron de Ringier considère donc que le Tages-Anzeiger et les journaux de CH Media sont voués à disparaître.

SONNTAGSBLICK: Thomas Minder a remis fondamentalement en question la sélection précoce dans le système scolaire suisse, relate le Sonntagsblick. Le président de l'association des directeurs d'écoles de Suisse alémanique demande de renoncer aux examens de sélection avant l'entrée au secondaire. «Il faut supprimer les examens d'entrée au gymnase», a-t-il déclaré dans une interview. Les examens précoces renforcent les inégalités sociales et mettent les enfants sous pression dès l'école primaire. Thomas Minder plaide plutôt pour une sélection plus tardive, à la fin de la scolarité, ainsi que pour des classes hétérogènes. Dans le même temps, il a critiqué la formation des enseignants, la jugeant insuffisante. «C'est une mission impossible d'y parvenir en trois ans d'études». Il réclame au moins quatre ans de formation et un master pour tous les enseignants. La pénurie pourrait être atténuée par une intégration plus forte des futurs enseignants dans le fonctionnement des écoles avant même la fin de leurs études.