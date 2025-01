Netanyahu pourrait être arrêté au WEF de Davos

Le jeune membre d'équipage de Swiss décédé d'une lésion cérébrale due à un manque d'oxygène, la grogne des cantons et des organisations environnementales contre la révision du droit foncier rural et le nombre record de procédures liées au terrorisme en Suisse font les titres de la presse dominicale.

Décès d'un steward Swiss : une lésion cérébrale hypoxique en cause

La cause provisoire du décès d'un membre d'équipage après un atterrissage d'urgence d'un avion Swiss en Autriche est établie. Le steward est mort d'une lésion cérébrale hypoxique, a indiqué le parquet de Graz au SonntagsBlick et à la NZZ am Sonntag.

Le cerveau a été gravement endommagé par un manque d'oxygène et la victime est décédée aux soins intensifs, a indiqué un porte-parole au SonntagsBlick. L'autopsie du corps effectuée vendredi sera suivie d'analyses chimiques et histologiques en laboratoire. La victime est un Suisse de 23 ans qui avait commencé sa formation chez Swiss en octobre, rapporte encore le journal.

La SonntagsZeitung révèle, elle, que le Ministère public de la Confédération est désormais actif dans cette affaire. Il ne mène pas d'enquête pénale pour le moment, mais est en contact étroit avec les autorités autrichiennes, selon un porte-parole.

Réforme foncière : un casse-tête pour les cantons et l'environnement

Le projet de révision du droit foncier rural devrait déboucher sur des complications dans l'acquisition de terrains agricoles pour les acteurs publics et les organisations de défense de l'environnement, rapporte la NZZ am Sonntag.

Pour les cantons et les communes, il sera «nettement» plus difficile d'acquérir des terrains, ce qui pose notamment de «gros défis» en matière de lutte contre les inondations, indique dans les pages du journal le président de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement, Jean-François Steiert.

Le conseiller d'Etat fribourgeois socialiste critique aussi le fait que les cantons n'ont été consultés que «très tardivement» et «de manière ponctuelle» par le groupe de travail mis sur pied par l'OFAG dans le cadre de la révision partielle du droit foncier rural. Le projet de révision de loi court jusqu'au 10 janvier.

Explosion des affaires de terrorisme en Suisse

La Suisse fait face à un nombre record de procédures liées au terrorisme, déclare le procureur général de la Confédération Stefan Blättler dans un entretien accordé au Matin Dimanche et à la SonntagsZeitung. Environ 120 sont actuellement en cours, ce qui est deux fois plus qu'en 2022.

Les cas concernent notamment la propagande terroriste sur Internet, de l'argent versé depuis la Suisse à des organisations terroristes et des personnes partant faire le djihad. «Nous devons nous préparer à une augmentation des activités terroristes en Suisse», estime M. Blättler.

Lindt: ventes de parts record, soupçons en hausse

La direction de Lindt & Sprüngli a vendu en 2024 des parts de l'entreprise pour une valeur de 122 millions de francs, une valeur exceptionnellement élevée par rapport à Nestlé, Roche ou Novartis, rapporte le SonntagsBlick.

Selon un porte-parole de l'entreprise, les ventes sont justifiées par un programme d'options pour les collaborateurs, mais les analystes soupçonnent d'autres raisons. Ils mettent le doigt sur la baisse des actions de l'entreprise au cours des trois dernières années. En 2023 déjà, des parts ont été vendues pour un montant de 87 millions de francs, dont une grande partie par le président du conseil d'administration Ernst Tanner.

Ce dernier avait justifié cette décision par des remboursements d'hypothèques et des investissements immobiliers. En 2024 aussi, c'est principalement M. Tanner qui pourrait avoir vendu des parts. Le rapport annuel publié dans deux mois fournira les chiffres définitifs.

Accusations contre Klaus Schwab : une ombre sur le WEF de Davos

La procédure en justice visant le patron du World Economic Forum (WEF) Klaus Schwab pourrait faire de l'ombre au grand rendez-vous international, estime la Sonntagszeitung.

La plaignante ayant obtenu un délai, M. Schwab sera invité à répondre aux accusations de discrimination devant la justice américaine le 17 janvier, soit trois jours avant l'ouverture du WEF à Davos. Il a déjà indiqué les rejeter.

Bien que M. Schwab n'ait plus de rôle opérationnel au WEF et participe cette année pour la première fois simplement en tant que président du conseil d'administration, il devrait encore une fois être très présent lors de cette 55e édition, estime le journal.

Netanyahu pourrait être arrêté à Davos

La Suisse serait obligée d'arrêter le chef du gouvernement israélien Benjamin Netanyahu s'il se rendait au WEF à Davos, déclare le spécialiste du droit international et ancien diplomate du DFAE Didier Pfirter dans un entretien au SonntagsBlick. En tant qu'Etat partie à la Cour pénale internationale (CPI), la Suisse doit exécuter sans condition les mandats d'arrêt de cette dernière.

Mais l'expert estime que le dirigeant israélien ne viendrait pas en Suisse sans avoir reçu au préalable l'assurance qu'il ne sera pas arrêté. L'ancien diplomate se montre également critique vis-à-vis de la décision du Parlement d'interdire le Hamas, une rupture avec la pratique suisse actuelle consistant à interdire les actes et non les organisations.

«Nous serons désormais sous pression pour interdire également d'autres organisations, comme le PKK kurde, et nous aurons des difficultés à argumenter si nous ne le faisons pas», estime M. Pfirter.