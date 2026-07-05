Le mode opératoire du gestionnaire de fortune Eric Freymond dans l'«affaire Hermès», l'échec de Suisse Tourisme dans le désengorgement des principaux sites touristiques et des précisions sur les drones ayant survolé des sites stratégiques militaires suisses font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS:

Des touristes font la queue pour prendre une photo avec le drapeau suisse, prise lundi 3 novembre 2025 au Jungfraujoch. On aperçoit la Jungfrau en arrière-plan. (KEYSTONE/Christian Beutler)

Revue de presse Un échec pour Suisse Tourisme, les milliards disparus d'Hermès et des espions dans notre ciel

Sites touristiques saturés: échec pour Suisse Tourisme

Malgré les subventions de l'Etat, Suisse Tourisme n'est pas parvenu à atteindre ses objectifs visant à désengorger les principaux sites touristiques, selon la NZZ am Sonntag. D'après l'analyse du journal, les statistiques des nuitées ne montrent aucune amélioration de la répartition géographique ou saisonnière des flux de visiteurs.

Au contraire, les 50 principales destinations ont enregistré 1,7 million de nuitées supplémentaires par rapport à 2023, soit une hausse de 6 %. Les quelque 130 destinations plus petites n'ont, elles, affiché qu'une progression de moins de 2 % sur la même période.

La répartition des visiteurs au fil de l'année ne s'est pas non plus améliorée. La Confédération conditionne pourtant ses versements – qui se sont élevés à 60 millions de francs l'an dernier – à une meilleure répartition des flux touristiques. Suisse Tourisme estime toutefois qu'il est encore trop tôt pour dresser un bilan. Les habitudes de voyage n'évoluent que lentement, a déclaré un porte-parole au journal.

Milliards d'Hermès: à qui profite le crime ?

Le Matin Dimanche a reconstitué le mécanisme qui aurait permis au gestionnaire genevois Eric Freymond de dissimuler la disparition des milliards de l'héritier d'Hermès Nicolas Puech.

Selon des documents bancaires confidentiels, issus des archives de la société de gestion d'Eric Freymond que le journal a pu consulter, le gestionnaire s'est appuyé en 2012 sur cinq attestations authentiques de la banque Lombard Odier. Mais ces dernières portaient en réalité sur des comptes contrôlés par LVMH et non par Nicolas Puech.

Présentés à une notaire genevoise, les documents ont servi à établir un certificat attestant à tort que Nicolas Puech détenait encore plus de six millions d'actions Hermès, alors que M. Freymond avait déjà vendu, à l'insu de ce dernier, les actions de son client au géant du luxe français LVMH, rival d’Hermès.

Malgré le décès de M. Freymond, les enquêteurs français chargés de l’affaire s’efforcent toujours de comprendre comment les actions de M. Puech ont disparu – et au profit de qui. Trois avocats suisses et la notaire à l'origine du certificat viennent d’être mis en examen à Paris dans cette procédure.

Mystérieux drones dans le ciel suisse

Les drones évoqués récemment par le chef de l'armée, Benedikt Roos, ont survolé la caserne de Jassbach, dans l'Emmental bernois, selon la Sonntagszeitung. C'est dans cette installation que sont formés les spécialistes de la cyberdéfense et du renseignement d'origine électromagnétique, écrit le journal.

Une station d'écoute se trouve également à proximité de la caserne. «Nous n'avons aucune idée de qui est derrière ces vols», a déclaré le chef de l'armée. Aucune procédure n'a été ouverte.

Le SonntagsBlick révèle par ailleurs que la base aérienne de Meiringen (BE) a, elle aussi, été survolée à plusieurs reprises par des drones suspects. L'armée soupçonne des activités d'espionnage, Meiringen étant appelé à accueillir les avions de combat F-35. Là encore, le chef de l'armée n'a pas déposé plainte.

Différend douanier avec les USA: on planche sur une solution

Après le refus par le Conseil national de l'accord de libre-échange avec le Mercosur et face aux menaces de nouveaux droits de douane américains, un groupe de parlementaires travaille à une solution, selon la NZZ am Sonntag. Ce groupe, emmené par Benedikt Würth (Centre/SG) et Damian Müller (PLR/LU), prévoit de présenter son projet en août à la Commission de politique extérieure du Conseil des États.

L'administration américaine reproche à la Suisse de ne pas en faire assez dans la lutte contre le travail forcé. Le projet viserait à produire un effet comparable à celui de la réglementation de l'Union européenne contre le travail forcé. Selon le journal, la secrétaire d'État à l'économie Helene Budliger Artieda a indiqué lors d'entretiens avec des parlementaires qu'une telle disposition pourrait être utile dans le différend douanier opposant la Suisse aux États-Unis.

«Martha's Rule» instaurée au Centre pédiatrique de Suisse centrale

Le Centre pédiatrique de Suisse centrale est le premier hôpital suisse à avoir introduit la «Martha's Rule». Cette règle permet aux parents de donner l'alerte lorsqu'ils ont le sentiment que leurs inquiétudes concernant l'état de santé de leur enfant ne sont pas prises en compte, écrit la NZZ am Sonntag.

Durant la phase pilote, la ligne téléphonique mise en place à cet effet est restée peu sollicitée. Pour le directeur de la clinique et médecin-chef, Martin Stocker, ces chiffres ne sont toutefois pas l'essentiel. Selon lui, le système hospitalier suisse reste marqué par des hiérarchies rigides et des conceptions traditionnelles des rôles. Il appelle à un changement de culture et considère que l'introduction de la «Martha's Rule» constitue un pas dans cette direction, a-t-il déclaré au journal.

Une conseillère nationale brise le tabou des violences conjugales

La conseillère nationale argovienne centriste Maya Bally a révélé dans un entretien à la SonntagsZeitung avoir été victime de violences conjugales dans sa jeunesse. À l'âge de 20 ans, son compagnon de l'époque l'avait giflée si violemment qu'elle avait eu le tympan perforé. Lors d'une autre dispute, il l'avait frappée avec une telle violence qu'elle était tombée dans sa baignoire. Elle avait justifié ses blessures auprès de son entourage en affirmant avoir trébuché sur son chat.

Personne ne l'avait crue, mais elle avait maintenu cette version. Aujourd'hui âgée de 65 ans, Maya Bally dit avoir surmonté cette épreuve. Elle explique avoir choisi de témoigner publiquement en raison de l'importance du sujet, afin d'encourager les victimes et leur entourage à réagir: «Nous devons tous ouvrir les yeux et briser le tabou.»

Crans-Montana: le fils des Moretti exclu de son école maternelle

Le fils de quatre ans des époux Moretti n'est plus autorisé à fréquenter l'école maternelle privée Le Régent International School. Les raisons de cette décision ne sont pas connues, écrit le SonntagsBlick. Le directeur de l'établissement, Bernd Westermeyer, a indiqué qu'aucune information interne ne serait communiquée.

A Crans-Montana (VS), certaines personnes avancent que des parents ont exercé des pressions sur l'école. Les époux Jacques et Jessica Moretti n'ont pas souhaité s'exprimer sur cette affaire. Selon des proches de la famille cités par le journal, une solution a été trouvée dans une école publique.