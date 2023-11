Des Suisses escroqués par des arnaqueuses chinoises, 60 ans de plus pour le nucléaire

Des Suisses poussés à investir en bourse par des arnaqueuses chinoises, l'alternative d'Albert Rösti sur la redevance et les bisbilles au sein de la Communauté de travail interreligieuse en Suisse font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations:

«200 francs, ça suffit»: Rösti propose 300 francs

Le conseiller fédéral Albert Rösti veut faire passer la redevance de 335 à 300 francs par an. L'annonce devrait tomber mi-novembre, indiquent Le Matin Dimanche et la NZZ am Sonntag, qui se basent sur plusieurs sources. Le projet du ministre de la communication fait office d'alternative à l'initiative populaire «200 francs, ça suffit» sur lequel le Parlement devra prochainement se prononcer.

Contacté sur un éventuel retrait du texte, Thomas Matter (UDC/ZH), coprésident de l'initiative, préfère ne pas s'avancer. Certains élus voient dans cette démarche un moyen pour Albert Rösti de jouer sur les deux tableaux. En proposant une diminution de la redevance, il montre qu'il a entendu ceux qui la jugent trop élevée, mais en refusant d'aller plus bas que 300 francs, il laisse une chance à une initiative dont il a été l'un des membres du comité.

Des Suisses escroqués par un duo d'arnaqueuses chinoises

Des Suisses se sont fait escroquer par un duo d'arnaqueuses chinoises qui depuis des mois séduit des investisseurs européens pour leur faire acheter des actions à la Bourse de Hong Kong. Un groupe d'une vingtaine de victimes de l'action China Internet Investment, parmi lesquelles un Vaudois et un Tessinois, a contacté la cellule enquête de Tamedia, indique Le Matin Dimanche. En tout, leurs pertes s'élèveraient à plus de 2 millions d'euros. L'arnaque repose sur la manipulation d'actions de petites sociétés cotées. Les victimes ont averti les autorités de Hong Kong, mais il n'y a pas eu de réaction visible.

Démission en bloc de représentants juifs

Coup d'éclat au sein de la Communauté de travail interreligieuse en Suisse. Les représentants juifs ont, en signe de protestation, décidé de démissionner avec effet immédiat de l'association regroupant 70 communautés religieuses, indique la NZZ am Sonntag. Ce départ a été décidé en raison des liens de la présidente Rifa'at Lenzin avec l'Association Suisse-Palestine (ASP) présidée par Geri Müller. Il manque un dialogue basé sur la confiance, indique Jonathan Kreutner de la Fédération suisse des communautés israélites.

Second souffle pour les centrales nucléaires

Face à la lente progression des énergies renouvelables, les exploitants des centrales nucléaires suisses se préparent à faire fonctionner leurs installations plus longtemps que prévu. Les groupes Alpiq et Axpo ont déjà décidé de ne plus miser sur une exploitation de 50 mais de 60 ans, indique la NZZ am Sonntag. «Nous évaluons à présent ce que signifierait une durée d'exploitation de plus de 60 ans en termes de sécurité et d'économie», indique Michael Wider, directeur adjoint d'Alpiq et président du conseil d'administration de la centrale nucléaire de Gösgen (SO).

Des patients injustement facturés?

Certains cabinets facturent les frais administratifs liés au dossier électronique du patient à la charge de l'assurance maladie. Les patients qui n'ont pas atteint la limite de leur franchise se retrouvent donc à payer ces frais, indique le SonntagsBlick. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) juge inadmissible que les spécialistes de la santé facturent la demande de documents, comme les rapports médicaux, pour la mise en ligne. La présidente de la Fédération des médecins suisses (FMH) Yvonne Gilli estime elle que les prestations pour la gestion du dossier électronique du patient représentent une charge supplémentaire.

Vacciner les jeunes pour protéger les aînés

La Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) veut vacciner le plus de jeunes possible contre la grippe afin de protéger les personnes âgées, écrit la NZZ am Sonntag. «Une large vaccination des écoliers permettrait de réduire les décès chez les personnes de 65 ans et plus», indique le président de la commission Christoph Berger. Un taux de vaccination plus élevé chez les enfants réduirait le nombre de décès dus à la grippe, selon plusieurs études.

