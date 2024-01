L'extrême gauche de plus en plus violente, les partis bourgeois désunis

Les négociations entre la Suisse et l'UE, la menace de violences liées à l'extrême gauche et le coût des vaccins contre le coronavirus font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Les juges suisses auront le dernier mot

Aucun «juge étranger» ne décidera jamais pour la Suisse en cas de litige avec l'Union européenne, assure le ministre jurassien Jacques Gerber, président de la commission Europe des cantons. Ce point est instrumentalisé par les opposants à un accord avec l'UE, dénonce-t-il dans un entretien au Matin Dimanche.

En cas de désaccord sur la reprise dynamique du droit européen, un tribunal arbitral, composé à 50% de juges suisses et à 50% de juges européens, pourra être saisi. La Cour de justice de l'UE (CJUE) ne pourra intervenir que sur sa demande. Mais la décision finale reviendra au tribunal arbitral. Si elle n'est pas d'accord, Berne pourra toujours décider de refuser le jugement et de payer une amende ou d’affronter des mesures compensatoires. Ou même se retirer de l’accord. La Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) adoptera une prise de position commune sur le projet de mandat de négociation le 2 février.

Augmentation de la violence d'extrême gauche

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) met en garde dans son dernier rapport de situation contre l'augmentation de la violence d'extrême gauche. Les extrémistes de gauche helvétiques sont de plus en plus solidaires avec des groupes allemands violents, écrit la NZZ am Sonntag. Le groupe Hammerbande, actif dans l'est de l'Allemagne, a blessé 13 néonazis présumés ou avérés, parfois très grièvement. Ils leur ont brisé le crâne et les chevilles à coups de marteau. Leur cheffe, une certaine Lina E., a été condamnée à plus de cinq ans de prison en première instance en mai dernier, mais elle est devenue une figure d'identification en Suisse. Des «séances d'information» sur la Hammerbande ont eu lieu à Berne, Zurich, Winterthour (ZH) et La-Chaux-de-Fonds (NE), avec la participation de personnes proches du mouvement. A Soleure, des extrémistes de gauche ont pris une «photo de solidarité» pour les membres du groupe, ajoute le journal.

Coûts d'acquisition des vaccins confidentiels

Les coûts d'acquisition des vaccins pendant la pandémie de coronavirus ne seront pas publiés. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a refusé de divulguer l'intégralité des contrats relatifs aux vaccins. L'OFSP a garanti la confidentialité à des Etats partenaires comme la France et la Suède, écrit le SonntagsBlick. Selon le préposé fédéral à la protection des données et à la transparence, Adrian Lobsinger, les versions caviardées des contrats publiées jusqu'ici ne sont pas compatibles avec la loi sur la transparence. Il avait demandé en novembre aux autorités de divulguer notamment les coûts d'acquisition des vaccins. L'OFSP s'y est opposé dans six décisions identiques rendues le 22 décembre. Il serait possible de contester la décision devant le Tribunal administratif fédéral. Selon le journal, les vaccins ont probablement coûté largement plus d'un milliard de francs.

Glaciers: jusqu'à 29 mètres d'altitude perdus en 60 ans

Les sommets suisses recouverts de glaciers ont perdu entre un et 29 mètres d'altitude au cours des 60 dernières années. Sur les deux douzaines de sommets enneigés de Suisse, presque tous ont perdu de la hauteur, indique la SonntagsZeitung. En cause: le changement climatique. C'est la Parrotspitze, dans le massif du Mont Rose, à la frontière entre le Valais et l'Italie, qui a subi le recul le plus fort. Seul le Mönch a gagné de l'altitude (11 mètres). Les tempêtes et les fortes précipitations accumulent à chaque fois de la neige sur les sommets de l'Oberland bernois, explique le gardien de la cabane du Mönchsjoch. Selon le journal, les chercheurs s'intéressent encore peu à la quantité de glace que les sommets perdent chaque année.

Abus sexuels: le Vatican refuse d'ouvrir ses archives

Le Vatican a refusé d'ouvrir les archives de sa représentation à Berne aux historiennes de l'Université de Zurich qui étudient les abus sexuels dans l'Eglise catholique en Suisse. Les archives de la nonciature à Berne sont inviolables, a affirmé le chef de la diplomatie vaticane, le cardinal Pietro Parolin, au SonntagsBlick. Les historiennes Monika Dommann et Marietta Meier estiment pour leur part que ces archives sont centrales pour tenter de découvrir quels cas d'abus ont été signalés et comment les procédures ont évolué. Elles espèrent pouvoir retracer la correspondance entre Berne et Rome grâce à ces archives. Elles veulent faire une nouvelle demande la semaine prochaine.

Partis bourgeois désunis

Les partis bourgeois se sont montrés désunis lors de la session d'hiver. L'UDC, le PLR et le Centre ne se sont alliés contre la gauche que dans un peu plus d'un quart des votes, a calculé la SonntagsZeitung. Les libéraux-radicaux ont plus souvent soutenu le PS lors de la première session de la nouvelle législature. Ils font valoir que l'UDC a glissé vers la droite. Le taux de réussite de l'UDC a diminué. Avant les élections fédérales d'octobre, le parti nationaliste remportait environ 60% des votes aux Chambres. Lors de la session d'hiver, l'UDC n'a gagné que 47% des votes. Par rapport aux autres partis, c'est elle qui a perdu le plus de votes. Le chef du groupe UDC Thomas Aeschi s'est distingué comme étant l'un des plus grands politiciens d'opposition.

827'000 tonnes de déchêts exportés en 2022

La quantité de déchets exportés par la Suisse a plus que triplé en dix ans. Elle est passée de 254'000 tonnes il y a une décennie à un peu plus de 827'000 tonnes en 2022. Les exportations concernent surtout des déchets de construction minéraux, a indiqué l'Office fédéral de l'environnement à la SonntagsZeitung. Selon la loi sur la protection de l'environnement, les déchets de construction devraient rester en Suisse. Dans des cas exceptionnels, l'exportation est autorisée. Les matériaux peuvent être entièrement recyclés. L'exportation à l'étranger est toutefois plus avantageuse, a expliqué un porte-parole de Recyclage matériaux construction Suisse, mettant en garde contre les dommages causés à l'environnement. Le journal souligne qu'il n'y a pas vraiment de contrôle sur ce que les déchets deviennent à l'étranger.

