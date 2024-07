Les intempéries en Suisse et ses conséquences dans les vallées alpines, mais aussi la stratégie de la Suisse envers la Chine, font les titres de la presse dominicale. Il est aussi question de Valora qui fait concurrence à la Poste.

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Immobilier genevois : enquête pour «corruption privée»

Depuis des mois, le milieu immobilier genevois est en alerte face à la dernière incursion de la justice dans le secteur, rapporte le Matin Dimanche. Dans son enquête, le média révèle qu'une trentaine de professionnels de la promotion et de la construction sont soupçonnés de «corruption privée», entre autres délits, pour avoir touché ou versé des commissions pouvant dépasser le million de francs lors de la vente de villas dans le canton. L’enquête du ministère public genevois met le doigt sur une pratique controversée du monde immobilier: les commissions et rétrocessions que se versent les différents intervenants du secteur en échange de contrats.

La Suisse adopte une stratégie asiatique élargie

La Suisse ne renouvellera pas sa stratégie concernant la Chine qui arrive à échéance à la fin de l'année. Au lieu d'un document de base centré sur ce pays, c'est un vaste état des lieux des grandes économies asiatiques qui sera présenté, rapporte la NZZ am Sonntag. La nouvelle stratégie comprend également l'Inde, le Japon, la Corée du Sud et l'Indonésie, a indiqué le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) au journal. Le DFAE n'a pas précisé dans quelle mesure la Chine y était mentionnée.

Relocalisation des vallées : «vision cynique» décriée

Dans une interview accordée à la NZZ am Sonntag, la présidente de la Conférence gouvernementale des cantons alpins, Carmelia Maissen, a mis en garde contre une «vision réductrice et cynique» de la relocalisation des vallées alpines. Un déplacement est une intervention lourde pour les personnes concernées, a-t-elle déclaré. Dans certains cas, il pourrait y avoir des déplacements de la population. «Nous n'abandonnerons certainement pas des vallées entières», a déclaré la conseillère d'Etat grisonne (au centre). Dans un entretien avec le SonntagsZeitung, le professeur de l'EPFZ David Bresch a confirmé que les scénarios climatiques devaient être intégrés dans une analyse des dangers.

Intempéries : protection efficace, mais risques futurs

Les intempéries n'ont pas entraîné davantage de dommages et de morts au cours des 50 dernières années. Les mesures de protection prises ont été efficaces, a expliqué Andreas Zischg, professeur à l'Université de Berne et codirecteur du laboratoire Mobiliar pour les risques naturels, à la SonntagsZeitung. Selon les chiffres de la Confédération, le montant des dommages s'élevait à 300 millions de francs. Le nombre annuel de décès n'a guère évolué depuis le 19e siècle, a indiqué l'Office fédéral de l'environnement. Si les prévisions climatiques se réalisent, il faut s'attendre à des précipitations plus fortes et plus fréquentes. «Les dégâts devraient augmenter», a déclaré Andreas Zischg.

Valora rivalise avec la Poste sur les services de colis

L'exploitant de kiosques Valora fait de plus en plus concurrence à la Poste suisse. Le service de livraison DPD et l'entreprise Valora ont lancé un réseau de filiales pour le dépôt et le retrait de colis, écrit la SonntagsZeitung. Le réseau comprend 700 sites. A titre de comparaison, la Poste a exploité environ 1240 sites l'année dernière. Les clients peuvent désormais déposer ou retirer des colis dans les kiosques et les magasins gérés par Valora.

Appel contre l'acquittement d'un chirurgien cardiaque à Zurich

Le ministère public a fait appel suite à l'acquittement de l'ancien chirurgien cardiaque de l'hôpital universitaire de Zurich. L'homme était accusé de falsification de documents dans l'exercice de ses fonctions, rapporte le SonntagsBlick. Le tribunal de district l'avait acquitté en avril en première instance. Le ministère public souhaite que la Cour suprême réexamine l'affaire. Il reproche au chirurgien d'avoir indiqué une durée d'intervention beaucoup trop courte dans un protocole opératoire. Le patient était décédé au cours de l'intervention. La procédure pénale pour soupçon d'homicide par négligence avait déjà été classée par le parquet préalablement.

Renaturation des cours d'eau : objectifs loin d'être atteints

La renaturation des rivières n'a progressé que lentement en Suisse. Chaque année, le pays doit renaturer 50 kilomètres de cours d'eau aménagés, rapporte la SonntagsZeitung. Selon les données de l'Office fédéral de l'environnement, la moyenne se situe actuellement autour de 18 kilomètres. Les cours d'eau canalisés débordent plus rapidement en cas d'intempéries. En Valais, le débat sur la correction du Rhône s'est enflammé depuis les récentes intempéries. Le rapport sur la correction du fleuve a été la première analyse d'un projet de crue pour l'expert Christophe Voyame. «J'ai pu évaluer la correction du Rhône avec un regard neuf et sans idée préconçue», a-t-il déclaré à la NZZ am Sonntag. L'expertise a incité le Conseil d'Etat valaisan à reconsidérer le projet.

