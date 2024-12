Escroquerie internationale : Un jeune Suisse trompe des politiciens et défie les autorités

Le sort de l'initiative de l'Alliance Europe et celui de Sanjia Ameti, la retraite anticipée de nombreux fonctionnaires ou le risque de panne totale du système de surveillance et de gestion de l'espace aérien occupent la presse dominicale.

L'initiative de l'Alliance Europe peine à décoller

L'initiative de l'Alliance Europe pour des liens plus étroits avec Bruxelles est à la peine. Plus de huit mois après son lancement, les initiants ont réuni moins de 10'000 signatures, ont appris Le Matin Dimanche et le SonntagsZeitung auprès de membres du comité d'initiative, alors qu'il faudrait 100'000 signatures valables.

Le budget nécessaire n'est pas non plus atteint. L'Alliance Europe est emmenée par Opération Libero (OL) et les Vert-e-s. L'OL ne commente pas l'état de la collecte: le nombre de signatures récoltées n’est pas «pour le moment un point central, vu que les négociations de la Suisse avec l’UE semblent aboutir», affirme la directrice d'OL, Isa Gerber.

Ni la présidente, Lisa Mazzone, ni Balthasar Glättli qui, côté Vert-e-s, a accompagné le lancement de l’initiative, n’ont souhaité s’exprimer sur le sujet.

Sanija Ameti : Retour politique tendu au sein des Vert'libéraux

Sanija Ameti, coprésidente d'Opération Libero, prévoit de revenir dans le monde politique en tant que membre des Vert'libéraux. Elle participera probablement à la séance du conseil municipal de Zurich du 18 décembre, écrit le SonntagsBlick.

Après que Mme Ameti a tiré des coups de feu sur une image de Madonne en septembre, le président des Vert'libéraux Jürg Grossen a exigé son départ du parti. M. Grossen cherche le dialogue avec Sanija Ameti, mais elle refuse: selon le journal, l'entourage de Mme Ameti affirme que la confiance est rompue.

Retraite anticipée en hausse chez les fonctionnaires

La majorité des fonctionnaires ont pris récemment une retraite anticipée. A la caisse de pension de la Confédération Publica, 54% des hommes sont partis à la retraite anticipée, constate la Neue Zürcher Zeitung. L'âge moyen de la retraite est de 63,6 ans. Dans des entreprises publiques, 43% des femmes ont aussi pris une retraite précoce.

Selon l'hebdomadaire alémanique, les CFF, la Poste et la ville de Zurich affichent des chiffres similaires. Dans l'administration fédérale, le personnel part à la retraite plus tardivement qu'il y a 20 ans: l'âge moyen de la retraite des hommes y était de 64 ans fin 2023.

La surveillance aérienne suisse en péril

La surveillance de l'espace aérien suisse pourrait devenir un risque pour la sécurité nationale, affirme la NZZ am Sonntag, sur la base d'un rapport interne de la gestion de la qualité au sein de l'armée suisse.

Selon ce rapport, il existe un risque de panne totale. Deux nouveaux systèmes de remplacement pour la surveillance de l'espace aérien et le guidage des avions de combat ne fonctionnent pas et sont suspendus: le système obsolète Florako, qui aurait dû être mis au rebut cette année, doit encore être exploité pendant des années.

C'est justement là que le bât blesse, selon le journal: il manque du personnel capable d'utiliser et d'entretenir l'ancien système. Un grand mécontentement règne au sein de l'équipe. Le rapport interne est objectif et se concentre sur les risques possibles, selon le chef de l'armée Thomas Süssli.

Le DFAE verse près d'un milliard par an aux ONG

Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a versé près d'un milliard de francs par an à des organisations non gouvernementales (ONG). Les versements du DFAE sont les plus transparents, écrit la SonntagsZeitung, personne ne sachant vraiment combien la Confédération verse au total aux ONG.

La Direction du développement et de la coopération (DDC), sous l'égide du DFAE, a soutenu les ONG l'année dernière à hauteur d'environ 860 millions de francs. Un tiers est allé à des ONG suisses, mais leur nombre n'est pas précisé.

Vente d'Hotelplan: entre 140 et 200 millions pour la filiale de Migros

La vente d'Hotelplan, filiale de voyages du groupe Migros, devrait être conclue avec le groupe Dertour, qui a remporté la mise, révèle la SonntagsZeitung, qui invoque des sources proches du dossier. Dertour est une filiale du géant allemand du commerce de détail REWE, qui comprend aussi les voyagistes Kuoni et Helvetic Tours.

Les observateurs du secteur estiment le prix de vente entre 140 et 200 millions de francs mais Hotelplan doit encore 100 millions de francs à Migros. La valeur de la filiale d'Hotelplan, Interhome, est estimée entre 40 et 60 millions. La branche s'attend à ce que Dertour saucissonne l'activité d'Hotelplan et la vende ou la réduise.

Un jeune Suisse trompe des politiciens et défie les autorités

Un jeune Suisse aurait créé une organisation internationale et berné des politiciens. Il a voyagé dans le monde entier, serré la main d'hommes politiques et signé des mémorandums, rapporte la NZZ am Sonntag, après une enquête menée par l'équipe de recherche Reflekt.

Le jeune Suisse aurait par exemple promis à un politicien congolais de collecter des fonds. Lors de la rénovation d'une route de col dans le canton d'Uri, il aurait promis de l'aide qui n'est jamais venue. Sur le site web de l'organisation, un député du canton de Saint-Gall figurait en tant que ministre – ce dernier n'en a eu connaissance qu'après l'enquête.

La Surveillance fédérale des fondations demande depuis des années mais en vain à l'individu de fournir des documents.

