Nouvelles révélations sur Crans-Montana, skis électriques et fraude chez RUAG

Les dernières révélations sur le drame de Crans-Montana (VS), mais aussi les achats problématiques d'armasuisse et un nouveau scandale affectant RUAG font les titres de la presse dominicale.

Les premiers skis électriques débarquent dans les Alpes suisses, rapporte Le Matin Dimanche, qui les a testés. Son fabricant promet aux pratiquants de randonnées à skis d'être jusqu'à quatre fois plus rapides tout en économisant jusqu'à un tiers de leur énergie musculaire. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Crans-Montana: nouvelle révélations

Le chef de la sécurité de Crans-Montana (VS) avait demandé une hausse du nombre de postes de son service, jusqu'à six personnes, en 2024, soit avant l'incendie du bar «Le Constellation», qui a fait 41 morts et 115 blessés le 1er janvier, indique la SonntagsZeitung.

Le personnel supplémentaire était, selon lui, nécessaire pour faire face à la surcharge administrative après des problèmes de mise à jour du système informatique de gestion des inspections municipales. Mais sa demande n'a pas été approuvée par la commune. Interrogé pendant plusieurs heures vendredi par le ministère public valaisan, le chef de la sécurité a imputé l'absence de contrôles de sécurité au «Constellation» entre 2019 et 2026 aux problèmes informatiques.

Soutien aux blessés et à leurs familles

Le canton de Vaud et le président de la Confédération Guy Parmelin prévoient d'autres rencontres avec les blessés et les proches des victimes de l'incendie du bar «Le Constellation» à Crans-Montana (VS), relate le SonntagsBlick. Elles devraient avoir lieu en petit comité ou en plus grand cercle, déclare dans le journal un porte-parole du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR), dont M. Parmelin est en charge.

La Confédération travaille d'arrache-pied pour mieux soutenir les familles touchées, ajoute le porte-parole. Une réunion entre le DEFR, le ministre de la justice Beat Jans et la Chancellerie fédérale a eu lieu jeudi. Cette dernière n'a pas souhaité s'exprimer sur les détails.

RUAG impliquée dans une fraude au Mexique

L'entreprise d'armement en main de la Confédération RUAG est impliquée dans une fraude de plusieurs millions de francs au Mexique, révèle le SonntagsBlick. Un partenaire commercial local, chargé de l'importation de pièces de rechange et des travaux de maintenance sur des avions de combat F-5, est suspecté d'avoir déclaré délibérément des valeurs de marchandises largement surévaluées afin de détourner de l'argent via la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Il aurait en outre perçu des commissions élevées, tandis que son épouse aurait facturé de nombreux frais pour de prétendus conseils juridiques. RUAG estime le préjudice à plusieurs millions de francs. Une enquête judiciaire est en cours.

Les skis électriques arrivent en Suisse!

Les premiers skis électriques débarquent dans les Alpes suisses, rapporte Le Matin Dimanche, qui les a testés. Son fabricant promet aux pratiquants de randonnées à skis d'être jusqu'à quatre fois plus rapides tout en économisant jusqu'à un tiers de leur énergie musculaire. «Les skis électriques en hiver seront l'équivalent du vélo électrique en été», déclare dans le journal Nicola Colombo, le directeur de l'entreprise suisse qui a développé le concept.

Interrogé, le Club alpin suisse (CAS) se montre peu convaincu. Il craint même une hausse du nombre d'accidents en raison d'un afflux de personnes en montagne sans bonne condition physique, sans connaissances approfondies en planification de randonnées, en avalanches et en évaluation des risques.

Crise à la police lausannoise: cinq ans pour tout changer

Le conseiller municipal de Lausanne Pierre-Antoine Hildbrand, en charge de la sécurité et de l'économie, dit dans Le Matin Dimanche se donner cinq ans pour mettre en place les réformes nécessaires au sein la police municipale lausannoise, secouée par les crises depuis plusieurs mois.

Parmi les idées de réformes, certaines sont inspirées d'expériences canadiennes, ajoute-t-il: «On a regardé ce qui se fait à Montréal [...] ils immergent parfois leurs policiers dans la société civile, sans uniforme: associations, soupes populaires, clubs [...] Cette attitude change beaucoup de choses». Une autre piste étudiée est de «casser les silos» pour mettre fin aux chapelles et baronnies, poursuit M. Hildbrand. «Nous voulons plus de polyvalence. Et que les policiers alternent terrain, rédaction de dossiers, auditions. Cela change leur regard».

Systèmes de défense Patriot: les Etats-Unis temporisent

Les États-Unis n'ont toujours pas présenté à la Suisse de calendrier de livraison contraignant pour les cinq systèmes de défense sol-air de longue portée Patriot commandés par Berne en 2022 pour près de 2 milliards de francs, remarque la NZZ am Sonntag. Leur livraison devait commencer en 2027 et se terminer en 2028, mais les Etats-Unis avaient annoncé en juillet 2025 un retard en raison d'une repriorisation en faveur du soutien à l'Ukraine.

Leur coût devrait également prendre l'ascenseur, alors que la Confédération a déjà versé 650 millions de francs. Les discussions avec les États-Unis se poursuivent, indique dans le journal l'Office fédéral de l'armement armasuisse. Selon des sources bien informées, le Département fédéral de la défense espère obtenir d'ici à la fin mars un calendrier des dates de livraison et des coûts. En cas de nouveaux retards, des alternatives aux systèmes Patriot pourraient être étudiées.

Obligation de signaler les piratages informatiques

L'Office fédéral de la cybersécurité (OFCS) a reçu 264 signalements depuis l'introduction, en avril dernier, de l'obligation de signaler les piratages informatiques visant des infrastructures critiques, écrit le SonntagsBlick. Les administrations publiques ainsi que les secteurs de l'informatique, des télécommunications, de la finance et des assurances sont particulièrement touchés, relève dans le journal la porte-parole de l'OFCS Gisela Kipfer.

L'office n'a connaissance d'aucun incident soumis à l'obligation de déclaration qui n'aurait pas été signalé, raison pour laquelle aucune sanction n'a été prononcée jusqu'à présent, ajoute-t-elle. Depuis octobre, le non-signalement est passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 100'000 francs. Les piratages sont le plus souvent des attaques par saturation de sites en ligne et de serveurs, des attaques par des logiciels malveillants et des attaques visant des données personnelles.

Banques: identifier les «brebis galeuses»

Le nouveau directeur de Julius Bär, Stefan Bollinger, réclame dans la NZZ am Sonntag la création d'un registre pour les banquiers fautifs. «L'enregistrement des acteurs des marchés financiers présente des avantages évidents. Il empêche les brebis galeuses de changer simplement de trottoir et de continuer comme si de rien n'était», ajoute-t-il, soulignant que des places financières de premier plan, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, Hong Kong et Singapour, ont déjà mis en place de tels registres.

«La Suisse dispose déjà d'un système de contrôle des garanties au niveau de la direction; elle devrait envisager de l'approfondir comme dans d'autres pays», relève M. Bollinger.

Abus sexuels dans l'Eglise: blocage d'un contrôle externe

Les évêques suisses ont bloqué le projet de faire contrôler de manière externe les évaluations visant à prévenir les abus sexuels dans l'Eglise catholique, constate la SonntagsZeitung. Ces tests développés pour les futurs prêtres, d'un coût de 500'000 francs, devaient permettre d'identifier les personnes potentiellement dangereuses, mais l'évaluation des rapports restait exclusivement de la compétence des évêchés.

Il n'est pas prévu de créer un registre national des candidats refusés, indique dans le journal un porte-parole de la Conférence des évêques suisses (CES). La Conférence centrale catholique romaine de Suisse (RKZ) et la CES se sont violemment disputées sur la question de savoir qui aurait accès aux dossiers. La RKZ n'a pas souhaité s'exprimer sur la question.