Après la catastrophe à Blatten, la reconstruction s’annonce incertaine

La reconstruction difficile du village du Lötschental face aux risques naturels, les dépassements légaux des donneurs de sperme en Suisse, et la polémique autour de la vente de produits d’extrême droite dans des filiales de La Poste font les titres de la presse dominicale.

Blatten: reconstruire, mais où ?

La reconstruction d’un nouveau village dans le Lötschental paraît très difficile. La carte des dangers du canton montre que presque toute la vallée est classée en zone rouge, ce qui signifie qu’elle est jugée à haut risque, notamment à cause des avalanches. En dehors de ces zones rouges, le terrain est très escarpé et l’espace disponible est limité, écrit la NZZ am Sonntag.

D’après Andreas Zischg, expert en risques naturels à l’Université de Berne, il serait possible de réduire les zones rouges à l’aide de constructions de protection, mais la situation ne pourra probablement être évaluée clairement que dans dix ans. La SonntagsZeitung partage cette analyse. Le ministre de l’Environnement, Albert Rösti, a déclaré qu’il soutient une reconstruction, mais pas dans une zone à risques.

Par ailleurs, Le Matin Dimanche relève que des questions juridiques pourraient freiner le projet: la loi sur les résidences secondaires (Lex Weber) pourrait s’opposer à une reconstruction intégrale du village sur un autre site.

Don de sperme : la loi dépassée

55 donneurs de sperme ont engendré en Suisse plus que les huit enfants autorisés, révèle la NZZ am Sonntag. La plupart du temps, il s'agissait de 9 à 13 enfants, le record étant de 19 enfants, selon le journal zurichois. Ces cas ont été révélés lors d’un contrôle remontant à près de 15 ans.

Au total, 500 à 700 enfants seraient concernés, nés entre 2001 et 2011. L'Etat connaît l’identité des donneurs et combien d’enfants chacun d'entre eux a eu, mais n’a pas le pouvoir de faire respecter la limite légale. Une réflexion est en cours pour que l’Office fédéral de l’état civil puisse, à l’avenir, assurer ce contrôle.

Affaire Nussbaumer : l’évêque critiqué

Un nouvel avis d’expert mettrait en lumière des manquements de l’évêque de Bâle, Felix Gmür, dans le traitement de l’affaire dite «Denise Nussbaumer» dans laquelle une adolescente aurait été abusée pendant plusieurs années par un prêtre intérimaire d’origine nigériane dans le diocèse de Bâle.

Mgr Gmür aurait découragé l’ouverture d’une procédure canonique auprès du Vatican, faute de preuves claires – malgré l’évaluation du cas comme «grave» par la commission de réparation de l'église. Il aurait également transmis tous les éléments du dossier au mis en cause avant même l’éventuelle ouverture d’une enquête. Le diocèse reconnaît des erreurs et s’est excusé, précisant que l’affaire est close sur le plan canonique.

Le PLR en recul

Le PLR perd du terrain électoralement: selon une analyse du politologue Sean Müller (Université de Lausanne), la formation pourrait chuter de 14,3 % à 13 % lors des élections fédérales de 2027. Ce recul mettrait en péril le deuxième siège du parti au Conseil fédéral.

La tentative du président sortant, Thierry Burkart, de repositionner le parti plus à droite n’a pas porté ses fruits. Le journal dominical souligne que Le Centre, bien qu’en légère baisse aussi, devancerait pour la première fois le PLR, avec 13,5 % des voix. D’après M.Müller, le fait de se rapprocher de l’UDC ne fait finalement que renforcer celle-ci.

La taxe sur les sacs plastique remise en question

Les cinq centimes facturés par sac plastique à la caisse pourraient bientôt être supprimés. La Swiss Retail Federation, qui regroupe notamment Aldi, Lidl, Landi et Volg, envisage de résilier l’accord en vigueur à la fin de l’année. Le secteur considère que les objectifs de réduction ont été atteints, ce qui permettrait, selon lui, de se passer de l’administration liée à cette réglementation.

L’idée serait alors de compter sur l’engagement volontaire des distributeurs pour continuer à limiter la distribution de sacs. Coop et Migros ne partagent pas cet avis et souhaitent maintenir la taxe. L'Office fédéral de l’environnement rappelé dans le journal que si la consommation de sacs plastiques repartait à la hausse, le Conseil fédéral pourrait envisager une interdiction pure et simple.

Une initiative pour les sols

Un groupe issu de la société civile prévoit de lancer une initiative populaire en faveur de sols fertiles et de populations en bonne santé. L’objectif principal serait de protéger les micro-organismes, notamment les bactéries, par le biais d’un article constitutionnel.

Derrière cette initiative se trouvent notamment l’entrepreneur alémanique Daniel Häni, le chanteur grison Linard Bardill et la scientifique Katharina Serafimova.

Expulsions afghanes bloquées

L’expulsion de criminels afghans s’avère plus compliquée que prévu pour la Confédération. Depuis octobre 2024, le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a réussi à expulser cinq ressortissants afghans condamnés.

Cependant, une autre tentative a échoué en raison du refus des autorités afghanes: un homme qui devait être expulsé s’est vu refuser l’entrée à l’aéroport de Kaboul et a été renvoyé en Suisse. Le SEM n’a pas communiqué les raisons de ce refus. Une vingtaine d’autres criminels afghans encore en attente d’expulsion, le SEM s'est borné à indiquer que les préparatifs étaient en cours.

Produits d’extrême droite à La Poste

La Poste suisse a vendu dans ses filiales de Liestal (BL) et Frick (AG) des désodorisants pour voiture comportant des symboles d’extrême droite. L’un d’eux représentait une tortue levant la patte dans une posture évoquant le salut hitlérien, un autre reproduisait un meme populaire dans les milieux d’extrême droite. Un des articles faisait référence à Andrew Tate, un influenceur notoirement misogyne.

La Poste, citée par le journal, a reconnu une erreur dans le contrôle des produits mis en vente, affirmant que ce genre d’article est contraire à ses valeurs. L’entreprise a précisé se dissocier fermement de toute forme d’extrémisme, de discrimination ou d’idéologie déshumanisante.

Lufthansa épinglée en Suisse

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) a dernièrement infligé huit amendes au groupe Lufthansa pour violation des droits des passagers. La compagnie Swiss, filiale du groupe, a dû payer deux amendes de 1000 francs chacune. L’une de ces sanctions fait suite à la plainte d’un passager, après que Swiss a refusé de lui verser une indemnisation pour un vol annulé.

L’OFAC a estimé qu’il s’agissait d’une «violation répétée» des obligations envers les passagers, Swiss ayant déjà commis de telles infractions. La compagnie n’a pas contesté la décision, expliquant que le coût d’un recours aurait été disproportionné.