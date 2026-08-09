Les conséquences des canicules qui s'enchaînent depuis juin en Suisse ou encore l'affaire des fiches qui a également touché des conseillers fédéraux font les titres de la presse dominicale. Voici les principales informations, non confirmées, à Keystone-ATS.

Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Flash météo Suisse Le temps pour les heures à venir – en un clin d'œil!

Revue de presse Les nuits tropicales se sont multipliées au Tessin et dans le canton de Vaud

Lugano et Vevey multiplient les nuits tropicales Il y a déjà eu 43 nuits tropicales à Lugano (TI) cette année et 42 pour la station météorologique de LocarnoMonti, un quartier sur les hauteurs de la ville tessinoise, rapporte Le Matin Dimanche. «Il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé dans la météo, chaque nuit tropicale était encore un événement», indique dans le journal Vincent Devantay, météorologue à MeteoNews Après le Tessin, c'est dans le canton de Vaud où le nombre de nuits à plus de 20 degrés Celsius est le plus élevé, ajoute-t-il. «À Vevey [VD], il y a déjà eu 35 nuits tropicales cette année [...] On a aussi enregistré 31 nuits tropicales à Pully [VD] et 25 à Neuchâtel». Le météorologue relève un point commun entre ces endroits: la proximité avec un lac où les températures des eaux atteignent aussi des niveaux très inhabituels.

357 décès supplémentaires depuis la première vague de chaleur

La Suisse a enregistré 357 décès supplémentaires depuis la première vague de chaleur à la fin juin, indique la NZZ am Sonntag, citant l'Office fédéral de la statistique (OFS), dont les chiffres sont encore provisoires et reposent sur des extrapolations.

Ces morts concernent exclusivement des personnes âgées de plus de 65 ans. Une surmortalité n'a été constatée que durant la dernière semaine de juin et la première semaine de juillet.

L'OFS précise qu'il n'est pas possible d'établir un lien direct entre chaque décès et la canicule. La cause du décès n'est pas relevée dans le cadre de ce suivi.

Les Balkans, un modèle pour la végétation du futur

Pour planifier la végétation du futur en Suisse, notamment dans les villes, les experts s'inspirent des Balkans, relate Le Matin Dimanche. Avec le réchauffement climatique, «on pense souvent qu'on s'approchera d'un modèle méditerranéen, mais le froid en hiver continuera d'exister» en Suisse, relève Christoph Bachofen, collaborateur scientifique à l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL).

Selon Jérôme Pellet, directeur associé du bureau n+p, spécialisé dans le conseil en écologie, les Balkans continentaux offrent un bon repère pour le Plateau suisse. Il a étudié cette question pour la ville de Lausanne, avec comme horizon l'année 2070.

Son modèle utilise des projections issues des scénarios du GIEC. Pour la capitale vaudoise, Zagreb a été retenu comme modèle.

Soumission chimique : Baume-Schneider veut améliorer la protection

La conseillère fédérale en charge de la santé, Elisabeth Baume-Schneider, appelle dans le SonntagsBlick à une meilleure protection contre les violences sexuelles commises à l'aide de substances chimiques. «Nous devons améliorer la prévention et l'information», déclare-t-elle, faisant allusion à une affaire impliquant un ancien député en Argovie.

Si la loi sur les stupéfiants interdit déjà d'administrer des substances chimiques à une personne dans le but de la rendre sans défense et docile, «il y a certainement encore matière à amélioration», poursuit-elle, demandant aux autorités pénales de poursuivre ces actes «avec rigueur».

Affaire des fiches : 39 conseillers fédéraux surveillés

39 conseillers fédéraux ont fait l'objet de surveillance par la police fédérale entre 1930 et 1989 dans le cadre de l'affaire des fiches, révèle la SonntagsZeitung. Parmi eux figurent notamment Christoph Blocher, Moritz Leuenberger, Ruth Dreifuss et Elisabeth Kopp.

Le fichage commençait souvent avant qu'ils ne fassent partie du Conseil fédéral. Dans le cas de Ruth Dreifuss, par exemple, son engagement contre la guerre du Vietnam suffisait à justifier la surveillance. Certains conseillers fédéraux étaient apparemment au courant de cette surveillance plusieurs décennies avant que le scandale des fiches n'éclate en 1989.

Les autorités fédérales suisses et les polices cantonales ont surveillé quelque 900'000 personnes durant cette période sur le territoire suisse, soit plus de 15% de la population.

Des millions grâce à un manque de contrôles

L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) néglige depuis plusieurs années le contrôle des remises d'entreprises accordées au corps médical, révèle la NZZ am Sonntag.

Or, les médecins sont tenus de répercuter sur les patients les rabais obtenus sur les dispositifs médicaux. L'OFSP explique dans le journal avoir affecté à la gestion de la pandémie de Covid-19 les ressources prévues pour ces contrôles, ce qui a entraîné des retards.

Selon la NZZ am Sonntag, pratiquement aucun contrôle n'a été effectué ces dernières années. A la fin 2025, le journal avait déjà rapporté que le corps médical gagnait des millions grâce à des accords avec l'industrie pharmaceutique.

Asile : coopération avec le Maroc améliorée

La coopération avec le Maroc en matière d'asile s'est améliorée, confirme dans le SonntagsBlick le Secrétariat d'État aux migrations (SEM). Le nombre de retours forcés a presque atteint, au cours du premier semestre, celui de l'ensemble de l'année passée.

Plusieurs vols à destination du Maroc sont en outre prévus dans les prochaines semaines. La vérification des identités marocaines était beaucoup plus difficile par le passé avec les autorités du royaume. Selon le journal, une seule identité a été vérifiée en février et une seule autre en mars, contre 185 en avril.

Des dirigeants de Junge Tat devant le tribunal

Les dirigeants du groupe d'extrême droite Junge Tat vont devoir répondre de leurs actes devant le tribunal de district de Zurich le 4 septembre, écrit le SonntagsBlick.

Les deux dirigeants du groupuscule et quatre autres membres sont accusés de plusieurs infractions pénales, dont la discrimination, l'incitation à la haine, la contrainte, les dommages matériels et des infractions à la loi sur les explosifs, ainsi que la violation de la propriété et la violation de domicile.

«Si la liberté d'expression existe encore en Suisse, ces accusations ne déboucheront sur aucune condamnation», assure dans le journal Manuel Corchia, l'un des deux dirigeants de Junge Tat avec Tobias Lingg.