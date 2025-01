«Serial joueurs» au Swiss loto, course au Conseil fédéral et pharma suisse aux USA

Le conseiller national zurichois du Centre Philipp Kutter qui s'intéresse au Conseil fédéral, les groupes pharmaceutiques suisses bien positionnés aux Etats-Unis pour l'arrivée de Trump, et le nouveau système radio de l'Office fédéral de l'armement qui accuse un retard.

Un groupe de joueurs en réseau a probablement réussi à décrocher le jackpot de près de 3 millions de francs, ainsi qu’une partie des gains annexes, après avoir joué une grande partie, voire la totalité du million de combinaisons possibles, au Joker. Keystone

Voici les principales informations, non confirmées à Keystone-ATS:

Qui pour le Conseil fédéral?

Le président du parti ainsi que le chef du groupe parlementaire du Centre ont annoncé dans des interviews qu'ils renonçaient à se présenter au Conseil fédéral. Ceux qui le connaissent de près savent qu'il ne serait pas un conseiller fédéral heureux, a déclaré le président du Centre Gerhard Pfister dans une interview accordée à la SonntagsZeitung.

En tant que conseiller fédéral, la Zougois manquerait de liberté de discussion et de débat.

Le chef du groupe parlementaire du Centre, Philipp Matthias Bregy, ne souhaite pas non plus succéder à Viola Amherd. La raison est sa famille, a-t-il déclaré à la NZZ am Sonntag.

Le Valaisan a toutefois fait part de son intérêt pour la présidence du parti. Gerhard Pfister quittera cette fonction cet été.

Le conseiller national zurichois du Centre Philipp Kutter, quant à lui, a exprimé son intérêt pour le siège de la conseillère fédérale sortante Viola Amherd. Il examine actuellement s'il peut se présenter à sa succession en étant tétraplégique, rapporte la SonntagsZeitung. «J'envisage le poste de conseiller fédéral», a déclaré Philippe Kutter.

Sa nomination serait un signe fort en faveur de l'inclusion, selon lui. Ses chances sont bonnes, car le lobby des handicapés est important du côté du Centre, explique le journal. On y compte plus d'une douzaine de représentants. Les voix qui insistent pour élire une femme auraient du mal à se faire entendre, lit-on plus loin.

Des «serial joueurs» décrochent le jackpot, la Loterie Romande enquête

L’action menée par des «serial joueurs» pour remporter le pactole d’un jeu de la Loterie Romande semble coller à des schémas déjà vus à l’étranger, indique Le Matin Dimanche. Des joueurs opérant en réseaux ont ciblé la société de jeux cette semaine.

Le groupe a probablement réussi à décrocher le jackpot de près de 3 millions de francs, ainsi qu’une partie des gains annexes, après avoir joué une grande partie, voire la totalité du million de combinaisons possibles, au Joker, écrit le journal romand. La Loterie Romande mène des investigations, à Genève notamment.

Lobbying et soutiens politiques: la pharma suisse est aussi à Washington

Les groupes pharmaceutiques suisses ont pris position aux Etats-Unis avant l'entrée en fonction du futur président Donald Trump. Selon les chiffres de l'organisation non gouvernementale Open Secrets, les entreprises pharmaceutiques suisses font partie des groupes les plus actifs à Washington, écrit le SonntagsBlick.

Roche aurait dépensé en moyenne 8,4 millions de dollars par an pour des activités de lobbying au cours des dix dernières années. Novartis y aurait consacré en moyenne 6,5 millions de dollars depuis 2015. De plus, les collaborateurs de Roche auraient fait don d'environ 569'000 dollars à la candidate à la présidence Kamala Harris lors de la campagne électorale. Trump aurait reçu environ 31'560 dollars de leur part.

De la friture sur le système radio d'armasuisse

Le nouveau système radio de l'Office fédéral de l'armement accuse un retard de deux à trois ans, a déclaré le chef de projet à la NZZ am Sonntag. En cause, des problèmes de livraison. «Le fournisseur nous a fait valoir des coûts supplémentaires de 47 à 50 millions de francs en raison du renchérissement du matériel», a expliqué le responsable.

Selon le journal alémanique, le fournisseur du système radio, qui coûte environ 300 millions de francs, est le groupe d'armement israélien Elbit. Ce dernier fabrique également les drones, dont la production a des années de retard. En ce qui concerne les appareils radio, on est en meilleure voie, a indiqué l'Office fédéral.

Un oligarque russe récupère ses millions

La Confédération a autorisé le déblocage de plus de 6,5 millions d'euros appartenant à un oligarque russe sanctionné. Selon ce dernier, cet argent était nécessaire pour payer des factures dues pour l'entretien de deux hélicoptères stationnés en France et d'une propriété en Angleterre, rapporte la SonntagsZeitung.

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a donc libéré les fonds bloqués. Les factures proviennent de contrats antérieurs à la sanction, observe le Seco dans une décision. Selon l'évaluation de plusieurs experts, la procédure était juridiquement correcte.

Style de direction «dictatorial»: l'ancienne rectrice se défend

L'ancienne rectrice de l'école professionnelle technique de Zurich (TBZ), Patrizia Hasler, s'est pour la première fois défendue publiquement. Une partie du corps enseignant lui reproche un style de direction autoritaire et dictatorial, indique la SonntagsZeitung. Pendant l'enquête, elle aurait été lâchée par l'Office de l'éducation et de la formation professionnelle.

Elle s'est opposée en justice à son éviction et a obtenu gain de cause. Selon le tribunal administratif, Patrizia Hasler a été désignée comme la principale responsable du conflit «sur la base d'accusations non vérifiées et d'articles de presse». En tant que femme, elle a été jugée différemment, ajoute Patrizia Hasler.