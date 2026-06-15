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«Je ressors très enrichie des échanges» Rima Hassan rencontre des parlementaires suisses à Berne

ATS

15.6.2026 - 14:20

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a rencontré lundi à Berne des parlementaires membres du groupe d'amitié Suisse-Palestine. Elle a dit ressortir «très enrichie» des échanges tenus au sein du Palais fédéral.

L'eurodéputée Rima Hassan (à droite) s'est rendue à Berne lundi sous l'invitation du conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE) (à gauche).
L'eurodéputée Rima Hassan (à droite) s'est rendue à Berne lundi sous l'invitation du conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE) (à gauche).
ATS

Keystone-SDA

15.06.2026, 14:20

15.06.2026, 14:24

«Je ressors très enrichie des échanges, à la fois sur le plan politique et humain», a déclaré l'eurodéputée de La France insoumise à l'issue de ses échanges avec les parlementaires suisses.

La politicienne est une figure de la défense des Palestiniens. Elle fait l'objet de plusieurs plaintes pénales en France mais n'a pas été condamnée à ce jour.

«Articuler son militantisme depuis les espaces de pouvoir, c'est être au bon endroit, a ajouté Mme Hassan. Les choses doivent changer au sein des institutions, très largement complices d'Israël».

Le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE), président du groupe d'amitié Suisse-Palestine, s'est également réjoui de la collaboration entre parlementaires européens et suisses. «On peut travailler ensemble pour faire exprimer la position majoritaire dans la population, c'est-à-dire 'ça suffit ce qui se passe à Gaza', 'ça suffit ce qui se passe en Cisjordanie'», a déclaré le Genevois. L'ancien maire genevois Rémy Pagani, qui avait participé aux récentes flottilles pour Gaza en Méditerranée, était également présent.

Actu et dicton du jour. Berne :  La venue de l’eurodéputée Rima Hassan continue de faire polémique

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