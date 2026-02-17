  1. Clients Privés
«Le train est toujours là» Risque d'avalanches en Valais: situation tendue, trafic perturbé

ATS

17.2.2026 - 08:57

Le danger d'avalanche reste marqué sur tout le territoire valaisan mardi. Malgré la situation, la police cantonale ne fait pas état de dommage. En revanche, de nombreuses stations sont privées d'accès routier et le trafic ferroviaire est toujours perturbé dans le Haut-Valais.

De grosses chutes de neige se sont abattues sur le Valais (archives).
De grosses chutes de neige se sont abattues sur le Valais (archives).
sda

Keystone-SDA

17.02.2026, 08:57

17.02.2026, 10:21

Contactée vers 08h00 mardi matin par Keystone-ATS, la police cantonale valaisanne n'avait pas eu vent de dégâts survenus durant la nuit. De nombreux axes routiers sont toutefois fermés, à l'image des routes principales menant aux stations de Saas Fee et Saas Grund, Zermatt, Zinal et Arolla (VS).

La route menant au tunnel de Goppenstein, lieu où embarquent et débarquent les véhicules qui continuent leur route à travers le tunnel du Lötschberg est elle aussi fermée. Le transport automobile via la galerie n'est donc pas possible jusqu'à 12h30, selon les dernières informations fournies par la BLS.

Survenu hier dans la localité haut-valaisanne, le déraillement d'un train – qui a fait cinq blessés – perturbe encore le trafic ferroviaire. Les trains ne circulent plus entre Goppenstein et Brigue, au moins jusqu'à samedi matin.

Neige fraîche et tempête. Risque d'avalanches spontanées: situation critique en Suisse

Neige fraîche et tempêteRisque d'avalanches spontanées: situation critique en Suisse

Déraillement du train en cause

«Le train est toujours là», a indiqué à Keystone-ATS un porte-parole de l'entreprise bernoise. L'évacuer sera un «travail intensif». Il s'agira aussi de composer avec le risque d'avalanche très marqué lundi, empêchant qu'une telle intervention se fasse dans des conditions sûres. La société explique devoir refaire le point dans le courant de la journée.

Toujours en raison des intempéries et du risque d'avalanche, le domaine skiable des Marécottes a annoncé qu'il resterait fermé pour la journée. Du côté d'Orsières, plusieurs zones qui ont été tenues d'évacuer lundi matin sont toujours soumises au même ordre jusqu'à nouvel avis et jusqu'à mercredi au moins.

Le danger d'avalanche a atteint un niveau «très fort» de 5/5 dans plusieurs régions valaisannes, alors que tout le territoire est marqué par un «fort» danger (4/5). L'institut pour l'étude de la neige et des avalanches SLF a actualisé la situation avalancheuse mardi matin à 8h00.

Cinq blessés. Une avalanche fait dérailler un train en Valais

Cinq blessésUne avalanche fait dérailler un train en Valais

