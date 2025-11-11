  1. Clients Privés
D'après l'UBS Risque de bulle immobilière modéré en Suisse

ATS

11.11.2025 - 16:37

Les déséquilibres sur le marché immobilier persistent, selon une étude menée par UBS. Zurich et Vaud figurent parmi les régions avec le risque de bulle le plus élevé, tandis que Genève ne semble pas destabilisée par l'évolution des prix face aux revenus.

"L'évolution des prix s'est encore accélérée et les prix de l'immobilier résidentiel ont augmenté plus fortement que les revenus des ménages et les loyers", explique UBS. "L'octroi de prêts hypothécaires a également augmenté par rapport aux trimestres précédents."
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 16:37

11.11.2025, 17:15

L'indice UBS Swiss Real Estate Bubble Index a atteint 0,29 point, après 0,20 point l'an passé, rapporte la grande banque mardi dans une étude.

«L'évolution des prix s'est encore accélérée et les prix de l'immobilier résidentiel ont augmenté plus fortement que les revenus des ménages et les loyers», explique UBS. «L'octroi de prêts hypothécaires a également augmenté par rapport aux trimestres précédents.»

Les loyers réels proposés sont actuellement supérieurs de 1,1% à ceux de l'année précédente. Et, les loyers existants ont augmenté de 1,4%. «La nouvelle baisse du taux d'intérêt de référence en septembre devrait continuer à freiner la hausse des loyers existants au cours des prochains trimestres», ajoute les auteurs.

Les déséquilibres régionaux continuent de se concentrer sur les régions touristiques du canton des Grisons, «résultant du boom des résidences secondaires dans un contexte d'offre limitée». Pour Zurich et Vaud, des risques croissants apparaissent en terme de déséquilibre du rapport prix/revenu et prix/loyer. «Dans la région de Genève, il n'y a toutefois pas encore de déséquilibre accru en raison de l'évolution des prix récemment inférieure à la moyenne», étoffe UBS.

Le marché immobilier helvétique devrait connaitre un léger ralentissement de la hausse des prix dans le résidentiel au cours des prochains trimestres. Ils devraient augmenter d'environ 3% en termes nominaux en 2026, dépassant ainsi à la fois les revenus et les loyers.

