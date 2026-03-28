Avec le retour du froid et la menace du gel, la nuit de vendredi à samedi a été particulièrement surveillée par les arboriculteurs valaisans. Arbre fruitier le plus vulnérable, l'abricotier suscite actuellement le plus d'inquiétudes.

Jean-Noël Devènes, arboriculteur à Baar (VS), a lutté toute la nuit contre le gel. ATS

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«Les premières bougies ont été allumées vers 23h00», raconte Jean-Noël Devènes, arboriculteur à Baar sur la commune de Nendaz, interrogé par Keystone-ATS. Il décrit un froid «mauvais et piquant» qui, descendu des vallées, s'est avéré «complexe» à gérer avec «des courants qui écrasaient la chaleur.»

Entre 400 et 450 bougies à l'hectare ont été allumées, sachant que l'arboriculteur a lutté durant la nuit sur deux de ses six hectares d'abricots. «Nous nous sommes concentrés sur les zones les plus critiques, là où la fleur a déjà passé et le fruit est plus sensible au froid.»

Dans ces zones, la température a pu être limitée entre 0 et 1 degré, contre – 4 où aucune bougie n'a été allumée. «Nous verrons demain (dimanche) si cela valait le coup», relève-t-il.

Floraison précoce

L'arboriculteur souligne que de tels dispositifs contre le gel interviennent, en général, plutôt vers la mi-avril. «Or cette année, la floraison a été très précoce sur certaines parcelles. Nous devons tenir encore tout avril et mai», explique-t-il.

Rien que pour le matériel, une telle nuit de lutte coûte environ 6000 francs à l'hectare, «ce qui est énorme», ajoute-t-il.

Selon Olivier Borgeat, secrétaire général de l'Interprofession des fruits et légumes du Valais (IFELV), «la situation est délicate pour l'abricotier car la floraison est en avance d'une douzaine de jours par rapport à la moyenne des dix dernières années.»

Contacté par Keystone-ATS, il ajoute que «la situation n'est pas anormale, mais la saison démarre toujours plus tôt avec des arbres en fleurs plus précoces.»

Or, les fruits sont très sensibles au gel en début de floraison. «Avec le froid annoncé, associé à un ciel dégagé, cette nuit de vendredi à samedi était particulièrement surveillée», souligne-t-il. Les autres arbres fruitiers sont actuellement un peu moins vulnérables.

Bougies ou aspersion

Le secrétaire général de l'IFELV rappelle que le moyen de lutte principal est l'aspersion des arbres avec de l'eau tirée de la nappe phréatique. Il s'agit de former une coque de glace autour des bourgeons pour les protéger des températures trop négatives, sur le principe de l'igloo.

Sur les coteaux, les arboriculteurs privilégient des bougies qu'ils placent sous les arbres, l'irrigation par aspersion risquant notamment de provoquer des ravinements, précise-t-il.