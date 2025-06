Plusieurs régions de Suisse ont relevé le risque d'incendie de forêt à «marqué». Dans le canton de Thurgovie, le prélèvement d'eau dans les cours d'eau sera même interdit à partir de vendredi.

Dans plusieurs régions de Suisse, les feux ne peuvent plus être allumés que dans des foyers fixes (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le danger d'incendie de forêt est «marqué» (niveau 3 sur 5) dans les cantons de Thurgovie, Schaffhouse, Genève et dans certaines parties du Valais et du Jura, indique la Confédération sur son portail des dangers naturels. La plus grande prudence est de mise lors de l'utilisation de feux en forêt et en lisière de forêt. Les feux ne doivent être allumés que dans des foyers fixes.

En Thurgovie, le prélèvement d'eau est interdit à partir de vendredi, en particulier dans les ruisseaux. L'absence de précipitations a fait que le niveau des ruisseaux, des rivières et des lacs se situe à un niveau très bas, écrit le canton dans un communiqué.

Le lac de Constance, le Rhin ainsi que les lacs de Hüttwil et de Nussbaum sont exemptés de l'interdiction de prélèvement d'eau. Les prélèvements dans les nappes phréatiques ou les sources restent également autorisés. L'interdiction actuelle concerne environ 13% de la quantité d'eau mise à disposition de l'agriculture en cas de sécheresse chaque année, a indiqué le canton de Thurgovie.