Roberto Saviano à Lugano: l'écriture plus forte que la mafia

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Littérature Roberto Saviano à Lugano: l'écriture plus forte que la mafia

ATS

21.9.2025 - 22:36

Sous protection policière à cause de menaces de mort de la mafia, l'écrivain et journaliste italien Roberto Saviano a été fort applaudi dimanche à Lugano. Il y a notamment déclaré qu'après 20 ans de lutte, il ne concède toujours pas la victoire à la mafia.

Fort applaudi à Lugano dimanche, Roberto Saviano, le journaliste et écrivain engagé contre la mafia, s'est montré critique envers la justice et les médias de son pays notamment.
Fort applaudi à Lugano dimanche, Roberto Saviano, le journaliste et écrivain engagé contre la mafia, s'est montré critique envers la justice et les médias de son pays notamment.
ATS

Keystone-SDA

21.09.2025, 22:36

21.09.2025, 22:39

L'homme de lettres «ne peut tout simplement pas abandonner l'écriture», a-t-il ajouté lors du Festival Endorfine lorsqu'on lui a demandé pourquoi il continuait d'écrire, qui plus est des livres sur la mafia dont il est devenu expert, malgré les menaces de mort et une vie sous protection policière.

Dans son livre Gomorra paru en 2006 et qui a connu un succès mondial, Roberto Saviano a analysé les structures de la mafia napolitaine. Il vit depuis sous protection policière en raison de menaces de mort. L'homme de 45 ans a révélé publiquement souffrir occasionnellement de dépression et de pensées suicidaires, et avoir pris ou continuer de prendre des antidépresseurs.

Sa famille vit cachée

Il se dit particulièrement préoccupé par l'impact de son travail et de son succès sur sa famille, a-t-il expliqué dimanche soir au festival culturel Endorfine à Lugano. Après le succès de Gomorra, sa famille a fui vers le nord de l'Italie, où elle a vécu cachée. Il se demande sans cesse comment et s'il peut continuer ainsi.

M. Saviano a vécu à New York pendant quelques années et est depuis rentré en Italie. Il ne peut pas abandonner. «Se battre pendant 20 ans et laisser la mafia gagner?» a lancé l'Italien au public. Il ne peut pas. Il est écrivain, a-t-il simplement dit. Il veut raconter des histoires, toucher les autres et partager quelque chose avec eux.

Médias critiqués

Mais il paie un prix très élevé pour cette vie de journaliste et d'écrivain. Son dernier livre, L'amore mio non muore, traite des femmes dans la mafia.

«L'Italie est un gouffre noir», a-t-il déclaré à plusieurs reprises. La justice italienne tourne à une vitesse incroyable et les avocats abandonnent la lutte contre la mafia. Le «système italien» ne peut pas gérer tout cela, a conclu Roberto Saviano.

Le journaliste a également vivement critiqué les médias de son pays. Il a déploré que l'investigation – appelée «inchieste» en Italie – soit de plus en plus remplacée par les ragots. Pour cela aussi, le brillant penseur et orateur a reçu des applaudissements.

Les plus lus

État de Palestine : qui reconnaît et qui s'y oppose?
«Un chemin vers la dictature» : le chef des démocrates alerte sur Trump
Tuée à Poitiers : un drame «tellement évitable»
La TVA devrait être relevée pour la sixième fois
Xhaka fait la pluie et le beau temps à Sunderland
Roberto Saviano à Lugano: l'écriture plus forte que la mafia