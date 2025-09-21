Roberto Saviano à Lugano: l'écriture plus forte que la mafia

Sous protection policière à cause de menaces de mort de la mafia, l'écrivain et journaliste italien Roberto Saviano a été fort applaudi dimanche à Lugano. Il y a notamment déclaré qu'après 20 ans de lutte, il ne concède toujours pas la victoire à la mafia.

Fort applaudi à Lugano dimanche, Roberto Saviano, le journaliste et écrivain engagé contre la mafia, s'est montré critique envers la justice et les médias de son pays notamment. ATS

L'homme de lettres «ne peut tout simplement pas abandonner l'écriture», a-t-il ajouté lors du Festival Endorfine lorsqu'on lui a demandé pourquoi il continuait d'écrire, qui plus est des livres sur la mafia dont il est devenu expert, malgré les menaces de mort et une vie sous protection policière.

Dans son livre Gomorra paru en 2006 et qui a connu un succès mondial, Roberto Saviano a analysé les structures de la mafia napolitaine. Il vit depuis sous protection policière en raison de menaces de mort. L'homme de 45 ans a révélé publiquement souffrir occasionnellement de dépression et de pensées suicidaires, et avoir pris ou continuer de prendre des antidépresseurs.

Sa famille vit cachée

Il se dit particulièrement préoccupé par l'impact de son travail et de son succès sur sa famille, a-t-il expliqué dimanche soir au festival culturel Endorfine à Lugano. Après le succès de Gomorra, sa famille a fui vers le nord de l'Italie, où elle a vécu cachée. Il se demande sans cesse comment et s'il peut continuer ainsi.

M. Saviano a vécu à New York pendant quelques années et est depuis rentré en Italie. Il ne peut pas abandonner. «Se battre pendant 20 ans et laisser la mafia gagner?» a lancé l'Italien au public. Il ne peut pas. Il est écrivain, a-t-il simplement dit. Il veut raconter des histoires, toucher les autres et partager quelque chose avec eux.

Médias critiqués

Mais il paie un prix très élevé pour cette vie de journaliste et d'écrivain. Son dernier livre, L'amore mio non muore, traite des femmes dans la mafia.

«L'Italie est un gouffre noir», a-t-il déclaré à plusieurs reprises. La justice italienne tourne à une vitesse incroyable et les avocats abandonnent la lutte contre la mafia. Le «système italien» ne peut pas gérer tout cela, a conclu Roberto Saviano.

Le journaliste a également vivement critiqué les médias de son pays. Il a déploré que l'investigation – appelée «inchieste» en Italie – soit de plus en plus remplacée par les ragots. Pour cela aussi, le brillant penseur et orateur a reçu des applaudissements.