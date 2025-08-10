  1. Clients Privés
Choc des droits de douane Roche et Novartis délocalisent leur production aux Etats-Unis, Berne appelle à une réunion de crise

ai-scrape

10.8.2025 - 09:47

Roche et Novartis réagissent à la ligne dure de Trump en délocalisant stratégiquement leur production aux Etats-Unis. A Berne, l'inquiétude grandit pour l'industrie pharmaceutique nationale.

Roche veut investir 50 milliards de dollars dans des capacités de production américaines.
Roche veut investir 50 milliards de dollars dans des capacités de production américaines.
Keystone/AP Photo/Martin Meissner

Dominik Müller

10.08.2025, 09:47

10.08.2025, 12:42

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Le président américain Donald Trump menace les exportations pharmaceutiques suisses de droits de douane drastiques et de baisses de prix.
  • Roche et Novartis réagissent en investissant des milliards dans des capacités de production américaines.
  • La Confédération prévoit un sommet de crise avec les représentants du secteur après les vacances d'été.
Montre plus

Le choc tarifaire de 39% sur les exportations suisses vers les Etats-Unis est encore frais. On ne sait pas dans quelle mesure le président américain Donald Trump punira les fabricants de produits pharmaceutiques locaux. Dernièrement, il avait envoyé une onde de choc à travers la branche en exigeant des prix radicalement plus bas et en menaçant d'imposer des droits de douane dépassant la barre des 200%.

L’impact se fait déjà sentir : les géants pharmaceutiques Roche et Novartis réagissent en investissant massivement dans leurs capacités de production aux Etats-Unis, comme le rapporte la "NZZ". Roche veut dépenser 50 milliards de dollars pour exporter plus de médicaments depuis Etats-Unis que pour en importer. Novartis prévoit même de produire tous ses médicaments importants aux Etats-Unis. Coût : 23 milliards de dollars.

La mise en œuvre de ces plans est toutefois complexe et prend du temps. Alors que Roche profite de l'infrastructure déjà existante de sa filiale Genentech aux Etats-Unis, Novartis doit construire de nouveaux sites de production et un centre de recherche en Californie.

La Confédération appelle à un sommet de crise

Malgré cette délocalisation, les deux entreprises soulignent auprès de la «NZZ» que l'impact sur la Suisse sera limité. L'industrie pharmaceutique suisse représente environ 50'000 emplois.

Mais la Confédération s'inquiète pour cette branche au chiffre d'affaires élevé : selon le «SonntagsBlick», un sommet de crise a été prévu après les vacances d'été. La ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider et le ministre de l'économie Guy Parmelin rencontreront les chefs de la branche pharmaceutique. Il s'agira de discuter de la situation et de planifier des mesures possibles. Une date concrète n'a toutefois pas encore été fixée.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

