Rösti explique pourquoi Serafe peut faire des millions de bénéfices

Serafe encaisse des millions avec la redevance radio et TV - et verse les bénéfices sous forme de dividendes. Le conseiller fédéral Rösti n'y voit aucun problème et ne veut rien changer au système.

Le conseiller fédéral Albert Rösti s'est exprimé sur les bénéfices de Serafe. KEYSTONE

Petar Marjanović Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi Serafe gagne des millions en collectant les redevances radio et TV - ce qui suscite des critiques au Parlement.

Le conseiller fédéral Rösti défend le système et renvoie à la base légale et à l'appel d'offres public.

Il rejette une limitation des bénéfices, une solution étatique ne serait pas plus avantageuse selon le Conseil fédéral. Montre plus

Le ministre des médias Albert Rösti (UDC) ne voit pas la nécessité d'agir sur le système Serafe. C'est ce que le Conseil fédéral a fait savoir par écrit au Conseil national lundi pendant l'heure des questions. La société Serafe AG perçoit les redevances radio et TV sur mandat de la Confédération.

Un bénéfice de près de six millions de francs

Selon la "NZZ am Sonntag", elle a réalisé l'année dernière un bénéfice de près de six millions de francs - et a distribué la totalité de ce montant à sa société mère Secon AG. Pour certains au Parlement, cela est choquant - le conseiller fédéral Rösti, en revanche, ne voit aucune raison d'intervenir. Selon lui, tout cela est légal.

Le conseiller national Michael Töngi (Verts) a voulu savoir du Conseil fédéral comment le gouvernement jugeait de tels dividendes issus de prélèvements obligatoires. Rösti a éludé toute évaluation. Il a préféré renvoyer à la loi : celle-ci n'interdit ni les bénéfices ni les dividendes pour l'entreprise d'encaissement.

L'État devrait-il encaisser lui-même les taxes ?

Serafe a obtenu le mandat dans le cadre d'un appel d'offres public. Le prix par ménage aurait alors été proposé par Serafe elle-même. Les indemnités pour les rappels et les poursuites sont fixées par la loi - et ce, sans changement depuis des années.

Rösti n'a pas non plus répondu directement à la question de savoir si la Confédération pourrait limiter les bénéfices à l'avenir. Il a toutefois souligné qu'il ne fallait "pas s'attendre à ce qu'une entreprise privée réponde à un appel d'offres public si aucun bénéfice ne peut être réalisé".

Dans un tel cas, l'État devrait encaisser lui-même les taxes. "Il ne faut toutefois pas s'attendre à ce que cela soit plus rentable", ajoute-t-il.

«Il ne faut pas s'attendre à ce qu'une entreprise privée réponde à un appel d'offres public si aucun bénéfice ne peut être réalisé.» Albert Rösti Conseil fédéral

Rösti s'est exprimé plus clairement sur le rôle de la SSR dans l'encaissement. La conseillère nationale PS Brenda Tuosto voulait savoir si la SSR gagnait de l'argent sur les frais de rappel et de poursuite.

Rösti a été clair : la SSR reçoit un forfait fixé par le Conseil fédéral - et ne participe pas à l'encaissement des redevances. L'attribution de cette tâche à une entreprise privée est "appropriée" du point de vue du Conseil fédéral.