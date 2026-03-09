Rösti reste ferme: pas de retour sur la baisse de Serafe

Malgré le net refus de l'initiative SSR, le Conseil fédéral maintient sa baisse controversée de la redevance - au grand dam du PS. Les socialistes parlent d'une «impertinence» et demandent un changement de cap dans la politique des médias.

Le conseiller fédéral et ministre des médias Albert Rösti ne voit aucune raison de revenir sur la baisse de la redevance médias. KEYSTONE

Petar Marjanović Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi 62% des votants ont clairement rejeté l'initiative de la SSR.

Malgré cela, le Conseil fédéral veut maintenir la baisse de la redevance Serafe à 300 francs - sans impliquer le Parlement.

Le PS réagit avec indignation, parle d'un mépris de la volonté populaire et exige un changement de cap dans la politique des médias. Montre plus

Après le net refus de 62% de l'initiative SSR, le PS exige une correction de la politique médiatique. Après le dimanche de votation, la direction du parti critique le fait que le Conseil fédéral et les associations économiques veulent continuer à affaiblir la SSR malgré la décision claire du peuple.

Le coprésident du PS Cédric Wermuth a parlé dans le podcast du parti d'une «impertinence». Le ministre des médias Albert Rösti a voulu combattre l'initiative de la SSR en abaissant la redevance de 335 à 300 francs - et ce, sans impliquer le Parlement. «Cette baisse de la redevance a des répercussions massives sur le budget de la SSR», a déclaré Wermuth.

Mais pour le Conseil fédéral, il n'est pas question de revenir sur cette baisse. «Non, ce n'est pas à l'ordre du jour», dit-il dans sa réponse écrite à une question du conseiller national Ueli Schmezer (PS/BE). L'ancien présentateur de "Kassensturz" voulait savoir du Conseil fédéral si la baisse de la redevance serait annulée après une décision claire du peuple.

Schmezer a fait valoir qu'en cas de non à l'initiative à plus de 55 pour cent, la baisse de la redevance Serafe n'aurait pas été nécessaire. «Cette baisse affaiblit considérablement la SSR. Et elle est discutable du point de vue de la politique démocratique», écrivait-il dans sa requête.

Le Conseil fédéral justifie son refus en indiquant que le peuple et les cantons ont décidé de l'initiative «en connaissance du contre-projet au niveau de l'ordonnance». La révision partielle de l'ordonnance sera donc «naturellement mise en œuvre même en cas de non à l'initiative». Revenir sur cette décision serait, selon lui, «hautement discutable».

La réponse à l'intervention de Schmezer a déjà été publiée la semaine dernière - avant que le non clair à l'initiative SSR ne soit connu. L'attitude du Conseil fédéral continue de susciter l'incompréhension au sein du PS.