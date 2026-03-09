Rösti reste ferme: pas de retour sur la baisse de Serafe

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Non, ce n'est pas à l'ordre du jour» Rösti reste ferme: pas de retour sur la baisse de Serafe

Petar Marjanović

9.3.2026

Malgré le net refus de l'initiative SSR, le Conseil fédéral maintient sa baisse controversée de la redevance - au grand dam du PS. Les socialistes parlent d'une «impertinence» et demandent un changement de cap dans la politique des médias.

Le conseiller fédéral et ministre des médias Albert Rösti ne voit aucune raison de revenir sur la baisse de la redevance médias.
Le conseiller fédéral et ministre des médias Albert Rösti ne voit aucune raison de revenir sur la baisse de la redevance médias.
KEYSTONE

Petar Marjanović

09.03.2026, 17:24

09.03.2026, 18:31

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • 62% des votants ont clairement rejeté l'initiative de la SSR.
  • Malgré cela, le Conseil fédéral veut maintenir la baisse de la redevance Serafe à 300 francs - sans impliquer le Parlement.
  • Le PS réagit avec indignation, parle d'un mépris de la volonté populaire et exige un changement de cap dans la politique des médias.
Montre plus

Après le net refus de 62% de l'initiative SSR, le PS exige une correction de la politique médiatique. Après le dimanche de votation, la direction du parti critique le fait que le Conseil fédéral et les associations économiques veulent continuer à affaiblir la SSR malgré la décision claire du peuple.

Le coprésident du PS Cédric Wermuth a parlé dans le podcast du parti d'une «impertinence». Le ministre des médias Albert Rösti a voulu combattre l'initiative de la SSR en abaissant la redevance de 335 à 300 francs - et ce, sans impliquer le Parlement. «Cette baisse de la redevance a des répercussions massives sur le budget de la SSR», a déclaré Wermuth.

Mais pour le Conseil fédéral, il n'est pas question de revenir sur cette baisse. «Non, ce n'est pas à l'ordre du jour», dit-il dans sa réponse écrite à une question du conseiller national Ueli Schmezer (PS/BE). L'ancien présentateur de "Kassensturz" voulait savoir du Conseil fédéral si la baisse de la redevance serait annulée après une décision claire du peuple.

Schmezer a fait valoir qu'en cas de non à l'initiative à plus de 55 pour cent, la baisse de la redevance Serafe n'aurait pas été nécessaire. «Cette baisse affaiblit considérablement la SSR. Et elle est discutable du point de vue de la politique démocratique», écrivait-il dans sa requête.

Le Conseil fédéral justifie son refus en indiquant que le peuple et les cantons ont décidé de l'initiative «en connaissance du contre-projet au niveau de l'ordonnance». La révision partielle de l'ordonnance sera donc «naturellement mise en œuvre même en cas de non à l'initiative». Revenir sur cette décision serait, selon lui, «hautement discutable».

Vainqueurs secrets de la votation. Deux stratèges ont sauvé la SRG SSR, sans mandat ni budget

Vainqueurs secrets de la votationDeux stratèges ont sauvé la SRG SSR, sans mandat ni budget

La réponse à l'intervention de Schmezer a déjà été publiée la semaine dernière - avant que le non clair à l'initiative SSR ne soit connu. L'attitude du Conseil fédéral continue de susciter l'incompréhension au sein du PS.

Les plus lus

Marco Odermatt renversé ? Le point sur la lutte pour les globes
Le franc se renchérit avec l'affrontement au Moyen-Orient
Rösti reste ferme: pas de retour sur la baisse de Serafe
Un mort dans un tragique accident à Granges-près-Marnand
De l'Ukraine à l'Iran, l'impossible neutralité du sport mondial