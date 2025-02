Le conseiller national Roger Nordmann démissionne du Parlement fédéral. Le socialiste vaudois en place depuis 20 ans a annoncé vendredi au Temps et à CH Media qu'il quittera son fauteuil du National le 20 mars prochain. C'est le Lausannois Benoît Gaillard qui lui succédera.

Keystone-SDA, sj, ats ATS

«Je ressens un phénomène d'usure inévitable après plus de vingt ans. J’arrive à la fin d'une phase, après avoir d'abord siégé des années au Conseil national et dans la Commission de l'énergie et de l'environnement, puis avoir présidé le groupe socialiste pendant huit ans, avant de terminer dans la Commission d'enquête parlementaire sur Credit Suisse. C’est comme en sport: il ne faut pas faire la saison de trop», confie-t-il dans l'interview.

Besoin d'une pause

Très connu et médiatisé pour son inlassable engagement sur le plan climatique et énergétique, Roger Nordmann était entré en 2004 à la chambre du peuple à Berne. Il affirme dans le journal romand qu'il quitte «provisoirement, c'est sûr» la politique, mais «n'exclut pas de revenir. Mais j'ai besoin d'une pause et d'être moins exposé».

Le Vaudois estime que son retrait ne va pas faire l'effet d'un coup de tonnerre sous la Coupole. «Personne n'est indispensable. Mais c'est vrai que je suis plutôt collaboratif, et que j'essaie d'entretenir de bons rapports, y compris avec mes pires adversaires politiques».

Le parlement «est l'un des derniers endroits où des gens d'avis divergents ont des contacts réguliers, et en général respectueux. Alors que dans le reste de la société, malheureusement, on est plutôt enfermés dans des bulles», ajoute Roger Nordmann.

Sa démission est-elle «un signal» qui permet de le rendre disponible pour les municipales lausannoises de 2026, voire les élections au Conseil d'Etat vaudois en 2027?. «Je n'ai pas de religion là-dessus. Je ne me suis pas encore vraiment projeté pour la suite», précise le conseiller national.

Politique «musko-trumpienne»

Les projets ou compromis dont il est le plus fier sont «la sortie du nucléaire par étapes et le développement du solaire, le financement ferroviaire, le Programme Bâtiments et l'assainissement des chauffages». Ce dernier projet est «malheureusement menacé par la politique musko-trumpienne du Conseil fédéral», estime Roger Nordmann.

Le «plus difficile» partenaire de «deal» était l'ancien conseiller national Jacques Bourgeois (PLR), selon Roger Nordmann. «Chaque fois que j'étais sur le point de négocier le veau et la vache, il revenait en demandant une poule».

Son «plus improbable partenaire, si ce n'est le meilleur, c'est Christian Imark», conseiller national UDC, affirme le Vaudois. «Nous nous étions brutalement pris de bec à la télévision alémanique» et «cela ne nous a pas empêché de conclure un accord quelques mois plus tard pour venir en aide à l'aciérie de Gerlafingen».

Energie, climat et géopolitique

Pour Roger Nordmann, les dossiers qui demeurent importants à suivre sont «l'énergie et le climat. Il y a d'énormes efforts à faire dans ces secteurs». La situation géopolitique est aussi «source d'inquiétude pour le pays».

«La captation du pouvoir par des oligarques représente un gros risque pour la démocratie et représente un signe alarmant de déconstruction des institutions politiques», estime le conseiller national. «Je crois qu'en Europe, nous sommes trop naïfs sur ce plan». Il estime également qu'une «modernisation institutionnelle du pays devient de plus en plus nécessaire».

Esprit pratique et pragmatique

Roger Nordmann concède qu'il n'est «pas très à l'aise avec les grandes envolées idéologiques que l'on observe parfois sur Vaud. Elles ne conviennent pas à mon esprit pratique et pragmatique, qui est par contre très apprécié en Suisse alémanique». «Construire des ponts fait partie de mon naturel, tout comme penser en dehors de la boîte».

Son plus grand regret au cours de sa carrière parlementaire est «le non à la loi sur le CO2 en 2021». Mais finalement, ce rejet nous a permis, contre toute attente, de rebondir dans les deux votations suivantes, sur le climat et l'énergie».

A la question de savoir s'il n'a pas «loupé une belle occasion» en 2022 de devenir conseiller fédéral, Roger Nordmann répond qu'il était président du groupe parlementaire et qu'il ne voulait pas «manipuler la course à la succession. Une question d'éthique personnelle!» Sur les 244 mois passés au parlement, le Vaudois dit n'avoir pensé que deux mois au Conseil fédéral, en septembre et en octobre 2023 quand il était candidat. «Je n'ai jamais agi dans ce but ultime».