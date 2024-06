Rolex met à l'enquête son futur complexe de production à Bulle

Le groupe horloger genevois Rolex vient de mettre à l'enquête son futur site de production à Bulle (FR). Le complexe de près de 380 mètres de long s'étendra sur 261'600 mètres carrés de plancher, avec un volume bâti de 1,43 million de mètres cubes.

Prévu pour 2029 sur une parcelle située entre l’autoroute et la route de contournement H189, le complexe emploiera plus de 2000 personnes (archives). ATS

La demande d'autorisation de construire fait suite à l'approbation des plans d'aménagement de détail et des infrastructures de mobilité (PAD et PIM), a indiqué il y a quelques jours Rolex dans un communiqué. La vente des terrains avait été votée le 12 décembre 2022 par le Conseil général de Bulle pour 31,4 millions de francs.

Le site, qui devrait ouvrir ses portes en 2029, couvre une surface de 104'686 mètres carrés. Sur une parcelle sise entre l'autoroute et la route de contournement H189, il emploiera plus de 2000 personnes. «Il s'agit d'un investissement stratégique et un élément majeur de notre développement à long terme», a détaillé le géant horloger.

Parc végétalisé

Ce dernier ne précise pas pour l'heure le montant du projet, dont l'enveloppe globale est évaluée à un milliard de francs. Dans le détail, l'entreprise va construire quatre bâtiments dédiés aux activités de production, qui seront reliés par un édifice pour l'administration, le support, des zones de rencontre et de repos.

A l'extrême sud, un autre bâtiment accueillera l'entrée principale. Le groupe promet à ses collaborateurs un «environnement de travail agréable et moderne», grâce aussi à des façades largement vitrées. «La disposition des volumes permettra d'intégrer les bâtiments dans un parc végétalisé et protégé des nuisances de l'autoroute.»

32 mètres de haut

L'édifice culminera à 32 mètres, soit cinq étages sur la base des images de synthèse livrées. Conformément au PAD, les 712 places de stationnement prévues se trouveront en sous-sol. Outre 684 places pour garer des vélos, un atelier de réparation de vélos sera à la disposition des employés, ainsi que des vestiaires.

L'entreprise prévoit par ailleurs de végétaliser près d'un tiers de la parcelle. Quelque 500 arbres seront plantés. De par sa conception et son implantation, l'édifice affichera des besoins en énergie de 10% moins élevés que pour une construction classique, affirme encore Rolex. Les travaux préparatoires débuteront cet été.

lp, ats