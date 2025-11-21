Romandie sous la neige: un réveil blanc avant un week-end glacé

La neige s’est fait désirer… puis elle a soudainement blanchi une large partie de la Romandie dans la nuit de jeudi à vendredi. Ces averses soutenues ont surpris plusieurs vallées, offrant aux habitants un décor hivernal digne d’un mois de janvier.

Un magnifique "effet de lac" est en cours sur l'Est du Lac Léman, on l'on relève désormais 50 cm de neige fraiche à seulement 1000 m d'altitude. Photo via "craftyfox" aux Paccots, en Suisse, sur les forums@infoclimat . pic.twitter.com/P0lyFeGoQn — Asso Infoclimat (@infoclimat) November 20, 2025

Au lever du jour, la plaine affichait entre 2 et 8 centimètres de neige fraîche selon les secteurs. Dans le Bas-Valais, on pouvait mesurer entre 15 et 20 cm à 1100 mètres, tandis que les Préalpes fribourgeoises ont été les plus gâtées.

Près de 50 cm ont été mesurés aux Paccots, un record local dû, selon les météorologues, à un probable effet de lac, capable de multiplier les précipitations.

La région de la Gruyère a reçu près de 20 cm, confirmant la vigueur du front neigeux. Dans les Alpes vaudoises, 28 cm sont tombés aux Plans-sur-Bex

De belles chutes de neige en Romandie Dans le Bas-Valais, on pouvait mesurer20 cm à 1100 mètres (Images Mex VS), tandis que les Préalpes fribourgeoises ont été les plus gâtées. Près de 50 cm mesurés aux Paccots. (Photos : en Gruyère / La frasse/Gryon ( Facebook Théraulaz/Pasqui/Almy) 21.11.2025

Valais: une neige timide, mais possiblement explosive lundi

En Valais, la limite d’enneigement s’est arrêtée au niveau du coude du Rhône, vers Martigny. Le reste du canton est pour l’instant resté à l’écart, mais ce calme pourrait être de courte durée.

Selon les prévisionnistes, un épisode neigeux marqué pourrait toucher le Valais central lundi matin, entre Brig et Martigny, si un front humide venant de l’Ouest rencontre le fameux lac d’air froid qui stagne régulièrement dans ces vallées.

Dans ce cas, des chutes de neige abondantes jusqu’en plaine ne seraient pas exclues — une situation encore à confirmer.

Un week-end glacé avant un lundi très perturbé

La parenthèse hivernale va se poursuivre en Romandie. Selon les prévisions de "Météosuisse", le week-end commencera sous un ciel lumineux mais glacial. Samedi, le soleil dominera malgré quelques stratus sur le Plateau, et une température maximale de 3 °C l’après-midi. La bise sera bien présente autour du Léman.

Dimanche, la grisaille restera dominante avant l’arrivée de nouvelles précipitations. La neige tombera dès 1300 mètres, mais pourrait se maintenir jusqu’en plaine dans le Valais central.

Lundi s’annonce gris et humide. La limite pluie-neige se situera autour de 900 à 1300 mètres, mais pourrait rester, comme annoncé ci-dessus, en plaine en Valais où l’air froid persiste. Les Préalpes pourraient à nouveau recevoir des quantités notables, tandis que les températures ne dépasseront pas 7 °C en plaine.

La suite de la semaine restera dans le même ton avec quelques averses neigeuses dès 500 à 800 mètres. Un stratus tenace pourrait ensuite s’installer en fin de mois, tandis que les montagnes profiteront d’un soleil plus généreux.