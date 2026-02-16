Les partis bourgeois tentent de ravir la mairie à la gauche en ville de Zurich, le 8 mars prochain. La mission semble impossible, malgré le départ de la sortante Corine Mauch après 17 ans de mandat. La domination rose-verte à l'exécutif paraît tout aussi inébranlable. Au parlement, en revanche, le jeu semble plus ouvert.

Quatre personnalités se disputent la succession de Corine Mauch à la présidence de la plus grande ville de Suisse, détenue par le PS depuis 36 ans. KEYSTONE

Quatre personnalités se disputent la succession de Corine Mauch à la présidence de la plus grande ville de Suisse, détenue par le PS depuis 36 ans. Parmi elles, les noms de deux hommes se dégagent.

Raphaël Golta (PS) en tête

Candidat libéral-radical et président de la section locale de son parti, Përparim Avdili est apparu très tôt sur les affiches électorales. Cet économiste financier attaque «l'establishment socialiste au pouvoir depuis trois décennies». Âgé de 39 ans, ce fils d'immigrés macédoniens mène une campagne de proximité en soulignant ses origines modestes et en mettant en avant le thème de la pénurie de logements, qui domine les préoccupations de citadins.

Face à lui, le municipal sortant Raphael Golta est favori, selon un sondage de l'institut Sotomo. Membre socialiste de l'exécutif depuis douze ans, il renvoie la balle à son principal adversaire: les loyers élevés sont imposés par le marché tenu par des propriétaires proches de la droite qui s'oppose, à l'image de Përparim Avdili, aux investissements roses-verts dans les logements abordables. Âgé de 50 ans, le chef des affaires sociales fait campagne sur le thème du coût de la vie à Zurich.

Les deux autres candidats sont relégués au rang de figurants. Âgé de 47 ans, le député au parlement cantonal Ueli Bamert (UDC) est directeur de la faitière des commerçants de carburant fossile Swissoil. La Vert'libérale Serap Kahriman est membre du parlement communal. Âgée de 34 ans, cette juriste aux parents turcs a été distancée dans la course à l'exécutif en 2022.

Vert-e-s ambitieux avec Glättli

L'élection à la municipalité s'annonce plutôt prévisible, tant les partis rose-verts le dominent. Sur les neuf sièges du collège exécutif, quatre sont détenus par le PS, deux par les Vert-e-s, deux par le PLR et un par les Vert'libéraux (PVL).

Chez les socialistes, deux municipaux ne se représentent pas: Corine Mauch et le chef des infrastructures André Odermatt. Selon un autre sondage de Sotomo, la conseillère nationale Céline Widmer a toutes les chances d'être élue aux côtés des sortants Raphaël Golta et Simone Brander.

La réélection de cette dernière n'est toutefois pas assurée. La cheffe des travaux publics a suscité des mécontents en quatre ans: pour les uns, l'extension du réseau cycliste avance trop lentement et les autres fustigent la suppression de places de parc dans ce but. Quatrième candidat du PS, le député au parlement cantonal Thomas Langenegger, spécialiste du logement, se trouverait de justesse parmi les neuf élus, selon le sondage.

La concurrence des alliés verts est redoutable. Les deux sortants – le chef des finances Daniel Leupi et la cheffe de la sécurité Katrin Rykart – sont rejoints sur la liste du parti par le conseiller national Balthasar Glättli. L'ancien président des Vert-e-s suisses figure clairement parmi les favoris, selon Sotomo.

Un des deux sièges du PLR menacé

Pour le PVL, l'objectif de grappiller un fauteuil supplémentaire semble plus difficile à atteindre. Si la réélection du chef du dicastère de la santé et de l'environnement Andreas Hauri semble probable, la candidature de Serap Kahriman paraît moins prometteuse.

Au PLR, le remplacement du sortant et ancien homme de médias Filippo Leutenegger par Pärparim Avdili constitue un vrai défi. Le sondage voit ce dernier au dixième rang, ce qui ferait perdre un mandat aux libéraux-radicaux. Le chef des transports publics et des services industriels Michael Baumer devrait, lui, bénéficier de la prime du sortant. Par contre, les chances de Marita Verbali, membre du parlement communal, paraissent faibles.

Il en va de même des candidats de l'UDC, du Centre et des Evangéliques. Parmi les petits partis, seule la Liste alternative, située à gauche du PS, est susceptible de réaliser une sensation. Elle a été représentée à exécutif de 2013 à 2022. Il y a quatre ans, son candidat a frôlé l'élection. Les chances de Tanja Maag, co-cheffe du groupe parlementaire, ne sont donc pas nulles.

Faible majorité de gauche au parlement

Au parlement, les 125 sièges sont actuellement répartis de la manière suivante: PS 37, PLR 23, Vert-e-s 18, PVL 15, UDC 13, Liste alternative 8, Le Centre 7, PEV 3 et une sans parti, l'ex-Vert'libérale Sanija Ameti, co-présidente d'Opération Libero, qui ne se représente pas.

La gauche détient une faible majorité de 63 mandats, la droite compte 36 mandats et les partis du centre 26. La perte de cette majorité absolue n'est donc pas exclue.