Les violents orages qui ont balayé la Suisse depuis mardi soir ont provoqué, par endroits, des précipitations exceptionnelles. Selon MétéoSuisse, la commune de Flühli (LU) a enregistré le plus fort cumul avec 100 millimètres de pluie, devant Opfikon (ZH) avec 91 mm et l'aéroport de Zurich-Kloten avec 66 mm.

De violents orages ont provoqué mardi soir des coulées de boue, des inondations et d’importantes perturbations du trafic dans certaines régions de Suisse.

Violents orages mardi à Zurich De violents orages ont provoqué mardi soir des coulées de boue, des inondations et d’importantes perturbations du trafic dans certaines régions de Suisse.

Les intempéries ont fortement perturbé le trafic aérien. Entre mardi soir et mercredi matin, quelque 70 vols ont été annulés, retardés ou déroutés à l'aéroport de Zurich. De nombreux passagers, bloqués par les violents orages, n'ont pas pu poursuivre leur voyage et ont été contraints de passer la nuit dans le terminal. Après plusieurs interruptions, le trafic a repris mercredi matin de manière «largement normale», a indiqué une porte-parole de l'aéroport à l'agence Keystone-ATS.

Durant la nuit, SRF Meteo a recensé environ 250'000 éclairs. Les cellules orageuses les plus actives ont frappé la Suisse centrale ainsi que le canton de Zurich.

Dans le canton d'Uri, les fortes pluies ont provoqué des coulées de boue et le débordement de plusieurs cours d'eau. Un impact de foudre est également à l'origine d'un départ de feu dans une forêt. Aucun blessé n'est à déplorer et aucune évacuation n'a été nécessaire jusqu'à présent, selon la police cantonale.

Les autorités ne disposent pas encore d'une estimation des dégâts matériels. Plusieurs routes, et même l'autoroute A2, ont toutefois dû être fermées. À Seedorf (UR), la route du lac a notamment été coupée à la suite d'un éboulement ou d'un glissement de terrain.

Un éboulement ou un glissement de terrain a également eu lieu sur le versant uranais du col du Susten, entre Gorezmettlen et le sommet du col. Contacté par Keystone-ATS, la police cantonale d'Uri a précisé qu'il s'agissait d'une coulée de boue provoquée par un violent orage. Personne n'a été blessé.

Concert interrompu à Zurich

Dans le canton d'Obwald, un orage a interrompu le trafic ferroviaire sur les lignes IR et S5 entre Alpnach Dorf et Alpnachstad. C'est ce qu'indiquaient les informations sur le trafic ferroviaire des CFF.

Dans le canton de Zurich, les services de secours sont intervenus à près de 700 reprises pour des passages souterrains inondés, des caves envahies par l'eau et des cours d'eau sortis de leur lit. Les intempéries ont également perturbé le concert de Linkin Park au stade du Letzigrund: la représentation a dû être interrompue pendant une cinquantaine de minutes avant de pouvoir reprendre.