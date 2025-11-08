Le prince Georges et sa mère, la princesse de Galles, Kate ont assisté à la cérémonie. ATS

Le prince George, 12 ans, a assisté samedi pour la première fois à une soirée en hommage aux soldats morts au combat, au Royal Albert Hall à Londres. Il était présent en compagnie de sa mère Catherine, de son grand-père le roi Charles III et de la reine Camilla.

Keystone-SDA ATS

Le public s'est levé tandis qu'une fanfare s'est mise à jouer à l'arrivée de la famille royale, qui a pris place dans sa loge dans la célèbre salle de spectacles.

L'héritier de la couronne, le prince William, de retour de la COP30 sur le climat au Brésil, n'était pas présent.

Mais son fils aîné George, deuxième dans l'ordre de succession au trône, a assisté, assis à côté de sa mère Kate, à cette soirée organisée par la Légion royale britannique, association dédiée au soutien des anciens combattants et leurs familles.

Des lectures, prières, vidéos et performances musicales – notamment de Rod Stewart – se sont succédé pendant cet événement, auquel assistaient également le Premier ministre Keir Starmer et sa femme Victoria.

La cérémonie marquait cette année le 80e anniversaire de la fin de la Seconde guerre mondiale et le 25e anniversaire de la fin de l'interdiction pour les personnes LGBT+ de faire partie de l'armée britannique.

La famille royale doit également se retrouver dimanche pour la traditionnelle journée de commémoration pour les soldats tués lors des guerres, le «Remembrance Sunday».