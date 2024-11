Ruben Ramchurn sera candidat à l'élection complémentaire à la Municipalité d'Yverdon-les-Bains. Le trublion de la vie politique locale convoite le siège laissé vacant après le décès du socialiste Jean-Claude Ruchet.

Ruben Ramchurn souhaite entrer à la Municipalité d'Yverdon. ATS

ATS

«Je déposerai les documents dans le courant de la semaine prochaine», annonce vendredi le conseiller communal, dans une interview accordée au Blick romand. L'ancien président de l'UDC yverdonnoise, désormais sans parti, affirme qu'il est temps pour lui «de prendre mes responsabilités et d'essayer de changer les choses de l'intérieur.»

Ces derniers mois, Ruben Ramchurn a beaucoup fait parler de lui à Yverdon avec ses prises de position sur le deal de rue. Ses vidéos TikTok sur le sujet dépassent les trois millions de vues, relève-t-il.

L'agitateur a aussi défrayé la chronique dans plusieurs autres domaines, ce qui lui a d'ailleurs valu des démêlés avec la justice. Il a, par exemple, été condamné pour avoir enfreint les règles sanitaires durant la pandémie. La Ville d'Yverdon a aussi déposé une plainte contre lui pour incitation à la haine raciale, tandis que la municipale Brenda Tuosto le poursuit pour diffamation.

«Ayant fait systématiquement recours, je suis présumé innocent dans toutes ces affaires et je suis prêt à me défendre devant les tribunaux», affirme-t-il. Et d'ajouter que, selon lui, «le seul vrai juge du politicien, c'est la population et son bulletin de vote.»

Ruben Ramchurn est le deuxième candidat à s'annoncer pour cette élection complémentaire après le socialiste Julien Wicki. Le PLR, l'UDC et les Vert'libéraux ont décidé de présenter un candidat unique, mais ils ne l'ont pas encore désigné. Le délai pour le dépôt des listes est fixé au 20 décembre. Quant à l'élection, elle est programmée le 9 février (1er tour) et, éventuellement, le 2 mars (2e tour).

A majorité de gauche, la Municipalité d'Yverdon est composée actuellement du syndic Pierre Dessemontet (PS), de la co-syndique Carmen Tanner (Vert-e-s), de Brenda Tuosto (PS), Benoist Guillard (Vert-e-s), François Armada (PLR) et Christian Weiler (PLR).

gsi, ats