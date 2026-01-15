  1. Clients Privés
Premier voyage à l'étranger Guy Parmelin à Vienne pour parler sécurité et échanges économiques

ATS

15.1.2026 - 17:03

Guy Parmelin a notamment évoqué le sujet de la sécurité lors de sa visite jeudi auprès du président autrichien Alexander Van der Bellen à Vienne. Le président de la Confédération s'est dit intéressé à une collaboration avec l'UE sur la politique de défense.

Le président de la Confédération Guy Parmelin (à g.) et son homologue autrichien Alexander Van der Bellen jeudi à Vienne devant les médias.
Le président de la Confédération Guy Parmelin (à g.) et son homologue autrichien Alexander Van der Bellen jeudi à Vienne devant les médias.
ATS

Keystone-SDA

15.01.2026, 17:03

15.01.2026, 17:06

Comme le veut la coutume, le déplacement de Vienne constituait le premier voyage à l'étranger de l'année du président de la Confédération. La visite de son homologue suisse fut l'occasion pour Alexander Van der Bellen de souligner «le partenariat qui n'a cessé de se développer au cours des siècles entre la Suisse et l'Autriche, pour répondre aux défis de l'époque. Cela va au-delà du simple voisinage entre les deux pays.»

Face aux défis actuels, a poursuivi M. Van der Bellen devant les médias, «l'Europe doit serrer les rangs et agir de concert, y compris avec les pays non membres de l'UE comme la Suisse».

Deuil national. Historiquement triste, historiquement touchant, historiquement fédérateur

Deuil nationalHistoriquement triste, historiquement touchant, historiquement fédérateur

S'exprimant sur la sécurité, Guy Parmelin a relevé que la politique de neutralité était aisée en temps de paix, mais plus difficile en période de conflits. «La sécurité fait aussi partie des sujets du plan d'action commun», a-t-il indiqué.

Retenue sur le Groenland

Le président de la Confédération s'est dit persuadé des avantages à moyen de la neutralité, même si ce concept fait l'objet de vifs débats actuellement en Suisse. Il l'estime compatible avec une participation au partenariat pour la paix de l'OTAN ainsi qu'avec des exercices conjoints avec des Etats membres de l'organisation.

Interrogés sur les visées du président américain Donald Trump sur le Groenland, les deux présidents ont fait preuve de retenue. M. Parmelin a qualifié de «politique fiction» une association de la Suisse à d'éventuelles sanctions de l'UE contre les Etats-Unis.

Cérémonie d’hommage. Guy Parmelin : le pays forme «une seule et même famille d'affligés»

Cérémonie d’hommageGuy Parmelin : le pays forme «une seule et même famille d'affligés»

MM. Van der Bellen et Parmelin se sont également entretenus des relations économiques bilatérales et de coopération en matière de migrations, d'environnement, de formation, de recherche, d'environnement et de formation. M. Parmelin a en outre informé son interlocuteur de l'état actuel des accords bilatéraux Suisse-UE.

Le président de la Confédération a également rencontré le chancelier autrichien Christian Stocker, le ministre de l'Education Christoph Wiederkehr et la ministre des Sciences Eva-Maria Holzleitner.

