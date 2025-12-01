  1. Clients Privés
Corée du Sud Séoul: la cheffe de la secte Moon jugée pour des pots-de-vin

ATS

1.12.2025 - 05:31

Han Hak-ja, 82 ans, en a pris la tête de la secte Moon à la mort de son mari en 2012 (archives).
Han Hak-ja, 82 ans, en a pris la tête de la secte Moon à la mort de son mari en 2012 (archives).
ATS

Le procès de la cheffe de l'Eglise de l'Unification, Han Hak-ja, pour avoir versé des pots-de-vin à l'ancienne première dame de Corée du Sud, a commencé lundi matin à Séoul. Elle est accusée de lui avoir offert un collier en diamant et des sacs de luxe.

Keystone-SDA

01.12.2025, 05:31

L'Eglise de l'Unification, connue sous le nom de secte Moon, a été fondée en 1954 par son défunt mari, Moon Sun-myung, et fait depuis longtemps l'objet de controverses, avec ses mariages collectifs et sa culture sectaire. Han Hak-ja, 82 ans, en a pris la tête à sa mort en 2012.

Elle a été arrêtée en septembre, suspectée d'avoir versé des pots-de-vin à Kim Keon-hee, l'épouse de l'ancien président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Elle a été inculpée le mois suivant pour «violation de la loi sur le financement politique, entre autres chefs d'accusation», soupçonnée d'avoir «livré à trois reprises des articles de luxe d'une valeur d'environ 82 millions de wons [près de 50'000 euros, ndlr] à l'épouse de l'ancien président», selon une équipe de procureurs spéciaux.

Multiples inculpations

L'ancienne première dame de Corée du Sud est actuellement emprisonnée après avoir été arrêtée et inculpée pour corruption et manipulation boursière. Son mari est actuellement jugé pour avoir déclaré la loi martiale en décembre 2024. Il a été destitué en avril et est, lui aussi, en prison.

Mme Han est également accusée d'avoir accordé un pot-de-vin de 100 millions de wons (plus de 60'000 euros) à un député influent du pouvoir au peuple (PPP, droite), Kweon Seong-dong, en 2022, également pour obtenir les faveurs de l'ex-président Yoon.

En août, elle avait contesté ces «fausses allégations» dans un message vidéo adressé à ses fidèles. «Je tiens à le dire clairement ici [...] Je n'ai jamais ordonné aucune demande politique illégale ni aucune transaction monétaire illégale», a-t-elle ajouté.

Un autre procès s'ouvrira le 9 décembre, Han Hak-ja étant accusée d'avoir enfreint la loi sur les partis politiques. Les procureurs pensent qu'elle a demandé à plus de 2000 membres de son église de s'encarter au PPP avant la convention du parti afin d'influencer son résultat.

L'Eglise de l'Unification revendique trois millions d'adeptes dans le monde, dont 300'000 personnes en Corée du Sud, où elle a été fondée.

