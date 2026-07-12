Un train régional est entré en collision avec cinq bovins samedi soir à Bazenheid (SG). Les cinq animaux ont péri dans l'accident. Personne n'a été blessé, a indiqué dimanche la police cantonale saint-galloise.

Selon la police, les bovins se sont échappés d'un pâturage avant de se tenir sur la voie ferrée. La ligne est restée fermée pendant près de trois heures et des bus de remplacement ont pris le relais pour les passagers.