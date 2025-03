Jean Scarcella a repris ses fonctions de Père-abbé de la congrégation des chanoines de Saint-Maurice (VS), dimanche dernier. Ces 17 derniers mois, il avait préféré rester en retrait pour laisser l'enquête canonique le concernant se dérouler dans de bonnes conditions.

Jean Scarcella, père-abbé de St-Maurice, a suspendu sa charge jusqu'à la fin de l'enquête suite à des soupçons d'abus sexuels et leur dissimulation (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Sur invitation du préfet du Dicastère pour les Evêques, le Cardinal Robert Francis Prevost, l’abbé Jean Scarcella et son successeur ad intérim – l’administrateur apostolique Jean-Michel Girard -, se sont rendus au Vatican le 13 février dernier. Ils y ont rencontré le prélat qui leur a donné son accord pour que Jean Scarcella reprenne sa charge et que le mandat de Jean-Michel Girard prenne fin, précise l'abbaye de Saint-Maurice dans un communiqué diffusé mardi.

«Tenant compte du classement des enquêtes menées par le Ministère public compétent (ndlr. valaisan), le Dicastère vous accorde le «nulla osta», soit le document permettant de reprendre vos fonctions d’abbé ordinaire», peut-on lire dans la lettre du Saint Siège. Avec cette décision, l’Abbaye pourra ainsi à nouveau se doter de sa propre organisation.

Un homme «confus»

«J’accueille avec sérénité la confiance du Saint Siège m'accordant l’autorisation de reprendre ma charge d’abbé et je remercie ma communauté de son soutien indéfectible», résume Jean Scarcella. «Je prie les fidèles du Territoire abbatial de comprendre combien je suis confus d’avoir fait l’objet d’un processus qui a pu susciter des doutes et des suspicions.»

En octobre 2024, le Ministère public valaisan avait classé la plainte concernant l'homme d'église. La justice cantonale avait choisi de ne pas entrer en matière.

«J’ai été accusé d’avoir eu un geste inapproprié, qualifié de harcèlement, fait qui remonterait à plus de trente ans», avait alors déclaré Jean Scarcella. «La personne qui a fait cette dénonciation dit «avoir été profondément blessée». Je respecte le ressenti de cette personne et si je l’ai blessée, je lui demande pardon. Je n'ai cependant aucun souvenir d'avoir rencontré cette personne et encore moins d'avoir eu un comportement ambigu.»

La CES prend acte

La Conférence des évêques (CES) a pris acte du retour en fonction de Mgr Jean Scarcella. Dans leur communiqué, les évêques notent que «comme la justice suisse, celle de l’Eglise respecte les principes juridiques d’un état de droit». Le Ministère public du Valais avait motivé sa non-entrée en matière par l’impossibilité d’établir les faits ainsi que par la prescription.

Par ailleurs, le groupe de travail indépendant formé de chercheuses en histoire, confié à Pierre Aubert, continue son processus de mise en lumière du passé de l’Institution, précise l'abbaye dans sa communication.