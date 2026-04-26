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61,33% Sainte-Croix: le syndic sortant UDC Yvan Pahud réélu

ATS

26.4.2026 - 13:20

Le syndic sortant et conseiller national UDC Yvan Pahud a été réélu syndic de Sainte-Croix (VD) dimanche. Il a remporté le scrutin contre la nouvelle élue socialiste à la Municipalité Cindy Joliat.

Le syndic sortant et conseiller national UDC Yvan Pahud conserve son poste à la tête de la Municipalité de Sainte-Croix (archives).
Le syndic sortant et conseiller national UDC Yvan Pahud conserve son poste à la tête de la Municipalité de Sainte-Croix (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.04.2026, 13:20

Yvan Pahud a obtenu 61,33% des suffrages (1104 voix) contre 37,50% pour Cindy Joliat (675 voix), selon les résultats officiels publiés sur le site des votations et élections de l'Etat de Vaud. Le taux de participation s'est monté à 47,40%.

M. Pahud avait été élu au poste de syndic en février 2025 après la démission en cours de mandat du socialiste Cédric Roten. Il était sorti en tête du premier tour face à deux autres candidats, une PS et un PLR. Il avait ensuite été élu tacitement pour cette complémentaire, étant le seul candidat inscrit au second tour.

Il était ainsi devenu le premier syndic UDC de la commune du Nord vaudois.

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