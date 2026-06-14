Quatre fois par an, les Suisses peuvent se prononcer sur des questions politiques. Ce qui se passe avec les bulletins dans les centres de dépouillement est public. Pourtant, rares sont ceux qui en connaissent les détails.

Des milliers de personnes sont mobilisées lors des votations et des élections pour compter les voix. Seules les personnes ayant le droit de vote peuvent y participer. KEYSTONE

Stefan Michel Stefan Michel

Pas le temps? blue News résume pour toi Ce sont les personnes ayant le droit de vote qui comptent les voix des Suisses. Elles le font selon des règles strictes qui ne laissent place qu'à des erreurs et à des fraudes mineures, voire aucune.

Certaines communes passent au dépouillement électronique des bulletins de vote – à ne pas confondre avec le vote électronique, l’e-voting.

Le dépouillement des votes est public. Tout électeur en Suisse a le droit d’y assister. Montre plus

Les votations sont en quelque sorte le cœur de la démocratie suisse. Quatre fois par an, les électeurs sont appelés à donner leur avis sur des questions politiques d'actualité – en se limitant à un oui ou un non. Mais que se passe-t-il réellement une fois que les bulletins de vote ont été déposés dans l'urne ou, en cas de vote par correspondance, dans la boîte aux lettres?

La chancellerie municipale de Zurich précise que chaque canton dispose de ses propres bases légales concernant le dépouillement des bulletins de vote. Les informations contenues dans cet aperçu proviennent de Zurich. Si la procédure est très différente dans ton canton, n’hésite pas à nous faire part de tes remarques.

Jeunes et moins jeunes – mais tous majeurs : le dépouillement des votes rassemble la Suisse. KEYSTONE

Qui compte les voix?

À Zurich, il existe neuf bureaux électoraux de circonscription, chacun dirigé par quatre membres élus du comité. Ceux-ci supervisent les processus de tri et de dépouillement et sont chargés de trancher les questions litigieuses, par exemple pour déterminer si un bulletin de vote peut être compté comme un vote valide ou non.

Dans les petites communes, des employés de l'administration communale participent au processus. À Zurich, le bureau électoral central, présidé par le maire, ainsi que la chancellerie municipale supervisent le déroulement des opérations dans les bureaux de circonscription.

Des centaines de personnes, voire parfois plus de 1 000 lors de votations comportant de nombreux objets, sont mobilisées en tant que scrutateurs et scrutatrices. Il s’agit d’électeurs et d’électrices qui se sont portés volontaires ou qui ont été convoqués pour cette fonction.

Un salaire horaire de 30 à 40 francs est pour certains un complément de revenu bienvenu, d’autres apprécient le contact avec des personnes qu’ils ne rencontreraient pas autrement, ou le font par sens du devoir envers la démocratie suisse.

Votes par correspondance

Les votes par correspondance sont généralement dépouillés le samedi. Le dimanche, les bureaux de vote ont déjà fort à faire avec les bulletins provenant des urnes. Toutefois, en cas de forte participation, il arrive que le dépouillement des votes par correspondance se poursuive le dimanche.

Les scrutateurs vérifient d’abord si la carte d’électeur est signée, si les documents proviennent de la bonne circonscription électorale et si le nombre de cartes d’électeur correspond au nombre d’enveloppes destinées à préserver le secret du vote.

Les membres d'un même foyer peuvent voter ensemble. Si le nombre de cartes d'électeur et de documents de vote dans l'enveloppe ne correspond pas, différentes règles s'appliquent selon la situation, comme l'explique le canton de Zurich dans une fiche d'information.

On vérifie également si les bulletins de vote se trouvent dans l’enveloppe prévue pour préserver le secret du vote. Si ce n’est pas le cas, l’enveloppe entière est transmise aux personnes chargées de traiter les cas critiques. C’est ce que raconte une personne qui a déjà participé à de nombreux dépouillements.

Ce n’est que lorsqu’il est clair que tout est en ordre dans une enveloppe que le tri des différents documents commence.

De l'urne à la table de dépouillement

Les urnes sont acheminées des bureaux de vote vers les bureaux électoraux, généralement situés à proximité immédiate, où le dépouillement a lieu. Le transport et le vidage s’effectuent en présence d’au moins deux personnes.

Les personnes qui votent à l'urne sont immédiatement soumises à un contrôle de validité : sans carte d'électeur signée, les responsables de l'urne n'acceptent pas les bulletins de vote.

Certes, ils ne voient pas si l’électeur ou l’électrice a écrit autre chose que «oui» ou «non» dans la case – ce qui rendrait le vote invalide. Mais les bulletins parviennent dans tous les cas aux scrutateurs et scrutatrices.

Le principe du double contrôle de A à Z

Comme déjà mentionné: une personne n’est jamais seule avec une urne, une lettre reçue contenant les documents de vote et, enfin, les bulletins de vote. Il y a toujours au moins quatre paires d’yeux qui les surveillent.

Bien trier, c'est déjà à moitié compté : d'abord par type de bulletin, puis par « oui », « non », « blanc » et « nul ». KEYSTONE

D'abord trier, puis compter

Avant que le dépouillement ne commence, les personnes présentes au bureau de vote trient les documents. Chaque proposition est placée dans une pile distincte. Le responsable de table emporte les piles et les apporte à une table centrale.

Les votes «oui», «non», blancs et nuls sont encore mélangés. L'étape suivante consiste à les séparer. Ces piles sont elles aussi transportées. Dans un troisième temps, les scrutateurs reçoivent soit les votes «oui», «non», blancs ou nuls, les comptent et les regroupent par paquets de cent.

Chaque paquet de cent est recompté par une autre personne, souvent à une autre table. Le contrôle est également effectué à l'aide de machines à compter mécaniques.

Une fois qu'il ne fait plus aucun doute que chaque paquet de cent « oui » contient bien cent bulletins de vote valides portant la mention « oui », les paquets sont comptés.

L'ensemble du processus de dépouillement est donc fragmenté dans les moindres détails. Cela permet de détecter plus tôt les erreurs et de limiter, voire d'empêcher, toute fraude.

Contrôle de plausibilité

À la fin, plusieurs personnes saisissent ensemble le résultat de leur circonscription sur une interface numérique et le transmettent ainsi au bureau électoral central de la ville.

La chancellerie municipale ajoute que les résultats finaux sont soumis à un contrôle de plausibilité. Si un résultat s'écarte fortement de la tendance observée depuis des années, cela justifie une vérification pour s'assurer que le dépouillement s'est déroulé correctement.

Ce n'est que lorsque seules des voix identiques concernant le même projet sont regroupées que le dépouillement commence. KEYSTONE

Les bulletins de vote sont détruits

Une fois le dépouillement terminé et les résultats transmis, les responsables scellent les bulletins de vote. Ceux-ci sont conservés jusqu’à l’expiration du délai de recours de 30 jours prévu pour un scrutin. Ils sont ensuite détruits de manière contrôlée, là encore dans le respect du principe du double contrôle.

De nouvelles voies : le dépouillement électronique

Le 14 juin 2026, neuf communes du canton de Zurich utiliseront pour la première fois le dépouillement électronique des bulletins de vote, appelé «e-counting». À ne pas confondre avec le «e-voting», où les citoyennes et citoyens votent déjà par voie numérique.

Dans le cadre du dépouillement électronique, les scrutateurs scannent les bulletins reçus, puis un logiciel se charge du comptage. D'autres documents sont toutefois nécessaires: au lieu d'un champ dans lequel inscrire «oui» ou «non», il y a une case pour «oui» et une pour «non». Il faut cocher l'une des deux.

Le canton de Zurich n’est donc pas un précurseur en la matière. Dans toute la Suisse, plus d’une centaine de communes ont déjà adopté le dépouillement électronique, comme l’explique la Direction de la justice et de l’intérieur dans son communiqué de presse. La ville de Zurich n’a pas de projets concrets pour tester le dépouillement électronique.

Le Conseil fédéral a déjà approuvé le dépouillement électronique pour les votations en 2018, mais pas pour les élections. Celles-ci doivent continuer à être dépouillées de manière analogique.

Assister au dépouillement est autorisé

Le dépouillement est réglementé et contrôlé dans les moindres détails. Mais il est également public, car la démocratie ne fonctionne que si les citoyennes et citoyens d’un pays sont convaincus que leur voix compte.

C'est pourquoi le droit de vote inclut également le droit d'observer le dépouillement. Le canton de Zurich stipule dans sa loi sur les droits politiques que cela ne doit toutefois pas entraver le travail du bureau de vote.

Toute personne souhaitant suivre le dépouillement peut se rendre dans un bureau de vote sans rendez-vous, mais doit y justifier de sa qualité de citoyen·ne suisse majeur·e.

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.

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