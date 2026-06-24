La commune de Savièse franchit une nouvelle étape en matière de prévention des risques naturels. En collaboration avec le Service cantonal des forêts, de la nature et du paysage, elle vient d'installer un réseau de panneaux permettant d'informer en temps réel la population sur le niveau de danger d'incendie de forêt. C'est une première en Valais.

Six panneaux indiquant le risque d'incendie en forêt ont été installés sur le territoire de la commune de Savièse.

Valais Savièse : des panneaux pour informer sur les dangers d'incendie

«Convaincue que l'information est l'un des meilleurs moyens de prévenir les départs de feu, la commune de Savièse a choisi d'agir concrètement», précise-t-elle, dans un communiqué diffusé mercredi.

Six panneaux ont ainsi été installés à des emplacements stratégiques du territoire communal, notamment dans des secteurs très fréquentés par les promeneurs, les randonneurs et les visiteurs. Grâce à un système simple, visuel et facilement compréhensible, chacun pourra connaître immédiatement le degré de danger en vigueur ainsi que les comportements à adopter.

Reprise d'un concept connu

Le principe retenu s'inspire des panneaux d'information sur le danger d'avalanche présents dans les stations de montagne. A l'image de ces dispositifs, les nouveaux panneaux permettent de visualiser immédiatement le niveau de risque en vigueur en matière d'incendie e forêt et d'adapter son comportement en conséquence.

Cette réalisation constitue une première à l'échelle cantonale et pourrait servir de modèle à d'autres communes confrontées aux mêmes défis. Cette démarche s'inscrit dans la politique communale de prévention, de sécurité publique et de protection de l'environnement.

«Dans un contexte de réchauffement climatique et d'évolution des dangers naturels, la commune entend poursuivre le développement de solutions concrètes, innovantes et proches du terrain pour protéger sa population et préserver son patrimoine naturel», conclut le communiqué.