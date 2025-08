Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

DROITS DE DOUANE : Une délégation suisse, emmenée par la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter et le ministre de l'économie Guy Parmelin, est à Washington mercredi pour tenter de négocier avec le président américain Donald Trump sur les droits de douane, qu'il a fixés à 39% pour les produits suisses. Leur entrée en vigueur est prévue jeudi. Deux secrétaires d'Etat sont également du voyage, celle à l'économie Helene Budliger Artieda et celle aux questions financières internationales Daniela Stoffel.

CINÉMA : La 78e édition du Locarno Film Festival ouvre mercredi soir pour dix jours de cinéma sur la Piazza Grande et dans plusieurs salles de la cité tessinoise. Cette année, 222 films seront présentés, dont 100 en première mondiale. Dix-huit d'entre eux sont en lice pour le Léopard d'Or, le prix le plus convoité du festival. Deux coproductions suisses sont en lice dans cette catégorie: «Le Lac» du réalisateur neuchâtelois Fabrice Aragno et «Les moustiques» des réalisatrices italiennes et soeurs Valentina et Nicole Bertani, coproduit par Cinédokké, à Lugano.

CINÉMA : L'Office fédéral de la culture (OFC) annonce mercredi une première liste de films retenus pour représenter la Suisse aux Oscars. Il dévoilera ultérieurement le nom du candidat helvétique à l'Oscar du meilleur film étranger. L'année dernière, c'est «Reinas», de Klaudia Reynicke, qui avait été retenu.

FOOTBALL : Le FC Bâle reçoit les Young Boys de Berne mercredi soir à 20h30 dans le cadre de la 4e journée de Super League de football. La rencontre a été avancée en raison des obligations européennes des deux clubs.

UKRAINE : L'émissaire du président américain Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu mercredi à Moscou pour s'y entretenir avec des responsables russes, quelques jours avant l'expiration de l'ultimatum posé par le milliardaire américain pour que la Russie arrête son offensive en Ukraine. M. Witkoff a déjà rencontré Vladimir Poutine à plusieurs reprises, mais aucun de ces multiples entretiens n'a amené le président russe à changer de cap.

HISTOIRE : Une minute de silence a eu lieu mercredi à Hiroshima à l'heure exacte du largage de la bombe atomique sur la ville japonaise il y a 80 ans. La cérémonie réunissait plus d'une centaine de pays. Le 6 août 1945, à 08h15, les Etats-Unis larguaient une bombe atomique au-dessus d'Hiroshima, tuant environ 140'000 personnes. Trois jours plus tard, une bombe identique frappait Nagasaki, faisant 74'000 autres morts.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 6 août, c'est aujourd'hui la journée internationale de sensibilisation aux besoins et enjeux de développement propres aux pays en développement sans littoral. Plus de 600 millions de personnes, vivant dans 32 pays, sont confrontées à des obstacles considérables en matière de développement en raison du manque d'accès à la mer, de l'isolement géographique et de coûts commerciaux supérieurs de 30% à ceux des pays côtiers. Toutes les informations sur le site de l'ONU: https://www.un.org/fr/observances/landlocked-developing-countries-day

Vu dans la presse

DROITS DE DOUANE : La Suisse aura beaucoup de peine à renégocier les droits de douane américains sur les biens suisses, que le président américain Donald Trump a fixés à 39%, avertit dans La Liberté, Le Nouvelliste et ArcInfo de mercredi Cédric Dupont, spécialiste des relations économiques internationales et professeur en sciences politiques à l'IHEID de Genève. Elle n'a «pas grand-chose [à offrir] qui soit à la fois politiquement défendable et stratégiquement efficace», ajoute-t-il. M. Dupont souligne que le Conseil fédéral n'a aucun levier direct pour forcer Roche et Novartis à baisser les prix des médicaments, ce que souhaite M. Trump. Et «faire des promesses d'investissements massifs, par exemple, relève de l'esbroufe», note l'expert.

DROITS DE DOUANE : Le groupe pharmaceutique bâlois Roche refuse de servir de levier face aux menaces américaines dans le dossier des droits de douane, rapportent mercredi les journaux du groupe Tamedia. Selon deux sources proches de Roche, l'entreprise considère que les prix des médicaments aux États-Unis n'entrent pas dans le cadre des négociations sur les taxes douanières, mais que c'est un aspect distinct, à traiter séparément. Interrogé par les journaux, Roche refuse de commenter d'éventuelles discussions avec le Conseil fédéral ou sa volonté de consentir à des concessions, notamment baisser les prix des médicaments aux Etats-Unis pour satisfaire le président américain Donald Trump. Mardi, le milliardaire a réitéré sa menace d'imposer des droits de douane pouvant atteindre 250% sur les produits pharmaceutiques.

DIFFAMATION : Le FC Zurich a porté plainte contre le conseiller national Thomas Matter (UDC/ZH) pour diffamation, indique mercredi le Blick. Dans une vidéo diffusée sur le réseau social TikTok, l'élu zurichois critique le fait que les équipes juniors du FCZ soient dominées par des joueurs des Balkans et que les Suisses soient victimes de harcèlement et de discrimination. «L'allemand» n'est pratiquement plus parlé dans les vestiaires du club, affirme M. Matter. Il cite le cas d'un junior suisse ayant été écarté, qui est, selon le journal, le neveu du politicien. Le FC Zurich rejette ces accusations, assurant que tous les joueurs sont évalués en fonction de leurs performances et indépendamment de leur origine.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : décès de la photographe romande Monique Jacot, qui s'était fait connaître par ses reportages de terrain, avant de s'intéresser aux expérimentations visuelles. Elle était née à Neuchâtel en 1934.

- Il y a 5 ans (2020) : décès du metteur en scène de théâtre bâlois Werner Düggelin. Il a découvert le théâtre d'avant-garde à Paris et a contribué à façonner le théâtre germanophone sur plusieurs décennies. Il a reçu en 1987 l'anneau Hans Reinhart, la plus haute distinction dans la vie théâtrale en Suisse.

- Il y a 10 ans (2015) : le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi inaugure le nouveau canal de Suez, long de 37 kilomètres.

- Il y a 25 ans (2000) : une coulée de boue tue un guide de montagne suisse et deux membres d'un groupe de 20 touristes américains au-dessus de Grindelwald (BE). Elle s'était déclenchée en amont du chemin de randonnée.

- Il y a 40 ans (1985) : l'animateur de télévision français Guillaume de Dieuleveult disparaît vers le fleuve Congo. Il était né en 1951.

- Il y a 80 ans (1945) : le bombardier américain «Enola Gay» largue une bombe atomique sur Hiroshima. La ville est rasée, 200'000 personnes sont tuées.

- Il y a 135 ans (1890) : condamné à mort pour meurtre, William Kemmler est le premier homme à être exécuté sur une chaise électrique dans la prison d'Auburn, New York.

Le dicton du jour

«Au mois d'août, le vent est fou».