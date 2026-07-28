La Suisse reste en état d'alerte à cause de la sécheresse. Des interdictions ou des restrictions concernant les feux sont actuellement en vigueur dans tous les cantons. Le 1er août sera également célébré sans feux d'artifice privés dans de nombreux endroits. Voici un aperçu de ce que l'on peut faire ou non.

1) Interdiction de faire du feu

Même s’il a plu par endroits ces derniers jours, le risque d’incendie de forêt reste élevé dans de nombreuses régions de Suisse. Actuellement, des restrictions concernant les feux en plein air sont en vigueur dans les 26 cantons – selon les régions, ça va d’une interdiction totale de faire du feu à une interdiction de faire du feu en forêt et dans ses environs immédiats.

Les mesures sont particulièrement strictes en Suisse romande, en Suisse méridionale ainsi que dans certaines parties de la Suisse orientale. Dans ces régions, les autorités ont parfois imposé une interdiction générale de faire du feu en plein air. Sont donc interdits non seulement les feux à ciel ouvert, mais aussi les barbecues au charbon de bois – même sur les aires de barbecue aménagées. En plus, il est interdit de jeter négligemment des cigarettes allumées ou des allumettes.

Le danger d'incendie de forêt est fort à très fort sur la plupart de la Suisse. Météo Suisse/Capture d'écran

Dans beaucoup d’autres régions, l’interdiction se limite aux forêts et à leurs abords. Le canton des Grisons fait exception : là-bas, les restrictions ne s’appliquent pas sur l’ensemble du territoire, mais seulement dans certaines zones.

2) Grillades

Là où une interdiction de faire du feu est en vigueur, les barbecues jetables ou au charbon de bois sont généralement interdits. La raison : en raison de la sécheresse persistante, une seule étincelle ou un tison resté allumé peut suffire à déclencher un incendie. Les barbecues jetables sont particulièrement problématiques, car ils peuvent transmettre leur chaleur directement au sol et mettre ainsi en danger la végétation sèche.

Si vous souhaitez faire un barbecue malgré l’interdiction de faire du feu, vous devez donc vous tourner vers des alternatives. Les barbecues à gaz ou électriques restent souvent autorisés, car on peut les allumer et les éteindre de manière contrôlée et ils ne laissent pas de résidus de charbon incandescent.

Il est aussi parfois encore possible de faire un barbecue sur les balcons ou terrasses privés, à condition que le barbecue soit posé sur un support ignifuge et qu’il n’y ait pas de règles locales plus strictes.

3) Feux d'artifice

Là où une interdiction de faire du feu est déjà en vigueur, le tir de feux d’artifice est en principe également interdit. En vue de la Fête nationale du 1er août, de nombreux cantons ont encore renforcé leurs règles et ont décrété une interdiction formelle des feux d’artifice privés.

Certains cantons, comme le Valais, ont réagi en instaurant des interdictions supplémentaires : ainsi, la vente de feux d’artifice n’est plus autorisée sur le territoire cantonal.

Cependant, certains cantons autorisent des exceptions pour les grands feux d’artifice déjà autorisés. Par exemple, les deux grands feux d’artifice prévus sur le lac de Thoune devraient pouvoir avoir lieu. Dans d’autres cantons comme la Thurgovie et Saint-Gall, ainsi qu’à Bâle-Ville et Bâle-Campagne, les grands événements prévus avec des feux d’artifice auront en partie lieu.

D’autres cantons, en revanche, renoncent complètement aux autorisations spéciales. Par exemple, le célèbre feu d’artifice des chutes du Rhin «Fire on the Rocks» dans le canton de Schaffhouse est annulé cette année.

Sanctions possibles

Si vous lancez un feu d'artifice, allumez un pétard ou faites un barbecue malgré l’interdiction, vous risquez une amende. Son montant peut varier d’une région à l’autre – cela peut aller de 100 à plusieurs milliers de francs.

Si, en plus, vous provoquez un incendie dans un champ ou de forêt, vous serez tenus responsables des dégâts éventuels et des interventions des secours. En général, cela entraîne également une procédure pénale.